Работа для всех
Как рекрутинговый портал Ish Plus трудоустраивает людей с инвалидностью
Работа для всех: Как рекрутинговый портал Ish Plus трудоустраивает людей с инвалидностью
В Узбекистане лица с инвалидностью все ещё сталкиваются с преградами при трудоустройстве. Действующие рекрутинговые платформы недоступны и часто не располагают вакансиями для людей с инвалидностью. Проблему решает портал Ish Plus, который помогает им найти работу.
В Узбекистане лица с инвалидностью все ещё сталкиваются с преградами при трудоустройстве. Действующие рекрутинговые платформы недоступны и часто не располагают вакансиями для людей с инвалидностью. Проблему решает портал Ish Plus, который помогает им найти работу.
Зохиджон Дадабоев
повар в ресторане Axmad oltin jo'ja
Первое слово, которое сказал Зохиджон в своей жизни, было «Зари». «Зари» — имя его сестры. Его мама, Азиза Дадабоева, до сих пор удивляется тому, что первым словом было не «мама», поскольку Зохиджон — самый младший из четырех детей. Его окружали большим вниманием.

К двум годам он начал понемногу говорить, но одновременно стал терять и слух. Азиза-опа до сих пор не понимает, что именно спровоцировало резкое ухудшение состояния сына, но помнит, как он бегал по дому, плача, показывал на свои уши и говорил: «Не слышу, не слышу». Напуганная поведением сына, женщина собрала вещи и отправилась из Аккургана, где семья живёт по сей день, в Ташкент за помощью. Она обратилась в Ташкентский медицинский институт.

«Я думала, что Зохиджону назначат лечение, а вместо этого мне молча вручили направление и сказали: „Езжайте во ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия), вам дадут инвалидность"», — вспоминает женщина.
Она считает, что Зохиджон потерял слух из-за препарата Гентамицин, который простуженной женщине назначили во время беременности.

«Раньше дозировку не проверяли, делали — и всё. Через 20 дней после рождения Зохиджон тоже простыл и попал в реанимацию», — вспоминает мать первые дни своего сына.

После оформления инвалидности Азиза-опа стала искать способы дать Зохиджону образование. Она устроила мальчика в специализированную школу-интернат №106 в Ташкенте и параллельно сама начала изучать жестовый язык.
«В семь лет отдала его туда. Я должна была оставлять его в понедельник и забирать домой в субботу, но ходила к нему каждые три дня. Я жила возле дверей интерната. Однажды преподаватель подошла ко мне и попросила не приходить так часто: „Он не учится. Всё время стоит у дверей, ждёт вас"», — вспоминает Азиза-опа.
Когда Зохиджон учился в восьмом классе, его семье пришлось поехать на заработки в Россию. Младшего забрали со школы, но по возвращении устроить обратно не получилось, из-за чего он так и не получил среднее образования. В России, как и в Узбекистане, семья работала в поле. Зохиджон бегал по грядкам и помогал родителям. Повзрослев, он неоднократно самостоятельно возвращался в Россию на заработки. Однажды Зохиджон 10 месяцев работал во Владивостоке — консервировал рыбу и готовил её на экспорт в Америку. Когда Россия оказалась под санкциями США, в поисках работы он перебрался в Казань.

Пандемия COVID-19 вернула его в Узбекистан. В 2020 году молодой человек устроился на работу в цех по изготовлению конфетной продукции.

«Руками он месил 50 кг конфетной основы. Потом складывал всё в бурлящий казан, из-за чего постоянно был в ожогах», — говорит Азиза-опа.
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Спустя время Зохиджон вновь собрался ехать на заработки в Россию. Там его ждал брато, но в этот раз мама не отпустила. Сыну нужна была новая работа. Они искали вакансии в интернете и нашли веб-сайт Ish Plus.

«Мы заполнили на сайте анкету. Координатор вскоре перезвонил нам и посоветовал связаться с центром переквалификации и получения специальности в моноцентре «Ишга мархамат» в Аккургане. Мы так и поступили. Там Зохиджона отучили на повара. У них были все необходимые инструменты», — рассказывает мама.

Однако трудоустроиться получилось не сразу. Зохиджон и Азиза-опа ходили по городу, упрашивали людей дать работу, но из-за инвалидности работодатели отворачивались. Мать и сын вновь обратились в Ish Plus. Сотрудники проекта направили Зохиджона на работу в ресторан Axmad oltin jo'ja и попросили работодателя рассмотреть его кандидатуру. Молодому человеку доверили заготовку для лагмана. Некоторое время он месил тесто для лапши, потом его перевели готовить самсу.
В коллективе Зохиджона любят и уважают. Он говорит, что не испытывает дискриминацию. За полгода, что парень работает в кафе, коллеги научились разговаривать с ним на «языке интуиции». Чтобы достичь этого уровня взаимопонимания, им пришлось написать друг другу сотни сообщений на бумажках.

