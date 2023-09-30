Как учиться бесплатно в США
История Абдуазиза Исакулова
Абдуазиз Исакулов выиграл крупнейшую для студентов вузов стипендию Fulbright от правительства США и отправился изучать международное право в Фордхемский университет в Нью-Йорке. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о стипендии, американской системе образования и карьерных перспективах.
Абдуазиз Исакулов выиграл крупнейшую для студентов вузов стипендию Fulbright от правительства США и отправился изучать международное право в Фордхемский университет в Нью-Йорке. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о стипендии, американской системе образования и карьерных перспективах.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
Абдуазиз Исакулов имеет два высших образования в сфере юриспруденции и экономики. В 2018 году он получил стипендию Fulbright от правительства США. По этой программе через год полетел на магистратуру в Fordham University School of Law в Нью-Йорк.

В 2023 году поступил в Cardozo School of Law, где готовится получить степень доктора права. Основал в Америке консалтинговую компанию Legal World and Beyond LLC для помощи студентам из Узбекистана.
О поступлении в Америку

В 2017 году я окончил Ташкентский государственный юридический университет по направлению «Международное право» и сразу после учёбы попал на стажировку в Министерство юстиции. Там я проявил себя как старательный и ответственный сотрудник. По итогам стажировки меня взяли в Управление по защите прав и интересов Республики Узбекистан в международных и иностранных организациях. Весной 2018 года в составе делегации я впервые смог посетить Международный инвестиционный суд в Вашингтоне.
Мемориал Линкольна в столице США, Вашингтоне
Два месяца я наблюдал за работой юристов-международников, в том числе на судебных процессах, и понял, что хочу стать специалистом, который будет практиковать международное право не только в своей стране, но и за её пределами. Чтобы воплотить мечту, нужно было отучиться в зарубежном вузе и получить диплом международного уровня. Американское юридическое образование — одно из лучших в мире, так что со страной обучения я определился сразу.

Учёба в престижном американском вузе стоила непосильных на тот момент 60 тысяч долларов. Вместе с перелётом, жильём и расходами на жизнь потребовалось бы порядка 100 тысяч в год. К счастью, правительство и сами университеты выделяют иностранным студентам щедрые стипендии. Есть даже отдельная категория программ под названием need-based scholarships. Такие стипендии покрывают расходы нуждающимся студентам.
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По опыту и совету своих друзей я нашёл стипендиальную программу Fulbright. Она предоставляет возможность поехать в Америку на два года и получить степень магистра, а главное — полное финансирование и ежемесячную стипендию.

В мае 2018 года я подал заявку на официальном сайте программы. Параллельно поступил в Ташкентский государственный экономический университет, чтобы изучать мировую экономику и получить второе высшее образование. После получения стипендии Fulbright учился в нашем вузе дистанционно.
Манхэттен, Нью-Йорк.
О стипендии

Fulbright — самая крупная и престижная стипендия от правительства США, которую выделяют абитуриентам магистратуры и учащимся последних курсов бакалавриата. Стипендия открыта для всех направлений обучения, кроме медицины, а победитель может выбрать до трёх программ. В Узбекистане «Фулбрайт» ежегодно получают только три гражданина, которые имеют двухлетний опыт работы и находятся на родине на протяжении всего процесса подачи.
Международные стипендиаты Fulbright в Канзасе.
Стипендия покрывает полную стоимость обучения, медицинскую страховку, визу, перелёт туда и обратно, и при необходимости сдачу TOEFL. Если вы провалите международный экзамен, но понравитесь приёмной комиссии, вам могут оплатить его пересдачу. На протяжении всей учёбы учащиеся получают ежемесячную стипендию в размере 1600-2500 долларов в зависимости от штата и города, где расположен университет. Моя стипендия в месяц составляла 2100 долларов.

Кандидатов отбирают на конкурсной основе в три этапа. Процесс очень долгий, поэтому лучше закладывать на него год.
Самый первый этап — подача заявки. Приём документов обычно открывается в феврале и заканчивается в мае, но лучше проверять это на сайте. Заявителям нужно зарегистрироваться, прочесть инструкцию и заполнить онлайн-заявление. К нему необходимо прикрепить все документы, переведённые на английский язык.
Пакет документов для поступления
1
Заполненная онлайн форма заявления
2
Копия загранпаспорта
3
Диплом бакалавриата
Документ должен быть отсканирован и переведён на английский язык. Оценки в дипломе напрямую влияют на решение приёмной комиссии.
4
Баллы TOEFL или GRE/GMAT
При подаче заявления сертификат не обязателен. Экзамен на знание языка проводится после отборочного этапа. Чем выше балл, тем выше шансы выиграть стипендию.
5
Мотивационное письмо
Кандидат должен написать о своей личности, академических достижениях, целях обучения и мотивации.
6
Три рекомендательных письма
От университетских преподавателей или работодателей.
7
Резюме или краткая биография
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Комиссия оценивает заявки и отсеивает до 90% кандидатов. Через месяц стипендиальная комиссия проводит интервью на английском языке. Собеседование длится в среднем 20-30 минут. Большинство вопросов связано с эссе. Делается это для того, чтобы узнать насколько вы мотивированы учиться в Америке и как планируете применить полученный опыт в своей стране. В кандидатах очень ценят разносторонность, амбициозность, лидерский потенциал. Вы должны быть заинтересованы не только в учёбе, но и во внеклассных занятиях.

