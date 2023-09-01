От Красной до Независимой. Фотоистория площади Мустакиллик

В 1965 году на территории площади начали строить здание Совета Министров Узбекской ССР — ныне здание Кабинета министров Узбекистана. Здание Совета Министров и «Белый дом» не пострадали во время землетрясения. Однако после бедствия Красную площадь начали реконструировать.



В ходе этих работ её территория увеличилась в 3,5 раза, а у здания Совета Министров появился знаменитый фонтан — один из символов Ташкента.



В 1975 году памятник Ленину вновь обновили. Он стоял на том же постаменте, на котором сейчас установлен Монумент независимости (более известный как «глобус») в виде земного шара с изображением на нём карты Узбекистана в увеличенном размере.



В том же году в честь 30-е летия Победы на площади возвели мемориал «Могила неизвестного солдата». За реконструированный ансамбль группа архитекторов — С. Одилов, Л. Адамов и другие — получила государственную премию СССР.



В 1970-е годы парады на площади проводились дважды в год: 7 ноября — в честь празднования Октябрьской революции и 9 мая — День Победы.

