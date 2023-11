Работа для всех: Как рекрутинговый портал Ish Plus трудоустраивает людей с инвалидностью

Для запуска проекта Sharoit Plus выиграл малый грант Совместной программы ООН по укреплению социальной защиты в размере пяти тысяч долларов. Сайт начал работать с января 2021 года. В ноябре 2022 началась активная фаза проекта, когда Sharoit Plus смог получить грант для разработки мобильного приложения Ish Plus (на iOS Android ) и расширения проекта от Фонда Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой агентством США по международному развитию (USAID).За время своего существования Ish Plus смог трудоустроить около 300 людей с инвалидностью. Часть работников уволили или они уволились сами. Дильмурад говорит, что, по предварительным результатам опросника, зачастую проблема заключается в налаживании контакта, особенно если речь идёт о человеке с инвалидностью по слуху.«Мы поняли, что проблема не только в направлении на работу, но и соединении двух миров: работодателя и соискателя с инвалидностью. Оказывается, вся работа начинается на этом этапе. Это адаптация, коммуникация. Здесь нужно сопровождаемое трудоустройство. Мы не можем просто свести их и бросить на самотёк», — объясняет Дильмурад.В Ish Plus трудоустройством людей с инвалидностью занимаются два координатора по работе с работодателями, два координатора по работе с соискателями и один переводчик жестового языка. Основной инструмент по трудоустройству людей с инвалидностью — это обязательная трёхпроцентная квота для работодателей по трудоустройству людей с инвалидностью, предусмотренная законом « О правах лиц с инвалидностью » от 2020 года.«Согласно закону, каждое предприятие, будь то частное или государственное, должно квотировать или резервировать три процента рабочих мест, если в их организациях работают более 20 человек. Есть списки квотированных рабочих мест. Мы используем их, но проблема в том, что они находятся на бирже труда и к ним тяжело получить доступ. В этих списках нет полной информации. Указывается только наименование компании и число вакансий для людей с инвалидностью. Проблема также в том, что это малооплачиваемые вакансии. Есть вакансии, за которые платят 500 тысяч сумов в месяц. Людям с инвалидностью даже на проезд этого не хватит», — рассказывает Дильмурад.На данном этапе Ish Plus пока не коммерциализированный проект. После окончания грантового проекта с Фондом Евразия, компания Universe Group в качестве спонсора начала покрывать заработную плату шести сотрудников, обеспечивая таким образом устойчивость проекта. Однако проект также начал предлагать свои консалтинговые услуги работодателям по рекрутингу лицам с инвалидностью и адаптации рабочих мест для них. Так команда находит альтернативные пути для того, чтобы дело продолжалось.