Голосования по инициативному бюджету стартует в Узбекистане
С 13 марта начнётся этап голосования по инициативному бюджету. Граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета на общую сумму в 3,02 трлн сумов, проголосовав за один из 28919 проектов по строительству дорог, ремонту и оснащению школ и другие.
Нацгвардия сообщила, что каждый день в школы возвращается 30 тысяч детей, пропускавших занятия
За месяц после подключения к контролю посещаемости школ Нацгвардии в школы по Узбекистану возвращено почти 1,8 миллиона школьников. По данным Нацгвардии, каждый день в школы возвращается в среднем около 30 тысяч детей.
Для поддержки экспортёров создадут Компанию по развитию торговли
В Узбекистане создаётся Компания по развитию торговли. Она будет привлекать из-за рубежа технологов и маркетологов для приведения местной продукции в соответствие с международными требованиями, помогать экспортёрам выходить на новые рынки, а также предоставлять субсидии и компенсации.
Мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек расширен на Сырдарью
Бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов, вводимый с 1 мая для русел рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, указом президента Узбекистана расширен также на реку Сырдарью.
Сколько налогов уплатили в Узбекистане Google, Netflix, Amazon и другие интернет-компании
Зарубежные интернет-компании, включая Meta, Google, Apple и Netflix, в 2023 году в 2 раза увеличили свой доход в Узбекистане — до 635 млрд сумов. Они также выплатили в 1,5 раза больше налогов, чем в 2022 году.
UzAuto Motors может повысить цены на Cobalt, Damas и Labo
UzAuto Motors может повысить цены на Chevrolet Cobalt, Damas и Labo на 3,5−6,7%. Окончательное решения пока не принято. Компания также сообщила, что поэтапно внедрит «принятую в развитых странах систему реализации автомобилей», которая позволит дилерам выкупать машину для последующей продажи.
Хоким Ангорского района купил Captiva за счёт средств «женской тетради»
Антикоррупционное агентство изучает информацию о покупке хокимом Ангорского района Сурхандарьи автомобиля Captiva-5 за счёт средств «женской тетради».
При покупке компьютеров для школ расхищен почти 1 млрд сумов
Правоохранительные органы выявили хищение почти на 1 млрд сумов при покупке компьютеров для школ в Узбекистане. Госучреждение «Укув таълим-таъминот» заключало контракт с частной компанией в конце 2021 года на 25,5 млрд сумов.
В Фергане трое граждан Индии пострадали в результате взрыва газа
В частном доме в Фергане произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали трое молодых граждан Индии — студенты Ферганского медицинского института общественного здоровья.
Крупнейшее сюзане представлено на выставке «История вышивальщицы» в Риге
Выставка «Сюзане. История вышивальщицы» в Риге показывает подробный процесс создания сюзане: от эскиза до готового панно. Среди экспонатов — 8-метровое сюзане, которое известная ташкентская вышивальщица Мадина Касимбаева и 15 её подопечных создавали в течение 3,5 лет.
Инструкция: Как жители махаллей, где прокладывают водопровод, могут контролировать качество работы
Как проверить качество работы по прокладке водопровода? Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ публикует инструкцию для жителей махаллей, в которые проводят воду, чтобы они могли следить за соблюдением нормативов и сообщить о нарушениях, если выявят их.
В мире
Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Что известно
Как минимум девять регионов России подверглись атакам беспилотников с ночи 12 марта. В Нижегородской области произошёл пожар на НПЗ «Лукойла», в Белгороде дрон попал в здание городской администрации. В Курскую и Белгородскую области пытались прорваться диверсанты с территории Украины.
В Индии вступили в силу поправки в закон о гражданстве, вызвавшие массовые протесты
В Индии вступили в силу поправки к закону о гражданстве, который, по мнению правозащитников, дискриминирует мусульман. Изменения были приняты ещё в 2019 году, но их отложили из-за массовых протестов, вспыхнувших в стране.
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
Европарламент одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за обход санкций Евросоюза. Нарушившим санкции лицам будет грозить до пяти лет лишения свободы, а компаниям — штрафы.
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