Пейзажи, птицы и человеческий быт Судочинской системы озёр
Фоторепортаж
Трагедия Арала вытеснила из бассейна Судочинской системы озёр человека, но сделала местность пристанищем для миллионов птиц. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам показывает пейзажи заповедника и быт считанных людей, ставших частью местного ландшафта.
Трагедия Арала вытеснила из бассейна Судочинской системы озёр человека, но сделала местность пристанищем для миллионов птиц. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам показывает пейзажи заповедника и быт считанных людей, ставших частью местного ландшафта.
В четырёх часах тряской езды от Нукуса на жёлтой пустынной глади Каракалпакстана плещутся спокойные воды Судочинских мелководных озёр. Белые меловые скалы и стены заброшенных социальных объектов служат ориентиром для привыкших к равнинам глаз. Бежевую поросль камыша перебивает редкая прозелень. Линзы водоёмов отражают цвет неба. В едва шипящих волнах лениво покачиваются рыбацкие лодки.
Ландшафт местности не всегда был пустынно-мёртвым. В 60-е годы ХХ века система озёр была единым водоёмом. Озеро Судочье было крупнейшим в дельте Амударьи.
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На берегу бассейна процветал густонаселённый рыболовецкий посёлок Урга. Местные жители ловили рыбу, добывали дикую пушнину и выращивали нутрий и ондатр.
Площадь водного зеркала достигала 350 кв. км при длине до 250 км и средней ширине 15 км. Средняя глубина составляла 2 м. Уровень минерализации был плавающим и менялся в пределах 0,6-1,7%.

Беспощадный расход воды на полив хлопковых полей в 1950-1970-е годы приостановил питание озера из протоков Амударьи. В 1960-е годы уровень Аральского моря стал снижаться, а один из протоков материнской реки Судочьего перекрыли. Озеро стало высыхать, и уже в 1968 году бассейн распался на отдельные водоёмы.
Сегодня система озёр представлена четырьмя бассейнами: Акушпа, Большое Судочье, Каратерен и Бегдулла-Айдын. Уровень воды в них нестабилен и полностью зависит от притоков коллекторно-дренажных вод. Показатели минерализации выросли до 3-4%.
Вместе с обмелением озера редела жизнь в рыболовецком посёлке Урга. Сегодня о былом расцвете напоминают руины школ и домов из сырцового кирпича. Внутри некоторых зданий ветшают оставленные рыбаками признаки прошлого изобилия — сети и снасти.
Несмотря на катастрофу, Судочинская система озёра — стоянка для трансконтинентальных перелётных птиц, мигрирующих из Сибири и тундры в южные широты и обратно. Поздней весной здесь можно встретить гнездящихся пеликанов, фламинго, колпиц, гусей, уток и других пернатых. Всего в бассейне озёр в разное время обитают около 240 видов птиц, 28 из которых занесены в Красную книгу.

Чтобы сохранить уникальную фауну, в 2021 году здесь был создан государственный заказник «Судочье-Акпетки». Его площадь составила более 280 тысяч га. Сейчас на этих просторах в двух домах живут сотрудники заказника и пара рыбаков. В будущем обещают построить отель.
Рыбаки обзавелись погребами для сушки и хранения рыбы. Камеры накрывают прессованным тростником. Воздух рядом с ямой пропитан острым запахом рыбы. Говорят, когда зимой вода в озере замерзает, погреб наполняют льдом, — и природный холодильник готов.
Есть среди местных жителей и 69-летний лодочник Ялгаз Алиджанов. Он родом из Кунграда, и в последние 17 лет катает на лодке туристов. Мужчина любит природу Судочьего, особенно здешних птиц.

«Я почти наизусть знаю время прилёта каждого вида», — говорит он о специфическом календаре жителя Судочинского бассейна.
По его словам, экологическое бедствие, приведшее к расщеплению Судочьего, не сильно сказалось на видовом разнообразии птиц, однако подводный мир пострадал серьёзно. Сегодня в водоёмах водятся только сазаны, караси и другие мелкие виды рыбы. Рыбный промысел теперь почти не приносит дохода — лишь служит пищей для местных жителей и птиц.
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Зарабатывать при этом удаётся на другом символе Судочьего — камыше. Из него изготавливают ДСП. В летний зной мирно шелестящие ворсинки камыша несут угрозу биоразнообразию, поскольку растение легко воспламеняется. Так, в июле 2019 года в Судочьем сгорело около 300 га тростника.
Удалённые от центров, Судочинская система озёр, а также Сарыкамышское озеро в Муйнакском районе, являются уникальными заповедниками. Трагедия Арала, затронувшая весь Каракалпакстан, почти полностью вытеснила из этих мест человека, но вернула природе дикую тишину, нарушают которую только шелест камыша, хлопки крыльев и птичье многоголосье.
Автор текста и фотографий Мадина Аъзам / «Газета.uz».
Перевод с узбекского языка Фарзоны Хамидовой.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.

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