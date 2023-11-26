Галерея изобразительного искусства Узбекистана (НБУ) принимает монографическую выставку «Алексей Щусев. 150. Усто меъмор», посвящённую жизни и творческому пути выдающегося советского архитектора Алексея Викторовича Щусева (1873 — 1949). Её для Ташкента подготовил московский Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Фонда развития науки и культуры «Таволга», Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Министерства культуры РФ.





Для галереи НБУ, которая систематически проводит зарубежные выставки, «Алексей Щусев. 150. Усто меъмор» — первый опыт сотрудничества с московским Музеем архитектуры. Для самого музея, который носит имя своего основателя и первого директора, это самый масштабный зарубежный проект за последние 50 лет. Его подготовка заняла около года. Параллельно шла работа над обширной, в 600 экспонатов, выставкой, приуроченной к 150-летнему юбилею Щусева, которая открылась в музее на Воздвиженке в октябре.

«Когда мы на протяжении многих месяцев работали над юбилейной выставкой в Москве и Ташкенте, думали только об одном: как мог один человек за свою жизнь успеть так много? Щусев — это человек с очень активной творческой биографией. Нам думается, что его путь — прекрасный пример профессионального развития и служения своему делу в любых исторических условиях, а жил и работал он на стыке двух эпох: имперской и советской. Алексей Викторович практиковал как архитектор 55 лет, создал 231 проект, из которых более 80 было реализовано — это редкое достижение, однако благодаря необыкновенной одарённости и работоспособности он проявил себя и во многих других сферах. Для нас важно показать его таким человеком, каким мы увидели его сами: многогранным, преданным делу и своей стране», — говорит Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева, куратор выставки.

Ташкентская выставка частично перекликается с московской. На ней показывают копии архивных фотографий, документов, проектных графических листов, эскизов и рисунков мастера, оригиналы которых представлены в Музее архитектуры, а также включает кинохронику. Всего в экспозиции, разместившейся в двух залах галереи на первом этаже, около 350 предметов. Сопровождает их этикетаж на трёх языках: узбекском, русском и английском.





Архитектуру выставки разработала команда российского архитектурного бюро Planet9. С помощью фанерных панелей дизайнеры структурировали залы галереи таким образом, чтобы они напоминали мастерские с большими столами и разнообразными проектами на стенах.

Выставка «Алексей Щусев. 150. Усто меъмор» состоит из двух тематических разделов. Первый — в левом зале — рассказывает о жизни и полувековой карьере архитектора, талант и творческий азарт которого позволили ему проявить себя в разных архитектурных стилях и направлениях конца XIX — первой половины XX веков.

Экспозиция визуально делится на блоки, выделяя главные этапы становления зодчего и его культовые здания. Отправная точка — ученические работы. В 18 лет Щусев, уроженец Кишинёва, поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. Он учился в мастерской архитекторов Григория Котова и Леонтия Бенуа, а также посещал живописные классы Ильи Репина и Архипа Куинджи.

На выставке можно увидеть выполненные во время учебной поездки в Самарканд обмерные чертежи деталей ворот мечети Гур-Эмир и этюды (1895 год), которые выдают в Щусеве прекрасного рисовальщика. Среди других экспонатов этого блока — дипломный проект на тему «Загородная барская усадьба» (1897 год), а также первая самостоятельно реализованная работа — проект дачи под Кишинёвом, которую архитектор построил для М. В. Карчевского, двоюродного брата своей будущей супруги Марии Карчевской.





Отдельным блоком представлено церковное зодчество Щусева, которое стало главной темой дореволюционного периода его творчества.

«Профессиональное признание Алексею Викторовичу принёс проект реставрации храма Святого Василия в селе Овруч, который был настолько важен тогда для Российской империи, что на его освящение приезжал император Николай II. Четыре проекта Щусев создал под покровительством и по заказу великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Он уделял огромное внимание защите наследия. Работы по русскому храмовому зодчеству показывают, что Щусев начинал работу над заказом с изучения источников, то есть в основе его архитектурных проектов лежат научные исследования», — рассказывает Наталья Шашкова.





По словам куратора, именно опыт храмового строительства подготовил Щусева к будущим масштабным и организационно сложным заказам. Одним из них стал Казанский вокзал в Москве, заказчиком которого выступило Правление Общества Московско-Казанской железной дороги. Строительство началось в 1911 году, формально завершилось в 1926-м, но работы по реконструкции продолжались до 1940-х. В общей сложности работе над Казанским вокзалом Щусев посвятил 38 лет.





