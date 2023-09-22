В связи с вторжением прохладной воздушной массы с территории Поволжья в пятницу по территории Узбекистана ожидается относительно прохладный день, сообщил Узшидромет.

Погода ожидается малооблачная и сухая погода, днём температура воздуха будет в пределах +23…+28 градусов Цельсия.

На выходных погодные условия сохранятся. Прохладная воздушная масса постепенно будет смещаться на восток. Ночная температура в субботу и воскресенье будет в пределах +11…+16 градусов, дневная — повысится до +25…+30.

В Ташкенте в пятницу без осадков, дневная температура воздуха будет в пределах +23…+25 градусов. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, температура ночью будет в пределах +12…+14 градусов, днём — +25-+27.