Для растущего населения Узбекистана миграция останется естественным выбором. Почему вопросы миграции должны включаться в стратегию развития страны, как мигранты способствуют адаптации к изменению климата и почему важно их защищать — в интервью с Зейналом Гаджиевым, главой Международной организации по миграции в Центральной Азии.

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«Мигранты — это агенты развития и инноваций, очень активные люди, склонные лучше адаптироваться к изменениям. Просто нужно с ними работать, привлекать их опыт и знания и помогать им, особенно в части защиты их прав. И тогда миграционные процессы будут выгодны и для стран исхода, и для стран назначения». Из интервью Зейнала Гаджиева «Газете.uz».

В Ташкенте всё-таки появятся выделенные полосы для автобусов в центре улиц. По ним планируют пустить 32- и 35-метровые автобусы с 5 секциями, сообщил представитель Минтранса. Кроме того, планируется запуск 12 новых экспресс-маршрутов при въезде в столицу, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.

Во вторник ночью температура воздуха в Узбекистане понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +2…+7. Далее до конца рабочей недели ожидается сухая погода. Ночная температура составит −3…+2 градуса, дневная будет постепенно повышаться до +8…+13.

Министерство иностранных дел заявило, что Узбекистан поддерживает принцип «единого Китая» и то, что Тайвань — неотъемлемая часть территории КНР. В субботу на Тайване прошли президентские выборы, их выиграл нынешний вице-президент Лай Циндэ, который выступает за независимость острова.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетит Узбекистан 16 января и встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, вице-премьером Жамшидом Ходжаевым и главой МИДа Бахтиёром Саидовым.

На базе технопарка в Ахангаране создаётся технопарк Eltech Industrial. Цель — организация «высокотехнологичной электротехники нового типа» и её комплектующих. Его территория будет расширена до 352 га. Кроме того, 2 га сельхозземли в Сурхандарье будет выделено для производства кухонных вытяжек.

Правительственная комиссия по инвестициям, промышленности и торговле получила право до 2027 года принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли Узбекистана и получать деньги из бюджета на их реализацию.

В Узбекистане к весне должны запустить рейтинг устойчивости предпринимателей. Он будет формироваться электронно и позволит предпринимателям с высоким рейтингом пользоваться рядом льгот и преференций.

В Зарафшанском национальном природном парке в Самаркандской области произошёл пожар. Сумма ущерба предварительно оценена в 120,7 млн сумов. Генпрокуратура Узбекистана взяла дело на контроль.

В Наманганской области сотрудники СГБ задержали курьера, который намеревался вывезти в Кыргызстан почти 80 млн российских рублей (около 909 тысяч долларов).

Жительница Шафирканского района Бухарской области на протяжении более полутора лет привязывала ребёнка, которому сейчас пять лет, к бешику (колыбели) и избивала палкой и другими предметами.

Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Жалолиддин Машарипов считает, что его команда сыграла недостаточно хорошо в первом туре Кубка Азии против Сирии. «Это был первый матч, и, возможно, поэтому мы находились под давлением и не смогли хорошо выступить», — сказал он.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что местный депутат Эмиль Жамгырчиев, который незаконно пересёк узбекско-кыргызскую границу для встречи с Салимом Абдувалиевым, просил того «помочь уничтожить „двух друзей“». Кыргызские СМИ отмечают, что так в стране называют самого президента и главу ГКНБ.

По данным МВФ, технологии искусственного интеллекта повлияют на 40% рабочих мест в мире, заменив или дополнив их. У стран с развитой экономикой больше возможностей получить преимущества от ИИ, это может усугубить глобальное неравенство.

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