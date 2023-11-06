В понедельник и вторник территория Узбекистана будет находиться под влиянием тёплой и слабовлажной воздушной массы, сообщил Узгидромет.

По большей части территории страны сохранится погода без осадков, лишь по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям 6 ноября местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет в пределах +19…+24 градусов Цельсия.

8 ноября на территорию Узбекистана начнётся вторжение влажной и холодной воздушной массы. 8 ноября по большей части территории временами пройдут дожди, 9 ноября дожди сохранятся по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины.

По предгорным и горным районам дожди будут сильными. В высокогорьях возможен переход в снег.

10 ноября осадки прекратятся, местами возможен туман.

8−10 ноября местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 13−18 м/с.

8−9 ноября температура постепенно снизится до +13…+18 градусов, 10 ноября — немного повысится до +15…+20 градусов. Ночная температура к 10 ноября понизится до +3…+6 градусов.

В Ташкенте: 6−7 ноября переменная облачность без осадков. Температура +20…+23 градуса. 8 ноября во второй половине дня дождь. 9 ноября ночью и утром дождь, днём без осадков. 10 ноября осадков также не ожидается.

8−9 ноября температура постепенно понизится до +14…+16 градусов, 10 ноября — немного повысится до +16…+18 градусов. Ночная температура к 10 ноября понизится до +3…+6 градусов.