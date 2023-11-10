По итогам переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Италии Серджо Маттареллы было принято совместное заявление, направленное на развитие отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.





В присутствии президентов были также подписаны межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.