Интервью: Как мигранты могут помочь странам адаптироваться к климатическим изменениям (+видео)
Для растущего населения Узбекистана миграция останется естественным выбором. Почему вопросы миграции должны включаться в стратегию развития страны, как мигранты способствуют адаптации к изменению климата и почему важно их защищать — в интервью с Зейналом Гаджиевым, главой Международной организации по миграции в Центральной Азии.
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«Мигранты — это агенты развития и инноваций, очень активные люди, склонные лучше адаптироваться к изменениям. Просто нужно с ними работать, привлекать их опыт и знания и помогать им, особенно в части защиты их прав. И тогда миграционные процессы будут выгодны и для стран исхода, и для стран назначения». Из интервью Зейнала Гаджиева «Газете.uz».
Представитель Минтранса — о «выделенках» в центре улиц, 35-метровых автобусах и экспресс-маршрутах
В Ташкенте всё-таки появятся выделенные полосы для автобусов в центре улиц. По ним планируют пустить 32- и 35-метровые автобусы с 5 секциями, сообщил представитель Минтранса. Кроме того, планируется запуск 12 новых экспресс-маршрутов при въезде в столицу, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.
До конца недели в Узбекистане снова потеплеет
Во вторник ночью температура воздуха в Узбекистане понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +2…+7. Далее до конца рабочей недели ожидается сухая погода. Ночная температура составит −3…+2 градуса, дневная будет постепенно повышаться до +8…+13.
«Твёрдо поддерживаем принцип „одного Китая“». МИД Узбекистана — о выборах на Тайване
Министерство иностранных дел заявило, что Узбекистан поддерживает принцип «единого Китая» и то, что Тайвань — неотъемлемая часть территории КНР. В субботу на Тайване прошли президентские выборы, их выиграл нынешний вице-президент Лай Циндэ, который выступает за независимость острова.
Вице-президент Еврокомиссии посетит Узбекистан
Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетит Узбекистан 16 января и встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, вице-премьером Жамшидом Ходжаевым и главой МИДа Бахтиёром Саидовым.
Технопарк Eltech Industrial создаётся в Ташкентской области
На базе технопарка в Ахангаране создаётся технопарк Eltech Industrial. Цель — организация «высокотехнологичной электротехники нового типа» и её комплектующих. Его территория будет расширена до 352 га. Кроме того, 2 га сельхозземли в Сурхандарье будет выделено для производства кухонных вытяжек.
Правкомиссия сможет принимать меры поддержки электротехнических предприятий с финансированием из бюджета
Правительственная комиссия по инвестициям, промышленности и торговле получила право до 2027 года принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли Узбекистана и получать деньги из бюджета на их реализацию.
Рейтинг устойчивости предпринимателей запустят к 1 марта
В Узбекистане к весне должны запустить рейтинг устойчивости предпринимателей. Он будет формироваться электронно и позволит предпринимателям с высоким рейтингом пользоваться рядом льгот и преференций.
В Зарафшанском природном парке снова произошёл пожар, ущерб оценён в 120,7 млн сумов
В Зарафшанском национальном природном парке в Самаркандской области произошёл пожар. Сумма ущерба предварительно оценена в 120,7 млн сумов. Генпрокуратура Узбекистана взяла дело на контроль.
Мужчина пытался вывезти из Узбекистана почти $1 млн
В Наманганской области сотрудники СГБ задержали курьера, который намеревался вывезти в Кыргызстан почти 80 млн российских рублей (около 909 тысяч долларов).
Женщина более полутора лет истязала своего ребёнка
Жительница Шафирканского района Бухарской области на протяжении более полутора лет привязывала ребёнка, которому сейчас пять лет, к бешику (колыбели) и избивала палкой и другими предметами.
«Мы сыграли недостаточно хорошо». Жалолиддин Машарипов — о матче против Сирии
Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Жалолиддин Машарипов считает, что его команда сыграла недостаточно хорошо в первом туре Кубка Азии против Сирии. «Это был первый матч, и, возможно, поэтому мы находились под давлением и не смогли хорошо выступить», — сказал он.
Президент Кыргызстана: Депутат Жамгырчиев просил «Салимбая» «уничтожить „двух друзей“»
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что местный депутат Эмиль Жамгырчиев, который незаконно пересёк узбекско-кыргызскую границу для встречи с Салимом Абдувалиевым, просил того «помочь уничтожить „двух друзей“». Кыргызские СМИ отмечают, что так в стране называют самого президента и главу ГКНБ.
Искусственный интеллект повлияет на 40% всех рабочих мест — МВФ
По данным МВФ, технологии искусственного интеллекта повлияют на 40% рабочих мест в мире, заменив или дополнив их. У стран с развитой экономикой больше возможностей получить преимущества от ИИ, это может усугубить глобальное неравенство.
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