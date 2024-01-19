Как в Сенате спорили насчёт поправки о наказании за публикацию видео правоохранителей «с целью дискредитации»
В Сенате поспорили о поправке, которая предусматривает введение наказания за публикацию кадров правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления». Журналисты выступили против этой нормы, указывая на риски злоупотребления. Сенатор и представители МВД пытались объяснить важность этой статьи.
«Больше минусов, чем плюсов». Урбанисты — об установке информационных табло для водителей на улицах Ташкента
Хокимият Ташкента установил на перекрёстке улиц Бабура и Руставели экран с информацией для водителей о ситуации на дорогах и другим контентом. «Газета.uz» спросила урбанистов, уместны ли такие табло на улицах города. Эксперты, в числе которых российский урбанист Аркадий Гершман, поделились мнением.
Шавкат Мирзиёев посетит Китай
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 23 по 25 января посетит Китай с государственным визитом.
Сельскохозяйственные земли будут сдаваться в аренду через онлайн-аукцион
Земельные участки сельскохозяйственного назначения в Узбекистане теперь будут предоставляться в аренду через онлайн-аукционные торги сроком на 30 лет.
Сенаторы одобрили смягчение наказания за незаконное использование беспилотников
Сенат одобрил установление административной ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов, причём её можно избежать, если сдать дрон государству. Ранее за незаконные действия с БПЛА наступала сразу уголовная ответственность с лишением свободы до 3 лет.
Самороспуск, сокращение числа сенаторов и новый порядок избрания премьера. Сенат одобрил изменение полномочий парламента
Сенаторы также одобрили поправки о приведении деятельности палат парламента в соответствие с обновлённой Конституцией Узбекистана. Среди изменений — возможность самороспуска Сената и Законодательной палаты, новый порядок назначения премьер-министра, изменение сроков одобрения законов и другие.
Сенат ещё не рассматривал поправки о запрете публикации видео «с целью дискредитации правоохранителей», но у него остаётся мало времени
На заседании 19 января Сенат не рассматривал поправки о введении наказания за публикацию фото и видео о работе правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления». Однако если верхняя палата парламента не рассмотрит закон в ближайшее время, он будет направлен президенту, минуя Сенат.
Продажа футбольного клуба «Пахтакор» приостановлена
Агентство по управлению госактивами временно сняло с торгов футбольный клуб «Пахтакор» после изучения мнения общественности. Ранее блогеры предлагали не продавать вместе клуб и стадион, расположенный на 24 га.
Экс-кандидат в президенты освобождена с поста в Верховном суде
Сенаторы одобрили освобождение Робахон Махмудовой от должности первого заместителя главы Верховного суда в связи с переходом на другую работу. По данным источника, она может возглавить партию «Адолат», от которой участвовала в выборах президента 2023 года.
Экопартия направила запрос генпрокурору о законности разрешений на вырубку деревьев
Фракция Экологической партии Узбекистана направила запрос генпрокурору по поводу законности разрешений, выдаваемых Ташкентским областным управлением Министерства экологии на вырубку деревьев. В 2022—2023 годах управление одобрило вырубку более 600 деревьев.
«Юксалиш» предложило меры по улучшению ситуации с загрязнением воздуха
Движение «Юксалиш» провело опрос среди экологов, исследователей и активистов по проблеме с загрязнением воздуха в Узбекистане и предложило 10 первоочередных мер.
Узбекистан и Еврокомиссия заинтересованы в скорейшем подписании СРПС между страной и ЕС
Cпецпредставитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов и представитель Европейской комиссии Живка Петкова на встрече в Брюсселе выразили заинтересованность сторон в скорейшем подписании соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между страной и Евросоюзом.
В воскресенье в Узбекистане будет ясно и солнечно
В субботу по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +3…+8. В воскресенье ночные морозы сохранятся, а днём потеплеет до +7…+10 градусов.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (20 и 21 января)
Семь кинопремьер, ярмарки «Восточный базар» и «Тепло», дни моды с Александром Васильевым, соревнования по бездорожью, концерт Rayhon, квизы по Marvel и Наруто, выставки, спектакли, скидки в магазинах и другие мероприятия выходных — в подборке Afisha.uz.
В мире
Казахстан отправит миротворцев на Ближний Восток и в Африку
Казахстан отправит миротворческий контингент для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Африке. Первых 139 военных направят на Голанские высоты. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что это позволит ВС страны укрепить боевые навыки «в условиях нарастающей геополитической напряжённости».
FT: Украина переходит к новой стратегии — «активной обороне»
Украина меняет стратегию в войне с Россией и переходит к «активной обороне» в 2024 году, пишет FT. Она подразумевает удержание оборонительных линий и прощупывание слабых мест противника.
Спасибо, что читаете нас!