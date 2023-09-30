Каждый вуз по-разному организует учебный год. Но в большинстве университетов он делится на два семестра: август-декабрь и январь-май. В промежутках есть зимние и летние каникулы, на которых студенты могут учиться, стажироваться или вернуться в родную страну.



В процессе учёбы студенты сами составляют расписание, а вместо многочасовых лекций проводят семинары и дискуссии. Один предмет могут вести сразу несколько преподавателей, а студенты подстраиваются под их часы работы. На первом семестре я взял четыре предмета и посещал университет всего три дня в неделю. В другие дни студенты учатся самостоятельно (self study) и готовятся к предстоящим занятиям.



Особое внимание в университете уделяется развитию критического мышления, анализа фактов, формирования у студентов собственного мнения. Здесь не заставляют зубрить материал из учебников или писать ненужные конспекты. Это даёт больше свободы в выборе того, что действительно интересно. Благодаря этой системе я выработал навыки креативного выстраивания аргументов и изложения позиции в ходе юридических разбирательств.