«Меня всё тут устраивает. Коллеги относятся хорошо», — передаёт Зохиджон через маму.

Потом добавляет: «Не хочу останавливаться на самсе. Хочу освоить другие блюда, расти. Мне надо больше зарабатывать, построить семью. Только жену бы найти».
Дильмурад Юсупов
основатель и руководитель проекта Ish Plus
Идея проекта Ish Plus у Дильмурада родилась в 2018–2019 годах во время его полевого исследования для докторской степени. Он общался с людьми с инвалидностью. В конце интервью участники спрашивали его о том, что изменит исследование в их жизни.

«Ты проведёшь исследование, получишь докторскую, а какая польза для меня? Как мы будем "кормиться" с твоей работы?», — говорили они. В ответ Дильмурад спрашивал, что им нужно. Собеседники просили найти им работу, но Дильмурад был бессилен.

«Моё исследование не было бесполезным. Я понял проблему в вопросе инклюзии. Но сутью работы было не просто провести исследование, а повлиять на окружающий мир, общество», — сказал он.
Идея создания портала возникла в 2020 году. Первым делом Дильмурад изучил существующие платформы: UzJobs, HeadHunter, Olx. Среди них лишь одна позволяла отсортировать вакансии для людей с инвалидностью. Сайты оставались недоступными для людей с различными формами инвалидности. Например, глухие и слабослышащие соискатели как Зохиджон не очень хорошо воспринимают текстовую информацию и ориентируются больше на визуальную информацию через жестовый язык. Увидев возможность помочь героям своей докторской, Дильмурад поделился идеей с коллегами из негосударственной некоммерческой организации Sharoit Plus, и они начали изучать опыт России и Великобритании.
«До этого в Узбекистане не было платформы, которая оказывала бы услуги по трудоустройству исключительно людям с инвалидностью. Были некоторые точечные примеры, однако они затрагивали лишь формы физической инвалидности. В Ish Plus мы включаем все уязвимые слои населения. Это матери-одиночки с детьми c инвалидностью, планируем включать соискателей, живущих с ВИЧ», — уточнил он.
Для запуска проекта Sharoit Plus выиграл малый грант Совместной программы ООН по укреплению социальной защиты в размере пяти тысяч долларов. Сайт начал работать с января 2021 года. В ноябре 2022 началась активная фаза проекта, когда Sharoit Plus смог получить грант для разработки мобильного приложения Ish Plus (на iOS и Android) и расширения проекта от Фонда Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой агентством США по международному развитию (USAID).

За время своего существования Ish Plus смог трудоустроить около 300 людей с инвалидностью. Часть работников уволили или они уволились сами. Дильмурад говорит, что, по предварительным результатам опросника, зачастую проблема заключается в налаживании контакта, особенно если речь идёт о человеке с инвалидностью по слуху.

«Мы поняли, что проблема не только в направлении на работу, но и соединении двух миров: работодателя и соискателя с инвалидностью. Оказывается, вся работа начинается на этом этапе. Это адаптация, коммуникация. Здесь нужно сопровождаемое трудоустройство. Мы не можем просто свести их и бросить на самотёк», — объясняет Дильмурад.

В Ish Plus трудоустройством людей с инвалидностью занимаются два координатора по работе с работодателями, два координатора по работе с соискателями и один переводчик жестового языка. Основной инструмент по трудоустройству людей с инвалидностью — это обязательная трёхпроцентная квота для работодателей по трудоустройству людей с инвалидностью, предусмотренная законом «О правах лиц с инвалидностью» от 2020 года.

«Согласно закону, каждое предприятие, будь то частное или государственное, должно квотировать или резервировать три процента рабочих мест, если в их организациях работают более 20 человек. Есть списки квотированных рабочих мест. Мы используем их, но проблема в том, что они находятся на бирже труда и к ним тяжело получить доступ. В этих списках нет полной информации. Указывается только наименование компании и число вакансий для людей с инвалидностью. Проблема также в том, что это малооплачиваемые вакансии. Есть вакансии, за которые платят 500 тысяч сумов в месяц. Людям с инвалидностью даже на проезд этого не хватит», — рассказывает Дильмурад.

Координаторы используют другой метод поиска работы. Они мониторят вакансии на больших платформах, изучают, может ли человек с инвалидностью выполнять работу, звонят работодателю и предлагают кандидата.

