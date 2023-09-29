Куда пойти на выходных
в Ташкенте,
30 сентября, 1 и 2 октября
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте,
30 сентября,
1 и 2 октября
Четыре кинопремьеры, европейский кинофестиваль, вечер национального узбекского танца, концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана», выставки, спектакли, вечеринки и другие события трех выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Четыре кинопремьеры, европейский кинофестиваль, вечер национального узбекского танца, концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана», выставки, спектакли, вечеринки и другие события трех выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Кино

«Создатель»

драма, фантастика, триллер, приключения, боевик

«Щенячий патруль: Мегафильм»

драма, мультфильм, комедия, семейный, фантастика, приключения, боевик, фэнтези

«Великая ирония»

мелодрама, комедия, триллер, драма

«Проклятое наследие»

ужасы, комедия

Показ фильма «Продукты 24»

Показ немого фильма «Кукла»

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Кино под открытым небом

Ugl Cinema Parking

«Мое прерасное несчастье», «Двойник дьявола», «Плюс один», «Область тьмы»

Movie Park Tashkent

«Тайна Коко», «Мег 2: Бездна», «Флэш», «Кот в сапогах: Последнее желание», «Барби», «Сумерки. Сага: Рассвет 2»
Go Cinema
«Барби», «В метре друг от друга», «Коралина в стране кошмаров», «Гарри Поттер и Кубок огня»
Sakura Cinema
«Элементарно», «Тихое место 2», «Чебурашка», «Остров проклятых»
Ugl Cinema Yunusabad
«Ты мой дом», «Великий Гэтсби», «До встречи с тобой», «Три метра над уровнем неба»

Loft Cinemа

«Прежде чем я усну». «Родители в законе», «Без обид», «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Город

Европейский кинофестиваль

Дни российского кино в Magic City

Набор в школу кино и театра Focus

Вечер национального узбекского танца

Шоу-программа в цирке

Фестиваль музыки Impulse

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Концерты

Концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана»

Гала-концерт Ehtirom

Концерт группы Deez Nuts

Выставки

Персональная выставка «Триумф жизни»

Выставка Mission Impossible

Выставка Саламата Бабаджанова

Выставка «Музыка линий»

Выставка Kul

Ярмарка, посвященная здоровому образу жизни и правильному питанию

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Театры

«Гамлет»

«Кабаре X studio»

«Щелкунчик... Начало. Или сказка о принцессе Пирлипат»

Знания

Мастер-класс Нарека Мартиросяна

Встреча с режиссером Хассаном Назером

Мастер-класс актрисы Ларисой Луппиан

Мастер-класс кинопродюсера Рената Давлетьярова

Мастер-класс Джаника Файзиева

Мастер-класс Елизаветы Боярской

Тематические игры квиза «Смузи»

Мастер-классы Yourtime.yourlife

Серия семинаров для любителей йоги

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Дети

Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке

Мероприятия для детей в Jungle Family Club

Мастер-класс по стрельбе из лука

Магазины

Скидки в Urban Store

Акция в Urban XS Toys

Скидки в Red Tag

Финальная сезонная распродажа в Flo

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Вечеринки

Bla Bla Bar

Мексиканская вечеринка в Peggy’s Wild West Pub

«Шишка Party Bar»

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