Образование — это только инструмент
Основатель Freshman Academy Валерий Аракелян — о поступлении и учёбе в вузах Лиги плюща
Валерий Аракелян родом из Самарканда. Он основал Freshman Academy — онлайн-школу, где абитуриентов готовят к поступлению в лучшие университеты мира с частичным или полным финансированием. «Газета.uz» поговорила с Валерием о философии академии, студентах и обучении за рубежом.
Валерий Аракелян родом из Самарканда. Он основал Freshman Academy — онлайн-школу, где абитуриентов готовят к поступлению в лучшие университеты мира с частичным или полным финансированием. «Газета.uz» поговорила с Валерием о философии академии, студентах и обучении за рубежом.
Валерий Аракелян родился в Самарканде. В 2018 году он поступил в Yale-NUS — гуманитарный колледж в Сингапуре, основанный Национальным университетом этой страны совместно с Йельским университетом в США.

Год спустя Валерий основал онлайн-школу Freshman Academy. Проект готовит студентов со всех регионов СНГ и дальнего зарубежья к поступлению в лучшие университеты мира с частичным или полным грантом.

С 2019 года школа выпустила более 1000 студентов, которые, в том числе, стали первыми представителями Узбекистана в ряде сильнейших вузов США и мира. «Газета.uz» поговорила с Валерием об идее создания Freshman Academy, философии проекта, подготовке к поступлению и обучении за рубежом.
О детстве
Я бы сказал, что мне во многом повезло. Интерес к образованию мне привили родители. Моя бабушка — заслуженный преподаватель английского языка Советского Союза и Узбекистана, поэтому я учил его с пяти лет. Мама работает гидом в Самарканде, благодаря чему у меня с детства была возможность общаться с туристами, в том числе профессорами зарубежных вузов, среди которых были даже профессора Оксфорда. От них я и узнал, что такое Лига плюща и какие возможности дают вузы ассоциации.

В начальной школе у нас с братом было достаточно строгое воспитание, но примерно с 5-го класса мне дали определённую свободу, и я мог выбирать, чем хочу заниматься. Родители поддерживали все мои интересы: хочешь играть на гитаре — держи её, хочешь заниматься футболом или дзюдо — вперёд.
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Так, в 14 лет я стал посещать первый разговорный клуб английского языка в Самарканде. Был самым младшим среди всех его участников, остальным было не менее 17. Ребятам из этого клуба я помогал с подготовкой к IELTS. Можно сказать, это был мой первый опыт преподавания.
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О выборе вуза и подготовке к поступлению
После школы я поступил в Самаркандский колледж лёгкой промышленности и экономики и начал готовиться к экзаменам в вуз. Мне хотелось учиться в университетах Лиги плюща. Меня привлекло высокое качество образования, но самое главное — они обязуются покрывать все расходы поступивших, которые не могут взять на себя родители студентов. Это большой плюс для абитуриентов из Узбекистана.

Такое крупное финансирование — вопрос признания для университетов ассоциации. Если бы они принимали только тех, кто может оплатить учёбу, Лига плюща потеряла бы репутацию передового научного центра. Сложилось бы впечатление, что студенты могут учиться в «лиге» только благодаря своим деньгам. Но при текущей политике знания, а не деньги — решающий фактор учёбы.
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Поступил я не с первого раза. В первый год, в 2016-м, я сдал IELTS. Мой уровень всегда был достаточно высоким, поэтому я сразу сдал его на 8. Но оказалось, что для поступления в зарубежные университеты нужен и IELTS, и SAT. Я же думал, что только один из них, и был шокирован, когда узнал, что нужны оба. Моя неосведомлённость была связана с тем, что мало кто разбирался в поступлении, отсутствовала логистика подачи в конкурентные вузы. На тот момент в нашей стране был только один тестовый центр для сдачи SAT. Находился он в Ташкенте. Я совершенно не знал, что это за тест, но зарегистрировался и поехал сдавать его без подготовки.

Почему-то я был уверен, что у меня хорошие шансы, и я смогу поступить в Лигу плюща. Осенью 2016 года я подал документы в 12 лучших университетов мира. Весной получил отказы от всех. За заявку в каждый из этих вузов нужно было платить регистрационный взнос в районе 50 долларов. В следующем году я узнал, что если семья зарабатывает меньше 65 000 долларов в год, его можно не платить.

Когда я получил все отказы, мы с другом из колледжа решили участвовать в ежегодной молодёжной программе Британского Совета Enterprise Challenge.
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Позже я использовал этот опыт в качестве внеучебных достижений, которые могут иметь значительное влияние на решение приёмной комиссии университетов.
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Участникам Enterprise Challenge нужно было презентовать концепцию теоретической бизнес-идеи, реализация которой не предполагалась.
Мы решили презентовать вычитанную в интернете идею об одноразовых стаканчиках с семенами растений, из которых прорастало бы дерево, если его выбросили где-то на природе. На уровне концепции сама идея очень слабая, есть много вопросов к экологичности такого метода, но мы решили как следует подготовиться именно к подаче проекта.
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Мы сделали серьёзное исследование, связались с фабрикой шёлковой бумаги «Мерос» в Самарканде и адаптировали идею под условия Самарканда. В Узбекистане мы заняли второе место.
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Затем мы из любопытства решили участвовать в похожей программе Ideas4Change от Европейской экономической комиссии ООН (UNECE). Из 130 команд, участвовавших в форуме, мы попали в пятёрку финалистов, которые презентовали свои проекты в штаб-квартире комиссии в Женеве. Мы заняли последнее место, но не удивились этому. Нам было 17-18 лет, а нашим конкурентам, опытным предпринимателям, — от 24 до 50.
Источник: ideasonline.org
Нас заметили представители Израиля и пригласили участвовать в программе Business Accelerator глобального акселератора стартапов MassChallenge. Мероприятие проходило в Иерусалиме летом того же 2017 года. В рамках программы мне удалось поработать с заместителем исполнительного секретаря UNECE. В ходе той поездки мы побывали и в Тель-Авиве. Там поработали под менторством бывшего вице-президента eBay. У обоих я взял рекомендательные письма, чтобы усилить свою кандидатуру при подаче документов в университет.
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Эти проекты очень помогли мне написать хорошее мотивационное письмо — важный документ, который играет огромную роль при подаче заявки в зарубежные вузы. Хорошие академические показатели могут ничего не значить, если не суметь их правильно преподнести.
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На этот раз при подаче документов в Йельский университет я отметил галочкой, что также подаю и в сингапурский колледж Yale-NUS. В первый год я проигнорировал её, потому что был уверен, что поступлю в США, но теперь понимал: конкуренция очень высокая, особенно если речь идёт о вузах Америки.

