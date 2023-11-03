Работа для всех: Как рекрутинговый портал Ish Plus трудоустраивает людей с инвалидностью

Денег на свой, домашний, компьютер у семьи не было — родители к тому времени остались без работы. Накоплений Фарруха хватало только на клавиатуру, которую он планировал подключить к мобильному телефону. Втайне от родителей парень заказал гаджет на онлайн-маркетплейсе с доставкой до Хорезма. Когда заказ прибыл, Фаррух выяснил, что его старый смартфон не поддерживает купленную клавиатуру. Ему ничего не оставалось, как одолжить телефон у друзей.



В школьные времена Фаррух стал участником онлайн-сообщества незрячих Team Talk. Это мобильное приложение, которое объединяет в основном людей с инвалидностью по зрению со всего Узбекистана. Там он часто слушал лекции по работе с компьютером, не имея возможности применить знания на практике.



Когда молодой человек приехал учиться в ташкентскую профессионально-ориентированную школу №1, где обучают людей с различными формами инвалидности, он применил все «теоретические знания» на школьных компьютерах.



«Я так усердно старался, что сжёг один из хардов», — рассказывает он, смеясь.

