Два человека пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Ташкенте, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

Инцидент произошёл в ночь на 26 сентября на улице Ханабад в Сергелийском районе рядом со станцией 12 («Строителей») надземной линии метро.

Видео об этом появилось в соцсетях. На нём видно, как самосвал MAN врезается в кабину грузовика Howo с длинным прицепом, когда тот совершает поворот. Затем первый грузовик врезается в Сobalt, стоящий на перекрёстке, а потом въезжает в опору эстакады.

Фото: УБДД ГУВД Ташкента

В результате аварии пострадали водители грузовиков, им была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится предварительная проверка.