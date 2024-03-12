С 13 марта начнётся этап голосования по инициативному бюджету. Граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета на общую сумму в 3,02 трлн сумов, проголосовав за один из 28919 проектов по строительству дорог, ремонту и оснащению школ и другие.

За месяц после подключения к контролю посещаемости школ Нацгвардии в школы по Узбекистану возвращено почти 1,8 миллиона школьников. По данным Нацгвардии, каждый день в школы возвращается в среднем около 30 тысяч детей.

В Узбекистане создаётся Компания по развитию торговли. Она будет привлекать из-за рубежа технологов и маркетологов для приведения местной продукции в соответствие с международными требованиями, помогать экспортёрам выходить на новые рынки, а также предоставлять субсидии и компенсации.

Бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов, вводимый с 1 мая для русел рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, указом президента Узбекистана расширен также на реку Сырдарью.

Зарубежные интернет-компании, включая Meta, Google, Apple и Netflix, в 2023 году в 2 раза увеличили свой доход в Узбекистане — до 635 млрд сумов. Они также выплатили в 1,5 раза больше налогов, чем в 2022 году.

UzAuto Motors может повысить цены на Chevrolet Cobalt, Damas и Labo на 3,5−6,7%. Окончательное решения пока не принято. Компания также сообщила, что поэтапно внедрит «принятую в развитых странах систему реализации автомобилей», которая позволит дилерам выкупать машину для последующей продажи.

Антикоррупционное агентство изучает информацию о покупке хокимом Ангорского района Сурхандарьи автомобиля Captiva-5 за счёт средств «женской тетради».

Правоохранительные органы выявили хищение почти на 1 млрд сумов при покупке компьютеров для школ в Узбекистане. Госучреждение «Укув таълим-таъминот» заключало контракт с частной компанией в конце 2021 года на 25,5 млрд сумов.

В частном доме в Фергане произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали трое молодых граждан Индии — студенты Ферганского медицинского института общественного здоровья.

Выставка «Сюзане. История вышивальщицы» в Риге показывает подробный процесс создания сюзане: от эскиза до готового панно. Среди экспонатов — 8-метровое сюзане, которое известная ташкентская вышивальщица Мадина Касимбаева и 15 её подопечных создавали в течение 3,5 лет.

Как проверить качество работы по прокладке водопровода? Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ публикует инструкцию для жителей махаллей, в которые проводят воду, чтобы они могли следить за соблюдением нормативов и сообщить о нарушениях, если выявят их.

В мире

Как минимум девять регионов России подверглись атакам беспилотников с ночи 12 марта. В Нижегородской области произошёл пожар на НПЗ «Лукойла», в Белгороде дрон попал в здание городской администрации. В Курскую и Белгородскую области пытались прорваться диверсанты с территории Украины.

В Индии вступили в силу поправки к закону о гражданстве, который, по мнению правозащитников, дискриминирует мусульман. Изменения были приняты ещё в 2019 году, но их отложили из-за массовых протестов, вспыхнувших в стране.

Европарламент одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за обход санкций Евросоюза. Нарушившим санкции лицам будет грозить до пяти лет лишения свободы, а компаниям — штрафы.

Спасибо, что читаете нас!