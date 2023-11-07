В Бухаре мусоровоз сбил 18-летнюю девушку. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь УВД Бухарской области Шухрат Джалолов.

Это произошло 7 ноября примерно в 8:30 на улице Мустакиллик. Водитель спецтранспорта, опорожнив контейнер в кузов автомобиля, начал движение к следующему и не заметил девушку, которая проходила перед автомобилем. Представитель УВД отметил, что девушка была невысокого роста и шла близко к кабине, поэтому оказалась вне поля зрения водителя.

Девушка от полученных травм погибла на месте. Органы внутренних дел проводят доследственные действия.