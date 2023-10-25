Узбекистан занял 78-е место из 142 возможных в очередном ежегодном рейтинге верховенства права, который публикуется международной неправительственной организацией World Justice Project (WJP). Эту же позицию страна занимала в прошлогоднем рейтинге, но тогда он охватывал 140 государств.

Набрав 50 баллов из 100, Узбекистан расположился в рейтинге по соседству со Шри-Ланкой (77-е место) и Индией (79-е место).

Из стран СНГ, включённых в рейтинг, самая высокая позиция у Казахстана (65-е место), самая низкая — у России (113-е место). Кыргызстан расположился на 103-м месте, вслед за ним идёт Беларусь (104).

В первой пятёрке списка — Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. Последние места занимают Венесуэла, Камбоджа, Афганистан, Гаити и Демократическая республика Конго.

Рейтинг WJP составляется на основе опросов граждан, юристов и экспертов в сфере права. Для измерения верховенства права, используются восемь факторов: ограничения полномочий государства, отсутствие коррупции, открытость правительства, соблюдение базовых прав граждан, порядок и безопасность, правоприменительная практика, гражданское и уголовное судопроизводство.

Как отмечают авторы рейтинга, верховенство права снижается в глобальном масштабе седьмой год подряд. Если сравнивать с 2016 годом, спад затронул 78% стран. Две главные причины ослабления верховенства права, по мнению составителей рейтинга, — рост авторитаризма и слабые системы правосудия.

«Мир по-прежнему охвачен рецессией верховенства закона, которая характеризуется злоупотреблениями исполнительной властью, ущемлением прав человека и ограничением систем правосудия, неспособных удовлетворить потребности людей, — отметил соучредитель и президент WJP Уильям Ньюком.- Люди во всем мире расплачиваются за это».

Рейтинг Узбекистана по факторам

Фактор Мировой рейтинг Региональный рейтинг (Восточная Европа и Центральная Азия) Рейтинг по доходу Ограничения полномочий государства 119 / 142 11 / 15 25 / 37 Отсутствие коррупции 66 / 142 6 / 15 3 / 37 Открытость правительства 119 / 142 14 / 15 25 / 37 Соблюдение базовых прав граждан 109 / 142 12 / 15 17 / 37 Порядок и безопасность 17 / 142

1 / 15 1 / 37 Правоприменительная практика 99 / 142 10 / 15 15 / 37 Гражданское судопроизводство 74 / 142 6 / 15 7 / 37 Уголовное судопроизводство 71 / 142 6 / 15 6 / 37

*Страны Восточной Европы и Центральной Азии, охваченные исследованиями: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова, Россия, Северная Македония, Сербия, Турция, Узбекистан, Украина.

*Узбекистан относится к странам и юрисдикциям с уровнем дохода ниже среднего. В эту группу входят 37 государств: Алжир, Ангола, Бангладеш, Бенин, Боливия, Вьетнам, Гаити, Гана, Гондурас, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Ливан, Мавритания, Марокко, Монголия, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сальвадор, Сенегал, Танзания, Тунис, Узбекистан, Украина, Филиппины, Шри-Ланка.