Прошедших отбор приглашают на финальный этап — сдачу экзамена TOEFL. Если у вас уже есть сертификат, то вас освобождают от него. Абитуриенты, чьи знания языка не соответствуют минимальным требованиям вузов, дальше не проходят. При этом минимальный балл, который нужно получить, не называют.
По результатам экзаменов комиссия подбирает для каждого кандидата вуз, в который они подходят по требованиям. Пожелания относительно места учёбы учитываются. Поэтому при подаче заявки обязательно указывайте желаемый университет. Я выбрал один из топовых вузов США — Fordham University School of Law. В него меня и определили. При выборе вуза обращайте особое внимание на качество академических программ, зарплату и трудоустройство выпускников.
Ответы интервью я узнал в августе 2018 года. В Америку полетел в июле следующего года.
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Перед зачислением в университет всех стипендиатов на месяц отправили в штат Небраска. В течение него студенты знакомятся друг с другом и адаптируются в новой стране. По приезде нас заселили в кампус одного из местных вузов и рассказали про условия жизни в США. Для меня этот месяц стал прекрасным шансом обзавестись новыми знакомствами и прокачать свои навыки общения. Учёба в Нью-Йорке началась 12 августа.
Побережье Атлантического океана в Майами.
Об американской системе образования

По структуре американская система образования особо не отличается от нашей. Обучение на бакалавриате длится около четырёх лет. Магистратура может занимать до двух лет. Но сложность и интенсивность учёбы значительно выше. От студентов требуется не только хорошая успеваемость, но и готовность к самостоятельному обучению.
Главное преимущество американской системы образования — это свобода выбора предметов и гибкость самой системы. При поступлении на бакалавриат абитуриенты выбирают основную специальность (major) и потом добирают к ней дополнительные курсы (minor). Последняя может быть полезным приложением к главной профессии или отражать личные интересы ученика.

Первокурсники могут обучаться по программе undeclared major, которая позволяет выбрать разнообразные курсы и не определять основную специальность. Со второго курса студентам уже нужно выделить одно направление.
Во всех вузах действует кредитно-модульная система, где за каждый предмет студентам присваивают определённое количество баллов (credit hours). В зависимости от сложности предмета за него могут дать 1-4 кредита. За один семестр можно набрать от 12 до 16 кредитов. Для получения диплома бакалавра необходимо набрать минимум 120 кредитов, для степени магистра — 24 кредита.
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Каждый вуз по-разному организует учебный год. Но в большинстве университетов он делится на два семестра: август-декабрь и январь-май. В промежутках есть зимние и летние каникулы, на которых студенты могут учиться, стажироваться или вернуться в родную страну.

В процессе учёбы студенты сами составляют расписание, а вместо многочасовых лекций проводят семинары и дискуссии. Один предмет могут вести сразу несколько преподавателей, а студенты подстраиваются под их часы работы. На первом семестре я взял четыре предмета и посещал университет всего три дня в неделю. В другие дни студенты учатся самостоятельно (self study) и готовятся к предстоящим занятиям.

Особое внимание в университете уделяется развитию критического мышления, анализа фактов, формирования у студентов собственного мнения. Здесь не заставляют зубрить материал из учебников или писать ненужные конспекты. Это даёт больше свободы в выборе того, что действительно интересно. Благодаря этой системе я выработал навыки креативного выстраивания аргументов и изложения позиции в ходе юридических разбирательств.
Будучи студентом в Узбекистане, я заметил, что учёба в наших государственных вузах оторвана от практики. Знаний, которые студенты получают в университете, недостаточно для трудоустройства. Даже при условии хорошего усвоения программы после выпуска многие просто не знают, как и где её применить. Работодатели, в свою очередь, тоже не доверяют системе образования, поэтому диплом выпускника при трудоустройстве чаще всего ничего не значит.

