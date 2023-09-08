Работа в газете была очень насыщенной на разные события. Редакция выдавала всего одну бобину с намотанной на неё 300-метровой плёнкой. Этого не хватало, и я докупал ещё, в том числе для своего творчества. В год у меня уходило по 500 метров плёнки. Сейчас жалею, что не тратился больше и не снимал, потому что старые фотографии представляют собой ценность, каждый кадр пропитан историей того времени.



Когда у тебя в руках плёночный фотоаппарат, ты принимаешь гораздо больше участия в создании собственных снимков. Прежде чем щёлкнуть затвором, нужно определить расстояние до объекта и оценить уровень освещённости, вручную устанавливая нужный режим и экспозицию. За время работы я переснимал практически на все фотоаппараты того времени и в какой-то степени привязывался к ним. Каждая камера имела свои характеристики и отличия. Фотограф должен был научиться превращать технические недостатки в преимущества.

