Президент Узбекистана поручил увеличить предложение на рынке жилья, чтобы предотвратить рост цен на квартиры. Для этого хокимы областей должны выставить дополнительно 20 га несельскохозяйственных земель на аукцион для строительства многоквартирных домов, а в Ташкенте — 60 га.

Страны ЦА выработали общие подходы в области гендерного равенства. Их на трибуне ООН перечислила глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева: продвижение среди женщин, особенно в сёлах, STEM-образования, преодоление цифрового разрыва в регионах и юридическая помощь при столкновении с дискриминацией.

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл в Кабуле переговоры с руководством Афганистана. Они затронули вопросы развития торговли, транзита, инвестиций в Афганистан, сотрудничества в использовании водных ресурсов и другие.

Инвесторы из Китая реализуют проект реновации жилья на массиве Актепа в Ташкенте, где вместо старых двухэтажных домов построят многоэтажки. Сообщается, что для этого привлекут прямые иностранные инвестиции на 360 млн долларов без использования бюджетных средств. В 2022 году «Газета uz» писала, что о реновации думают жители массива.

Uzbekistan Airways сообщила, что проблема отслаивания краски на композитных деталях самолётов Boeing 787 Dreamliner наблюдается не первый год. По рекомендации Boeing эксплуатанты этого самолёта временно используют специальную клейкую ленту до перекраски воздушного судна.

В некоторых регионах Узбекистана наблюдаются задержки при строительстве жилых массивов «Новый Узбекистан». Президент поручил ускорить строительные работы и сдать 474 дома в массивах до 1 июля. «Для достижения высоких целей объём строительства жилья нужно повышать на 20% каждый год», — сказал он.

В Узбекистане отменят требование о страховании ипотечного жилья, передаваемого под залог, что позволит гражданам сэкономить 5 млн сумов, сообщил президент. Нуждающиеся семьи получат льготную ипотеку на возведение и ремонт жилья. К строительству многоэтажек подрядчиков будут допускать по рейтингу.

Новым послом Узбекистана в Латвии назначен Тимур Рахманов. До этого он с 2021 года был генеральным консулом в Новосибирске.

Почти ко всем школам в Узбекистане проведены линии волоконно-оптической и радиорелейной связи для подключения к интернету, однако вопрос оснащения компьютерами зависит от объёма выделяемых из бюджета средств, сообщил министр цифровых технологий Шерзод Шерматов.

В мире

Число смертей среди детей в возрасте до пяти лет в 2022 году в мире достигло исторического минимума, однако прогресс по-прежнему медленный, особенно в бедных странах, говорится в докладе ООН.

Джо Байден и Дональд Трамп набрали достаточное количество голосов, чтобы обеспечить себе официальное выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. Это станет первым за почти 70 лет матчем-реваншем на президентских выборах в США.

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