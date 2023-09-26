В Куштепинском районе Ферганской области подросток выстрелил в пятилетнего мальчика, сообщается в передаче «Бу кун» телеканала Zo‘rTV.

Ребёнок, проживающий в махалле «Карнайчи», пошёл позвать отца, который работал недалеко от дома, поесть. В это время подросток выстрелил в него из пневматического ружья. Стрелявший не знал, что оружие было заряжено.

«Так как отец работает недалеко, он всегда ходил его звать. Когда мальчик сидел возле отца, тот парень достал ружьё из-под настила и выстрелил, думая, что в нём нет пули. Он учится в 7−8 классе, живёт через две махалли от нас, приходил к нашему дому за водой», — рассказала мать пострадавшего.

Операция длилась пять часов. Пуля прошла через левое лёгкое и попала в левый желудочек сердца. «Мы достали пулю путём полной остановки сердца. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное», — рассказал врач.

ОВД Куштепинского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.