Как только вы получите подтверждение о зачислении в американский университет, международный отдел пришлёт вам информацию о доступном жилье. Иностранные студенты в Америке могут выбрать один из трёх вариантов: в общежитиях при вузе, семьях или съёмных квартирах. Первые два варианта предпочтительнее для учащихся бакалавриата. Магистранты, будучи более взрослыми и самостоятельными, обычно снимают жильё отдельно.
В зависимости от бюджета можно арендовать комнату, студию или квартиру. Жильё лучше всего искать на местных сайтах
или странице университета. На них выставляют комнаты в квартирах, где живут другие студенты этого вуза. При выборе места обратите внимание, насколько далеко университет, как работает общественный транспорт, есть ли поблизости продуктовые магазины. Не советую арендовать жильё в центральных частях города, например, на Манхэттене — слишком дорого. Отличными вариантами станут Бруклин и Квинс. Я снимал комнату за 600 долларов.
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