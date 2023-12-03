Международная конференция ООН по климату (COP28), собравшая мировых лидеров, учёных и активистов из более чем 190 стран мира, продолжается в Дубае (ОАЭ).

«Газета.uz» собрала некоторые из лучших изображений и ключевых моментов саммита за прошедшие четыре дня.

Cлоганом COP28 стали слова Unite. Act. Deliver. («Объединение. Действия. Результаты»). Он подчёркивает, что мир должен объединиться и принять реалистичные решения для борьбы с изменением климата. Фото: COP28 / Mahmoud Khaled.

Главная площадь Expo City Dubai, где проводится СOP28. Ожидается, что саммит посетят более 70 тысяч делегатов из свыше 190 стран мира. Фото: Парвина Аюбова / «Газета.uz».





Флаги стран мира, установленные внутри купола Al Wasl. Фото: COP28 / Kiara Worth.

Генсек ООН Антониу Гутериш, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед началом Всемирной конференции по климату 1 декабря. Фото: COP28 / Christopher Pike.

Мировые лидеры на площади Аль-Васл после группового фото 1 декабря. Фото: COP28 / Anthony Fleyhan.









Акция сторонников климатических действий с требованием прекратить огонь в Палестине. Надпись на плакате «Климатическая справедливость невозможна без соблюдения прав человека». Фото: COP28 / Walaa Alshaer and Christopher Edralin.

Генсек ООН Антониу Гутериш. Фото: COP28.

Король Великобритании Карл III и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Фото: COP28 / Christophe Viseux.

Работу саммита освещают тысячи журналистов. Для них организован Медиа-центр. Фото: COP28 / Christopher Edralin.

Президент COP28 Султан Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Фото: COP28 / Kiara Worth.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: COP28 / Christopher Edralin.

Президент COP28 Султан Аль-Джабер (третий справа), специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри (второй справа), специальный представитель Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа (третий слева), президент Всемирного банка Аджай Банга (первый справа) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен (первая слева). Фото: COP28 / Stuart Wilson

Подсвеченный купол Аль-Васл на церемонии вручения премии Zayed Sustainability Prize. Фото: COP28 / Anthony Fleyhan.

Национальный павильон Узбекистана в Зелёной зоне Expo City Dubai. Фото: Парвина Аюбова / «Газета.uz».

Участники СOP28. Фото: COP28 / Anthony Fleyhan.

Участник СOP28. Фото: COP28 / Walaa Alshaer.