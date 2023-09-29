В Ташкентской области житель махалли «Карасарай» Ташкентского района А. Т. на своём грузовике «ЗИЛ» сбросил строительный мусор в реку, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В ходе расследования, проведённого сотрудниками Управления экологии выяснилось, что мужчина ранее уже совершал такое правонарушение. 7 сентября он был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 91 (Выбрасывание твёрдых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах) и оштрафован на 1,65 млн сумов. Спустя 8 дней гражданин совершил повторное правонарушение.

«Согласно части 1 статьи 91 Кодекса об административной ответственности, если правонарушение повторится в течение одного года после применённого административного наказания, средство совершения правонарушения будет конфисковано», — отметили в ведомстве.

В настоящее время грузовик А.Т. помещён на штрафстоянку для временного хранения. Документы о правонарушении переданы в суд.

Ранее «Газета.uz» писала, что с начала года в Узбекистане было выявлено более 11 тысяч нарушений, связанных с выбросом отходов в неположенном месте.