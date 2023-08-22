Валерий Аракелян родился в Самарканде. В 2018 году он поступил в Yale-NUS — гуманитарный колледж в Сингапуре, основанный Национальным университетом этой страны совместно с Йельским университетом в США.
Год спустя Валерий основал онлайн-школу Freshman Academy. Проект готовит студентов со всех регионов СНГ и дальнего зарубежья к поступлению в лучшие университеты мира с частичным или полным грантом.
С 2019 года школа выпустила более 1000 студентов, которые, в том числе, стали первыми представителями Узбекистана в ряде сильнейших вузов США и мира. «Газета.uz» поговорила с Валерием об идее создания Freshman Academy, философии проекта, подготовке к поступлению и обучении за рубежом.
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