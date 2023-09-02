Портреты символов Ташкента: Канцелярский базар «Солнечный»

Продавщица рассказывает, что помимо трендов, они изучают количество и тип проданного товара. Это нужно для подготовки к предстоящему сезону. Поскольку предпочтения людей меняются, каждый новый товар — это испытание.



«Нам чуть труднее работать в сезон, как сейчас. В магазин могут зайти сразу несколько семей с детьми. Последние могут устроить переполох в поиске понравившегося товара. Бывают дети, которые точно знают, чего хотят. Даже когда их родители предлагают другие варианты, они не соглашаются», — продолжает она.



Хадича говорит, что трудности работы зачастую связаны с внешними факторами.



«Бывает так, что к нам приходят продавцы с других базаров, ведь "мактаб-бозоры" открываются практически на каждом рынке. Они оптом скупают у нас тетради и клей, скажем, по 500 и 2000 тысяч сумов соответственно. На своём рынке они продают тетрадь условно за 100 сумов, а клей — за 10 тысяч. Когда клиенты приходят к нам (а они в основном приходят, предварительно изучив цены в городе), спрашивают только цену тетрадей. Когда мы озвучиваем «500 сумов» — в 5 раз дороже, чем в городе, они думают, что на нашем базаре всё дорого, но не знают, что городские цены на тетради — это своеобразный маркетинговый ход перекупщиков. Но я радуюсь, когда покупатели удивляются ценам. Мне тоже приятно, потому что они могут получить пользу от моего труда».

