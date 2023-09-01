От Красной до Независимой. Фотоистория площади Мустакиллик

По словам историографа, с четырех сторон Спасо-Преображенского собора хоронили знатных военачальников, включая генерал-губернаторов. Вокруг сооружения и резиденции генерал-губернатора возвели Сад туркестанской флоры, который считается первым
Ботаническим садом Ташкента.
Собор взорвали в 1929 году, хотя поначалу советская власть хотела превратить здание в музей, как с главным храмом Алматы. Однако сбыться этому не довелось.
Борис Голендер убежден, что тела генерал-губернаторов не эксгумировали.
«Никаких данных о том, что их оттуда вынимали нет. А там 29 человек. Ещё одного в 1918 году перенесли на Боткинское кладбище. Я сам видел, как эту площадь сравняли после землетрясения», — сказал Голендер.
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