Поступил я не с первого раза. В первый год, в 2016-м, я сдал IELTS. Мой уровень всегда был достаточно высоким, поэтому я сразу сдал его на 8. Но оказалось, что для поступления в зарубежные университеты нужен и IELTS, и SAT. Я же думал, что только один из них, и был шокирован, когда узнал, что нужны оба. Моя неосведомлённость была связана с тем, что мало кто разбирался в поступлении, отсутствовала логистика подачи в конкурентные вузы. На тот момент в нашей стране был только один тестовый центр для сдачи SAT. Находился он в Ташкенте. Я совершенно не знал, что это за тест, но зарегистрировался и поехал сдавать его без подготовки.



Почему-то я был уверен, что у меня хорошие шансы, и я смогу поступить в Лигу плюща. Осенью 2016 года я подал документы в 12 лучших университетов мира. Весной получил отказы от всех. За заявку в каждый из этих вузов нужно было платить регистрационный взнос в районе 50 долларов. В следующем году я узнал, что если семья зарабатывает меньше 65 000 долларов в год, его можно не платить.



Когда я получил все отказы, мы с другом из колледжа решили участвовать в ежегодной молодёжной программе Британского Совета Enterprise Challenge.