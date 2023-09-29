«Создатель»
драма, фантастика, триллер, приключения, боевик
«Щенячий патруль: Мегафильм»
драма, мультфильм, комедия, семейный, фантастика, приключения, боевик, фэнтези
«Великая ирония»
мелодрама, комедия, триллер, драма
«Проклятое наследие»
ужасы, комедия
Показ фильма «Продукты 24»
Показ немого фильма «Кукла»
Ugl Cinema Parking
Movie Park Tashkent
Loft Cinemа
«Прежде чем я усну». «Родители в законе», «Без обид», «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Европейский кинофестиваль
Дни российского кино в Magic City
Набор в школу кино и театра Focus
Вечер национального узбекского танца
Шоу-программа в цирке
Фестиваль музыки Impulse
Концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана»
Гала-концерт Ehtirom
Концерт группы Deez Nuts
Персональная выставка «Триумф жизни»
Выставка Mission Impossible
Выставка Саламата Бабаджанова
Выставка «Музыка линий»
Выставка Kul
Ярмарка, посвященная здоровому образу жизни и правильному питанию
«Гамлет»
«Кабаре X studio»
«Щелкунчик... Начало. Или сказка о принцессе Пирлипат»
Мастер-класс Нарека Мартиросяна
Встреча с режиссером Хассаном Назером
Мастер-класс актрисы Ларисой Луппиан
Мастер-класс кинопродюсера Рената Давлетьярова
Мастер-класс Джаника Файзиева
Мастер-класс Елизаветы Боярской
Тематические игры квиза «Смузи»
Мастер-классы Yourtime.yourlife
Серия семинаров для любителей йоги
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Мероприятия для детей в Jungle Family Club
Мастер-класс по стрельбе из лука
Скидки в Urban Store
Акция в Urban XS Toys
Скидки в Red Tag
Финальная сезонная распродажа в Flo
Скидки в Senorita Home
Акция в Karl Lagerfeld
Bla Bla Bar
Мексиканская вечеринка в Peggy’s Wild West Pub
«Шишка Party Bar»
Коктейль из культовых боевиков, не оставляющий равнодушных: обзор фильма «Создатель»
Сердце настоящей тьмы: обзор фильма «Звук свободы»
(Не)идеальный, идеальный: как прошел концерт Егора Крида в Humo Arena
Первый и единственный концерт Людовико Эйнауди в Ташкенте, как это было
Гики, общий сбор!: как прошло гик-мероприятие Geek Con в Ташкенте?
iPhone 15 vs iPhone 14 Pro — какой купить в 2023 и 2024 году?