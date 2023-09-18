Международный конгресс по нейрохирургии состоялся в Ташкенте 15−17 сентября, сообщили «Газете.uz» в Республиканском научном центре нейрохирургии (РНЦН).

В мероприятии приняли участие более 140 ведущих и начинающих нейрохирургов из более чем 20 стран мира. Основная его цель — обучение молодых специалистов и обмен опытом для дальнейшего развития нейрохирургии.

В рамках конгресса врачи РНЦН совместно с коллегами из Японии, Индии, Китая и России провели четыре показательные операции. Процесс демонстрировался начинающим нейрохирургам. Операция сопровождалась звуковым и видео пояснением.

Кроме того, молодые специалисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и России приняли участие в мастер-классах по имитации на симуляционных муляжах наложения сосудистого шва, эндоваскулярным методикам. На подобных устройствах в современной международной практике принято учиться оперировать, поскольку на пациентах хирурги уже не учатся.

После прохождения этих курсов молодые специалисты ассистируют опытным хирургам и под их присмотром в реальной практике используют навыки, полученные в ходе работы с симуляционными моделями. Такая схема работы увеличивает уверенность врачей, снижает инвалидность и смертность среди пациентов, пояснил директор РНЦН Гайрат Кариев.

