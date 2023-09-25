В Ташкенте 18-летнего парня ударило током в 27 тысяч вольт, когда он залез на вагон грузового поезда, чтобы сфотографироваться, сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Инцидент произошёл вечером 20 сентября на ж/д станции «Хамза». После удара током юноша упал на землю. Сотрудники станции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

«Парень поднялся наверх по лестнице. Во время дежурства мы получили сообщение, что на пятом пути произошла вспышка. Когда он туда залез, его два раза ударило током. Мы использовали огнетушитель и оказали первую помощь», — сообщил заместитель начальника станции Дилшод Хамдамов.

Парень получил 98% ожогов тела, его состояние оценивается как тяжёлое. Ведётся расследование происшествия.