На примере Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки и плана реконструкции советской столицы «Новая Москва» показана работа Щусева в первые послереволюционные годы.





Особое место занимает история строительства Мавзолея В.И. Ленина — одного из ключевых и всемирно известных сооружений не только в творческом наследии Щусева, но и в истории русской архитектуры ХХ века в целом.

В разделах «Конструктивизм» и «Возвращение к классике» на примерах здания Наркомзема, гостиницы Моссовета («Москва») в Охотном ряду в Москве, Дворца Советов раскрывается умение архитектора адаптироваться к быстро меняющимся художественным течениям.





Блок «Архитектура триумфа» рассказывает о деятельности Алексея Щусева в годы Великой Отечественной войны, когда под его руководством велась работа по восстановлению разрушенных городов, начиналась реставрация повреждённых памятников древнерусской архитектуры. Показаны на выставке и проекты зданий научных учреждений по всей стране — наследие мастерской «Академпроект» 1940-х годов, которую возглавлял Щусев.





Завершается первая выставочная «глава» рассказом о последнем детище мастера — Музее русской архитектуры в Москве, созданном по инициативе Щусева в 1945 году.

Второй раздел выставки «Алексей Щусев. 150. Усто меъмор» в правом зале знакомит с его архитектурными проектами, разработанными для союзных республик, ныне независимых Молдовы, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Главная тема этой экспозиции — взаимодействие с локальной культурой.

«Приезжая в любой регион, независимо от политического момента, Щусев в первую очередь обращался к национальным архитектурной и художественной традициям, культуре, истории. У него, архитектора с европейским образованием, был удивительный дар объединять свои знания, навыки с местной традицией, колоритом. Алексей Викторович считал особенно важным сохранять индивидуальный подход к каждой постройке, связывать новую архитектуру с исторической памятью места, где он работал», — говорит Наталья Шашкова.





В экспозиции представлены как не воплотившиеся в жизнь проекты, так и реализованные. К первым относятся Академический театр в Кишинёве, правительственный особняк в Алматы, Дом правительства в Самарканде, Среднеазиатская библиотека в Ташкенте.

Среди осуществлённых и широко известных проектов — гостиница «Интурист» в Батуми (1934−1938 годы строительства), которая является памятником архитектуры конструктивизма, Институт Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси (1936−1937), Академия наук Казахской ССР в Алматы (1944−1948), над проектом которой Щусев работал в последние годы жизни.





Центральным экспонатом второго раздела выставки является здание Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте — одно из самых крупных сооружений зодчего, за которое в 1948 году он был награждён Сталинской премией первой степени. Высокой награды были удостоены и народные мастера УзССР, которые внесли огромный вклад в художественное оформление здания.





Алексей Щусев начал работать над проектом ещё в 1934 году. За годы строительства, которое завершилось в 1947-м, облик будущего здания претерпел множество изменений. История проектирования и возведения театра раскрывается в графических листах с вариантами фасадов, оформления интерьеров и даже фурнитуры. Здесь можно увидеть копии эскизов кисти для люстры в фойе, кресла предположительно правительственной ложи, памятной доски на боковом фасаде здания, выполненные Щусевым. Интерес представляют архивные документы: протокол технического совещания, ведомости, телеграмма, которые показывают рабочий процесс с не менее важной «бумажной» стороны.





Особое внимание в экспозиции уделено народным мастерам — хранителям старинных ремесленных традиций Узбекистана. Это резчики по мрамору Джалол Джураев и Болта Джураев, резчики по ганчу и дереву Ташпулат Асланкулов, Усто Ширин Мурадов, Абдулла Болтаев, Саид Махмуд Наркузиев, Усто Кули Джалилов и Гайбулла Нигматов, художник-монументалист Чингиз Ахмаров.





На выставке можно будет увидеть копии архивных фотографий и кинохронику с мастерами в процессе работы, фотографий украшенных ими залов. Оригиналы некоторых снимков хранятся в Национальном архиве кинофотофонодокументов Узбекистана.

Выставка «Алексей Щусев. 150. Усто меъмор» в Галерее НБУ открыта для посещения до 22 января 2024 года.