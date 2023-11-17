Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября подписал постановление о поправках в закон о лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, полномочия в сфере лицензирования алкогольной и табачной продукции от Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка перейдут к Министерству инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) — после вступления закона в силу выдавать лицензии на производство и оптовую продажу пива и оптовую торговлю другими спиртными напитками пива будет МИПТ.

Министерство также будет в уведомительном порядке предоставлять разрешения на оптовую торговлю табачными изделиями. Ответственность за розничную продажу этих изделий будет возлагаться на местные налоговые органы.

Кроме того, МИПТ получит дополнительные права на аннулирование лицензии или разрешения:

при систематическом нарушении требований и условий лицензии или разрешения (два и более раз в течение 1 года) со стороны лицензиата или лица, получившего разрешительный документ;

при грубом нарушении требований и условий лицензии или разрешения в одном случае, если такое нарушение причинило вред жизни и здоровью граждан, правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также привело к ущербу общественной безопасности и окружающей среды, а также интересам общества и государства.

В указанных случаях лицензия не будет повторно выдаваться в течение одного года. Требование также распространяется на новые компании, учредителем или бенефициарным собственником которых является правонарушитель.

Кроме того, увеличиваются и штрафы за нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов. Для граждан они увеличатся с 1−3 БРВ (330−990 тысяч сумов) до 5−10 БРВ (1,65−3,3 млн сумов), а для должностных лиц — с 5−10 БРВ (1,65 — 3,3 млн сумов) до 15−20 БРВ (4,95−6,6 млн сумов).

Для того чтобы проверить, соблюдают ли физические и юридические лица лицензионные, разрешительные и уведомительные требования и условия, необходимо согласование с бизнес-омбудсманом. Теперь, помимо согласования, можно будет просто направить уведомление в установленном порядке.

Поправки вступят в силу через три месяца.