15 сентября на 73-м году жизни после тяжёлой болезни скончался старший научный сотрудник Центра военных научно-прикладных разработок Академии Вооружённых сил Узбекистана генерал-майор в отставке, кандидат военных наук, профессор Александр Владимирович Шишлянников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Прощание с ним состоится 16 сентября в 11:00 в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. Руководитель церемонии прощания — первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

Александр Шишлянников родился 3 ноября 1950 года в Ташкенте. После окончания Ташкентского высшего танкового командного училища в 1971 году службу проходил в частях ЦГВ в Чехословакии и ЗГВ в Германии. В 1993—1995 годах занимал пост министра обороны Таджикистана.

За более чем 30-летнюю действительную военную службу прошёл все ступени военной службы: от курсанта танкового училища до начальника кафедры оперативного искусства и общей тактики Академии Вооружённых сил Узбекистана, первого министра обороны Таджикистана; от лейтенанта до генерала.

В 2012 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил: «Я сам создал национальную армию на полигоне, в палатках. У нас не было вооружённых сил, у нас не было министра обороны, у нас не было генералов и офицеров. Мы попросили у другого государства более 200 офицеров. И среди них я выбрал полковника Шишлянникова, назначил министром обороны. У нас не было, мы с нуля начали».

«Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключительное трудолюбие и высокие командирские навыки были характерными чертами А. В. Шишлянникова. Он проявил себя инициативным и энергичным военным руководителем, был требователен к себе и подчинённым, заботливо относился к людям, чем снискал всеобщее уважение», — говорится в сообщении Минобороны.

Генерал Шишлянников внёс большой вклад в становление и развитие военно-научной деятельности в Академии ВС и в целом в развитие военной науки в Вооружённых силах Узбекистана. Он — автор более 70 научных и методических трудов, научный руководитель более 20 офицеров Вооружённых сил.

Александр Шишлянников был награждён высокими государственными наградами, в числе которых 3 ордена и более 50 медалей и памятных знаков. В 2019 году был награждён орденом «Дустлик».