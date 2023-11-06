В социальных сетях 4 ноября распространилось видео, на котором сотрудница дома-интерната «Мурувват» бьёт воспитанника.

На кадрах видно, как сначала воспитательница передаёт швабру одному из воспитанников, чтобы он ударил ребёнка, затем сама бьёт мальчика по спине.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что инцидент произошёл 24 июля в шестой группе Кургантепинского дома-интерната «Мурувват» для детей с инвалидностью в Андижанской области.

Для изучения обстоятельств в Андижанском областном управлении здравоохранения совместно с районной прокуратурой сформирована рабочая группа.

По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.