В Сенате поспорили о поправке, которая предусматривает введение наказания за публикацию кадров правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления». Журналисты выступили против этой нормы, указывая на риски злоупотребления. Сенатор и представители МВД пытались объяснить важность этой статьи.

Хокимият Ташкента установил на перекрёстке улиц Бабура и Руставели экран с информацией для водителей о ситуации на дорогах и другим контентом. «Газета.uz» спросила урбанистов, уместны ли такие табло на улицах города. Эксперты, в числе которых российский урбанист Аркадий Гершман, поделились мнением.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 23 по 25 января посетит Китай с государственным визитом.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения в Узбекистане теперь будут предоставляться в аренду через онлайн-аукционные торги сроком на 30 лет.

Сенат одобрил установление административной ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов, причём её можно избежать, если сдать дрон государству. Ранее за незаконные действия с БПЛА наступала сразу уголовная ответственность с лишением свободы до 3 лет.

Сенаторы также одобрили поправки о приведении деятельности палат парламента в соответствие с обновлённой Конституцией Узбекистана. Среди изменений — возможность самороспуска Сената и Законодательной палаты, новый порядок назначения премьер-министра, изменение сроков одобрения законов и другие.

На заседании 19 января Сенат не рассматривал поправки о введении наказания за публикацию фото и видео о работе правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления». Однако если верхняя палата парламента не рассмотрит закон в ближайшее время, он будет направлен президенту, минуя Сенат.

Агентство по управлению госактивами временно сняло с торгов футбольный клуб «Пахтакор» после изучения мнения общественности. Ранее блогеры предлагали не продавать вместе клуб и стадион, расположенный на 24 га.

Сенаторы одобрили освобождение Робахон Махмудовой от должности первого заместителя главы Верховного суда в связи с переходом на другую работу. По данным источника, она может возглавить партию «Адолат», от которой участвовала в выборах президента 2023 года.

Фракция Экологической партии Узбекистана направила запрос генпрокурору по поводу законности разрешений, выдаваемых Ташкентским областным управлением Министерства экологии на вырубку деревьев. В 2022—2023 годах управление одобрило вырубку более 600 деревьев.

Движение «Юксалиш» провело опрос среди экологов, исследователей и активистов по проблеме с загрязнением воздуха в Узбекистане и предложило 10 первоочередных мер.

Cпецпредставитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов и представитель Европейской комиссии Живка Петкова на встрече в Брюсселе выразили заинтересованность сторон в скорейшем подписании соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между страной и Евросоюзом.

В субботу по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +3…+8. В воскресенье ночные морозы сохранятся, а днём потеплеет до +7…+10 градусов.

Семь кинопремьер, ярмарки «Восточный базар» и «Тепло», дни моды с Александром Васильевым, соревнования по бездорожью, концерт Rayhon, квизы по Marvel и Наруто, выставки, спектакли, скидки в магазинах и другие мероприятия выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

Казахстан отправит миротворческий контингент для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Африке. Первых 139 военных направят на Голанские высоты. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что это позволит ВС страны укрепить боевые навыки «в условиях нарастающей геополитической напряжённости».

Украина меняет стратегию в войне с Россией и переходит к «активной обороне» в 2024 году, пишет FT. Она подразумевает удержание оборонительных линий и прощупывание слабых мест противника.

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