В Ташкенте начался демонтаж незаконных строений и построек, возведённых вдоль дорог, сообщила пресс-служба городского хокимията.

«Как показали практика и анализ, строения, возведённые без согласования с администрацией города и соответствующими службами, находящиеся вдоль дорог, создают опасность для жителей. Они не имеют парковки и подъездного пути, таким образом процесс минутной покупки водителем порождает заметные неудобства и опасность как для других водителей, так и для пешеходов», — говорится в сообщении.

В сообщении хокимията отмечается, что для предпринимателей, которые использовали несогласованные строения, будут созданы условия для продолжения деятельности, но уже на законных началах.

«Призываем жителей столицы, имеющих бытовые и коммерческие строения на территории Ташкента, тщательно перепроверить документы на соответствие нормам градостроительства», — отмечается в сообщении.

Столичная администрация также просит «быть осторожными в приобретении подобного вида имущества, консультироваться с юридическими службами».

«Альтернативных видов документации для строений и конструкций не существует, кроме как документы, выданные кадастровыми службами Ташкента», — подчеркнули в хокимияте.

Для уточнения всех деталей потенциальной покупки необходимо обратиться в уполномоченные органы лично или через онлайн-сервисы государственных служб.