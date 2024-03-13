Президент поручил выставить на аукцион дополнительно 60 га земли для строительства жилья в Ташкенте
Президент Узбекистана поручил увеличить предложение на рынке жилья, чтобы предотвратить рост цен на квартиры. Для этого хокимы областей должны выставить дополнительно 20 га несельскохозяйственных земель на аукцион для строительства многоквартирных домов, а в Ташкенте — 60 га.
Узбекистан заинтересован в обмене опытом со странами-членами ООН по участию женщин в общественно-политической жизни
Страны ЦА выработали общие подходы в области гендерного равенства. Их на трибуне ООН перечислила глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева: продвижение среди женщин, особенно в сёлах, STEM-образования, преодоление цифрового разрыва в регионах и юридическая помощь при столкновении с дискриминацией.
Узбекистан готов создать «максимально благоприятные условия» для бизнеса Афганистана
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл в Кабуле переговоры с руководством Афганистана. Они затронули вопросы развития торговли, транзита, инвестиций в Афганистан, сотрудничества в использовании водных ресурсов и другие.
Китайские инвесторы построят новые дома по программе реновации на массиве Актепа в Ташкенте
Инвесторы из Китая реализуют проект реновации жилья на массиве Актепа в Ташкенте, где вместо старых двухэтажных домов построят многоэтажки. Сообщается, что для этого привлекут прямые иностранные инвестиции на 360 млн долларов без использования бюджетных средств. В 2022 году «Газета uz» писала, что о реновации думают жители массива.
Uzbekistan Airways прокомментировала отслоение краски на крыле Boeing 787 Dreamliner
Uzbekistan Airways сообщила, что проблема отслаивания краски на композитных деталях самолётов Boeing 787 Dreamliner наблюдается не первый год. По рекомендации Boeing эксплуатанты этого самолёта временно используют специальную клейкую ленту до перекраски воздушного судна.
Президент поручил ускорить строительство массивов «Янги Узбекистон»
В некоторых регионах Узбекистана наблюдаются задержки при строительстве жилых массивов «Новый Узбекистан». Президент поручил ускорить строительные работы и сдать 474 дома в массивах до 1 июля. «Для достижения высоких целей объём строительства жилья нужно повышать на 20% каждый год», — сказал он.
Президент анонсировал новые возможности для населения и застройщиков в сфере жилья
В Узбекистане отменят требование о страховании ипотечного жилья, передаваемого под залог, что позволит гражданам сэкономить 5 млн сумов, сообщил президент. Нуждающиеся семьи получат льготную ипотеку на возведение и ремонт жилья. К строительству многоэтажек подрядчиков будут допускать по рейтингу.
Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов
Новым послом Узбекистана в Латвии назначен Тимур Рахманов. До этого он с 2021 года был генеральным консулом в Новосибирске.
Глава Минцифры — об охвате интернетом и наличии компьютеров в школах
Почти ко всем школам в Узбекистане проведены линии волоконно-оптической и радиорелейной связи для подключения к интернету, однако вопрос оснащения компьютерами зависит от объёма выделяемых из бюджета средств, сообщил министр цифровых технологий Шерзод Шерматов.
В мире
Детская смертность в мире достигла исторического минимума — ООН
Число смертей среди детей в возрасте до пяти лет в 2022 году в мире достигло исторического минимума, однако прогресс по-прежнему медленный, особенно в бедных странах, говорится в докладе ООН.
Байден и Трамп набрали необходимые голоса для выдвижения в президенты
Джо Байден и Дональд Трамп набрали достаточное количество голосов, чтобы обеспечить себе официальное выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. Это станет первым за почти 70 лет матчем-реваншем на президентских выборах в США.
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