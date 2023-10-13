Куда пойти на выходных
в Ташкенте, 14 и 15 октября
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте,
14 и 15 октября
Шесть кинопремьер, выставка Welcome to Dreamsland и другие, спектакли в театрах, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Шесть кинопремьер, выставка Welcome to Dreamsland и другие, спектакли в театрах, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Кино

«Исчезнувшая в звездах»

триллер, детектив, криминал

«Папа, не звезди»

комедия

«Капкан: Судная ночь»

«Северные амуры»

мультфильм

«Паранормальное. Страна призраков»

триллер, ужасы

«Изгоняющий дьявола: Верующий»

ужасы

Что посмотреть дома в октябре 2023?

18 фильмов о борьбе людей и искусственного интеллекта

8 фильмов с необычным взглядом на мир
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Город

Иммерсивный спектакль «Говорит Ташкент»

Шоу-программа «Мы-дети Космоса»

Международный фотоконкурс «Вики любит памятники»

Выставки

Welcome to Dreamsland

«L’Italia veste il Cinema – Италия одевает кинематограф. Ателье Annamode для кино и моды»

Mission Impossible

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Театры

«Аладдин и его волшебная лампа»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Тартюф»

«Василиса Супер Стар»

«Ганс и Гретель»

«Дождь за стеной»

Знания

Мастер-класс по приготовлению хачапури по-аджарски

Экскурсия в Argamak Sher

Мастер-классы Yourtime.yourlife

Мастер-класс «Визуальные иллюзии: как выглядеть стройнее с помощью одежды»

Серия семинаров для любителей йоги

Набор в школу кино и театра Focus

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Магазины

Cкидки в ТРЦ Atlas «Чимган»

Cкидки в Urban Concept

Скидки в Karl Lagerfeld

Вечеринки

Bla Bla Bar

Вечеринка в стиле 90-х в «Шишка Party Bar»

Вечеринки в TOKU

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L’Italia veste il Cinema: Высокая мода, смелость и грация образов классики итальянского кино на выставке в Ташкенте

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