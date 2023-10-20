В пятницу по большей части территории Узбекистана сохранится малооблачная и тёплая погода с температурой воздуха в пределах +24…+27 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по пустынной зоне Навоийской области местами пройдут дожди, а температура понизится до +17…+22.

В субботу облачность с северо-западных районов распространится на всю территорию Узбекистана. По Навоийской и Бухарской областям ночью и утром, по остальной территории страны — в течение дня местами пройдут дожди от слабой до умеренной интенсивности. По северо-западным районам осадков не ожидается.

В воскресенье по большей части областей Узбекистана будет без осадков. Однако по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Навоийской области местами пройдут дожди с усилением ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Ночная температура воздуха в выходные дни будет в пределах +7…+12 градусов, дневная — +18…+23.

В Ташкенте 21−22 октября ожидается небольшая, временами переменная облачность. Будет преобладать погода без осадков, лишь в субботу во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью будет в пределах +10…+13 градусов, днём — +20…+23.