На данном этапе Ish Plus пока не коммерциализированный проект. После окончания грантового проекта с Фондом Евразия, компания Universe Group в качестве спонсора начала покрывать заработную плату шести сотрудников, обеспечивая таким образом устойчивость проекта. Однако проект также начал предлагать свои консалтинговые услуги работодателям по рекрутингу лицам с инвалидностью и адаптации рабочих мест для них. Так команда находит альтернативные пути для того, чтобы дело продолжалось.
Фаррух Жуманазаров
незрячий преподаватель компьютерной грамотности в моноцентре «Ишга мархамат» в Ташкенте
Тогда как все махаллинские дети играли в догонялки по пыльным улицам поселка Багат Хорезмской области, Фаррух Жуманазаров изучал свой игрушечный компьютер. Будучи незрячим, он тыкал во все клавиши в поиске новых комбинации и приложений.

«Тот компьютер мне подарил папа. По профессии он следователь и адвокат, но в 2011–2012 годах работал таксистом. Ездил на дальние дистанции. Из очередной поездки он привёз мне этот подарок, который сыграл важную роль в моей жизни. Я решал на нём математические задачи, играл в гонки», — рассказывает он.

Реального компьютера в семье Жуманазаровых не было. В компьютерные клубы Фаррух ходил только в Ташкенте, где проводил время за гоночной игрой Blur. Видеть дорогу, распознавать выстрелы и слышать скорость Фарруха научил его брат — по палитре звуков в игре.
Денег на свой, домашний, компьютер у семьи не было — родители к тому времени остались без работы. Накоплений Фарруха хватало только на клавиатуру, которую он планировал подключить к мобильному телефону. Втайне от родителей парень заказал гаджет на онлайн-маркетплейсе с доставкой до Хорезма. Когда заказ прибыл, Фаррух выяснил, что его старый смартфон не поддерживает купленную клавиатуру. Ему ничего не оставалось, как одолжить телефон у друзей.

В школьные времена Фаррух стал участником онлайн-сообщества незрячих Team Talk. Это мобильное приложение, которое объединяет в основном людей с инвалидностью по зрению со всего Узбекистана. Там он часто слушал лекции по работе с компьютером, не имея возможности применить знания на практике.

Когда молодой человек приехал учиться в ташкентскую профессионально-ориентированную школу №1, где обучают людей с различными формами инвалидности, он применил все «теоретические знания» на школьных компьютерах.

«Я так усердно старался, что сжёг один из хардов», — рассказывает он, смеясь.
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Свой первый компьютер Фаррух купил в 2020 году.

«Это был подержанный компьютер, который я взял в кредит за 4,5 миллиона сумов. Состояние у него было плохое, но я очень хотел свой компьютер. Я был нетерпелив. Потом компьютер пришлось продать», — вспоминает Фаррух свою первую покупку.

Сейчас молодой человек работает преподавателем компьютерной грамотности в моноцентре «Ишга мархамат» в Ташкенте. Фаррух прошёл конкурс, состоящий из тестового задания и собеседования. Из девяти кандидатов выбрали его одного.

Трудоустроиться Фарруху тоже помог сайт Ish Plus. В своё время молодой человек сам работал в команде проекта. Он помогал людям с инвалидностью заполнять онлайн формы, искал вакансии для незрячих и слабовидящих соискателей.
Работу в моноцентре Фаррух совмещает с учебой в Национальном университете и стендап-выступлениями в проекте комика и телеведущего Миршакара Файзуллоева «Открытый микрофон».

«В начальных классах я плохо учился, — рассказывает он. — У меня было предубеждение, что если мой папа следователь, то мне на надо учиться. Я так и говорил учителям. Понимаю, что был не прав. Сейчас стараюсь наверстать упущенное», — говорит он.

Поначалу Фаррух хотел поступать в Ташкентский университет информационных технологий, но отказался от идеи из-за слабого знания математики. Затем выбор пал на НУУз. Думал пойти на направление узбекского языка и литературы, но побоялся остаться без работы, потому что на рынке труда преподавателей по этим предметам больше, чем вакансий. Так Фаррух пришёл в философию.
«Философия соприкасается со всеми науками. Она и в литературе, и в бизнесе. Можно быть владельцем бизнеса, но не знать его философию, — объясняет он. — Больше всего мне нравятся взгляды Аль-Фараби и Руми».
В будущем Фаррух видит себя квалифицированным специалистом в области IT, совмещающим работу со стендап-выступлениями.

«Я против мотивационных лекций. Люди тратят огромные деньги на то, чтобы им другие люди говорили очевидные вещи. Да, среди незрячих есть люди, которые потеряли веру в себя. Они говорят: „Я незрячий, никому не нужен". Стоит сегодня столкнуться с небольшими трудностями, как люди ищут ответы в интернете. Лучше мотивировать самого себя. Я сам себе мотиватор. Хочу, чтобы незрячих людей в IT было больше, поэтому и сам вношу в это свой небольшой вклад».
Партнёр материала — Universe Group
Над материалом работали Жахонгир Азимов.
Фотографии: Арлан Байходжаев и Тунде Алаби-Хундейин II.
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