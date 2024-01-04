Власти Узбекистана отказались от планов налаживания в отдалённых территориях транспортного движения до школ и дошкольных учреждений. Этот пункт исключён указом президента от 29 декабря из Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.

Стратегия, содержащая 100 целей, была утверждена указом главы государства в конце января 2022 года. Исключённый пункт содержался в цели 41 — «Создание дополнительно 1,2 миллиона ученических мест в системе народного образования путём внедрения Национальной программы развития школ».

Вопрос внедрения школьных автобусов регулярно поднимается в Узбекистане в последние годы. Такая практика действует во многих странах. Она способствует повышению безопасности детей и сокращению количества транспорта на улицах.

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Летом 2018 года Шерзод Шерматов, тогда занимавший пост министра народного образования, сообщал, что планов наладить движение школьных автобусов «пока нет», но маршруты автобусов в Ташкенте охватывают все школы.

В ноябре того же года появились сообщения, что все школы страны будут обеспечены автобусами для перевозки учащихся, но пресс-служба МНО их сразу опровергла. «Эта инициатива в первую очередь затронет школы в отдалённых районах», — отметили в министерстве.

Прошлым летом Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Нукусе в качестве кандидата в президенты заявил, что Каракалпакстан станет первым регионом, где будут внедрены школьные автобусы для перевозки детей из отдалённых сёл.

В 2021 году ЮНИСЕФ и ГУБДД МВД проводили опрос о безопасности дорожного движения у школ. Более половины респондентов отметили, что дорога в школу не является безопасной. В Ташкенте такой ответ дали 60% респондентов. Большинство школьников добираются до школы пешком.

В условиях отсутствия нормального общественного транспорта и собственных автобусов и микроавтобусов у школ и детсадов в регионах для перевозки детей часто используются не приспособленные для этого микровэны Damas и легковые автомобили. Некоторым водителям удаётся помещать в них более 20 детей.