Учёная-микробиолог, руководитель узбекско-китайской совместной лаборатории в Национальном университете Узбекистана Дильфуза Эгамбердиева удостоена премии ЮНЕСКО имени Карлоса Финлея, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Премию микробиологу присудили за исследования в области взаимодействия растений и микробиома, стрессоустойчивости растений, биологии почвы и микробного разнообразия. Исследования Дильфузы Эгамбердиевой посвящены экологической и социальной приемлемости, отмечается в сообщении.

Решение о присуждении премии было принято генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Премия ЮНЕСКО имени Карлоса Финлея — научная премия, которую вручают раз в два года, она финансируется ЮНЕСКО и правительством Кубы. Премия названа в честь кубинского врача и микробиолога Карлоса Хуана Финлея, известного своими исследованиями в области жёлтой лихорадки. Она присуждается учёным или исследовательским организациям за их выдающиеся достижения в области микробиологии.