Компания из Турции Albayrak Holding реализует проект по установке автоматизированных фото- и видеоустройств обнаружения нарушений правил дорожного движения в городах Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Глава МИПТ Лазиз Кудратов 10 ноября провёл встречу с координатором Albayrak Holding Эрдалом Налбантом.

Стороны обсудили ход текущих работ в рамках проекта по установке устройств для фиксации нарушений ПДД в городах Узбекистана и подчеркнули, что необходимо «принять действенные мер по своевременной сдаче системы в эксплуатацию».

Сообщается, что компания рассматривает возможность реализации новых проектов Узбекистане в сферах цифровизации, инфраструктурного развития и машиностроения.

В августе Эрдал Налбант в рамках посещения в Ташкент проявил интерес в получении холдингом Albayrak статуса резидента IT-Park, а также к проекту Zero-Risk Program — программа софтлендинга, которая позволит иностранным компаниям зайти на рынок Узбекистана для развития экспорта в республике.

В состав Albayrak Holding входит 80 компаний. В их числе — Rasat, которая занимается установкой систем обнаружения нарушений ПДД и номерных знаков, анализа данных для контроля транспортных потоков, умными перекрёстками и другими.

Численность сотрудников превышает 10 тысяч человек. Холдинг реализует проекты в сферах сельского хозяйства, переработки мусора, производства бумажной продукции, транспорта и логистики, машиностроения, инфраструктурного строительства и других