Абдуазиз Исакулов имеет два высших образования в сфере юриспруденции и экономики. В 2018 году он получил стипендию Fulbright от правительства США. По этой программе через год полетел на магистратуру в Fordham University School of Law в Нью-Йорк.



В 2023 году поступил в Cardozo School of Law, где готовится получить степень доктора права. Основал в Америке консалтинговую компанию Legal World and Beyond LLC для помощи студентам из Узбекистана.