В Америке, наоборот, теория напрямую связана с практикой. Учебная программа составляется на основе требований, которые работодатели — представители государственного и частного секторов — ставят перед выпускниками. Помимо актуальных знаний, студенты получают полезные навыки в ходе различных стажировок. Они действительно пригождаются в профессиональной деятельности. Если у кандидата хорошие оценки, то это показатель того, что он преуспел в своей сфере и готов приступить к работе.
Лос-Анджелес
О студенчестве

Нью-Йорк прекрасен. Это один из крупнейших и мультикультурных городов, куда приезжают студенты со всего мира. Учёба даёт возможность познакомиться поближе не только с образом жизни американцев, но и узнать больше о людях другой культуры. Благодаря этническому разнообразию я довольно быстро и легко смог адаптироваться, поскольку на каждом шагу можно встретить наших соотечественников, поговорить на родном языке и насладиться национальной кухней.
Студенческая культура и окружение в Америке разнообразны. На территории вузов есть парки, стадионы, концертные залы, библиотеки, галереи и даже обсерватории. У студентов много вариантов для досуга — от спорта до творчества.

Во многих университетах действуют сотни студенческих организаций и клубов по интересам. По праздникам учащиеся устраивают неформальные встречи и вечеринки в кампусах или за пределами заведения. В основном все развлекательные мероприятия проводятся среди студентов бакалавриата. Студенты магистратуры больше сосредоточены на стажировках и кружках профессионального характера.
Как только вы получите подтверждение о зачислении в американский университет, международный отдел пришлёт вам информацию о доступном жилье. Иностранные студенты в Америке могут выбрать один из трёх вариантов: в общежитиях при вузе, семьях или съёмных квартирах. Первые два варианта предпочтительнее для учащихся бакалавриата. Магистранты, будучи более взрослыми и самостоятельными, обычно снимают жильё отдельно.

В зависимости от бюджета можно арендовать комнату, студию или квартиру. Жильё лучше всего искать на местных сайтах или странице университета. На них выставляют комнаты в квартирах, где живут другие студенты этого вуза. При выборе места обратите внимание, насколько далеко университет, как работает общественный транспорт, есть ли поблизости продуктовые магазины. Не советую арендовать жильё в центральных частях города, например, на Манхэттене — слишком дорого. Отличными вариантами станут Бруклин и Квинс. Я снимал комнату за 600 долларов.
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Студентам во время учёбы разрешается работать до 20 часов в неделю. Но трудоустройство не должно мешать учебному процессу. Учащиеся могут работать на постоянной основе в течение всего дня на выходных и каникулах. Программа Fulbright со второго курса позволяет стипендиатам участвовать в оплачиваемых академических тренингах.
По правилам Fulbright после обучения стипендиат должен вернуться в родную страну и отработать два года. Пока в сумме не накопится этот срок, в Америку дорога закрыта. Из-за такого ограничения в 2020 году мне пришлось оставить свою работу в международной юридической компании White&Case LLP. По приезде в Ташкенте устроился в частную юридическую фирму и поступил в Webster University, чтобы получить степень MBA. После окончания в 2022 году решил дальше развиваться в своём направлении и подал документы на докторантуру в Америку.
Сейчас я учусь в университете Cardozo School of Law, чтобы получить степень доктора права. После окончания вуза у меня будет возможность работать в США в течение одного года. В международных компаниях я смогу набраться опыта и применять свои знания на практике. Потом планирую вернуться обратно, чтобы внести свой вклад в изучение международного публичного и частного права в Узбекистане.
Учёба в Америке дала мне возможность получить знания и навыки от лучших преподавателей и профессионалов своего дела. Я смог поработать в крупных юридических компаниях, таких как White & Case LLP в Нью-Йорке и Вашингтоне, Clifford Chance LLP во Франкфурте, Всемирной торговой организации в Женеве. Благодаря набранному опыту в Нью-Йорке я основал консалтинговую компанию Legal World and Beyond LLC. Она оказывает содействие будущим студентам при поступлении в американские вузы и последующем трудоустройстве.
Вид с моста Мичиган-Авеню в Чикаго.
Всем, кто хочет поехать за границу, советую заранее учиться самостоятельности. В чужой стране вы столкнётесь с непредвиденными трудностями. И если в Узбекистане вы можете положиться на родственников или знакомых, то здесь вам никто не поможет. Соответственно, нужно быть морально готовым к разным жизненным ситуациям, будь то проблемы с поиском жилья или плохая успеваемость в университете. Помните, что только вы несёте ответственность за своё будущее.
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Абдуазиза Исакулова.
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