Меня приняли в Yale-NUS. На тот момент он занимал 15 строчку во всемирном рейтинге университетов QS World University Rankings. Сегодня NUS занимает восьмое место. Я также мог учиться в Amherst College. Он считается чем-то вроде мини-Лиги плюща и находится в американской деревне. Но Сингапур —динамичный город, поэтому я выбрал его. Yale-NUS предоставил мне полный грант с покрытием перелёта, учёбы, проживания, питания и оплаты книг.
О выборе вуза и подготовке к поступлению
В Yale-NUS я изучал политику, философию и экономику. Изначально планировал погрузиться в маркетинг и бизнес, но в таких университетах, как Йельский или Гарвард, система образования на бакалавриате построена на древнегреческой модели, которая называется Liberal Arts. Она фокусируется на фундаментальных предметах, существующих на протяжении многих веков: математика, физика, философия, право, политика. Студенты изучают основы, а маркетинг или бизнес могут выбрать на магистратуре.
Фундаментальные науки являются обязательной частью курса на бакалавриате. Например, у меня был курс «Суд на Сократом». Мы полгода изучали различные тексты и версии о том, почему его судили, каким был суд и как смертный приговор Сократу повлиял на современную философию. Кроме фундаментальных дисциплин, студенты бакалавриата могут выбрать другие предметы по своим интересам.
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Самым сложным в университете оказалось то, что нужно формировать своё мнение и аргументировать его. В Узбекистане мы почти не писали сочинения, всё время делали конспекты и заучивали их. В Сингапуре я понял, что вся учёба строится на том, что фактически нужно спорить с учебником. Порой нас просили представить ситуацию, что в учебнике написана неправда. Эта система построена не на авторитете профессора, а на аргументации своей точки зрения. Всегда можно вступить в конструктивный спор с профессором.
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Сомнение в постулатах — очень важная часть обучения в американской системе образования. Она заставляет студентов задумываться об истинности фундаментальных вещей. Развитие критического мышления иной раз доводится до абсурда, потому что начинаешь сомневаться практически во всём. Поэтому большинство студентов, в том числе и я, в первый год учёбы переживают некий этап нигилизма. Он ещё больше усиливается из-за того, что в университете учится огромное количество разных людей из разных стран со своей культурой, которая полностью отличается от привычной нам. Но благодаря этому люди начинают мыслить иначе и терпимее относиться к различным точкам зрения.
Об учёбе в Yale-NUS
На седьмую неделю первого семестра все студенты университета участвуют в программе Week 7. Она предполагает, что учащиеся в сопровождении преподавателей улетают в другие страны на различные конференции.

Выбор состоял из 14 различных программ в разных странах. Каждый студент выбирал все 14 по приоритетности. При этом программу для студентов выбирал компьютер. Я полетел в Гонконг на изучение международных финансов. Тема меня интересовала, но больше хотелось посмотреть на город. Мы посещали различные банки в сопровождении двух профессоров из Yale-NUS и Йельского университета. Один был профессором теории, второй — директором крупного банка и работал в американском вузе 20 лет.
Встреча в Гонконге
После первого курса мне довелось провести месяц в Йельском университете в штате Коннектикут. Это была летняя программа Grand Strategy, где мы каждый день по три часа слушали лекции и каждую неделю писали исследовательскую работу на 2000 слов. В конце мы должны были собрать все работы в одну и отредактировать материал. Фактически получалась небольшая дипломная работа на 8-10 тысяч слов. Мне было очень сложно писать тексты такого объёма, но этот опыт очень пригодился на последующих курсах.
C президентом Йельского университета Питером Саловей
Университет предоставлял массу возможностей: от стажировок до языковых программ и поездок в другие страны. Всё это оплачивалось вузом. Были даже такие «таинственные стажировки», которые распределялись случайно. Одному знакомому попалась стажировка в Тайланде, где он просто переносил коробки.

Я же должен был поехать на полгода во Францию учиться в Институте политических исследований Science Po, но случилась пандемия. Половина моей учёбы пришлась на этот период, поэтому я не смог воспользоваться большинством возможностей, предполагающих путешествия.
В Yale-NUS College
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За годы учёбы во мне сильно укрепился патриотизм. Я начал понимать, насколько ценно то, что мы получили в Узбекистане с точки зрения образования, культуры, истории. Насколько ценна возможность каждый день видеть Регистан и прикасаться к культурному наследию нашей страны.
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Сингапур — достаточно новая страна, истории её развития 200-300 лет. А в Самарканде мы мыслим тысячелетиями — от Александра Македонского до новейшей истории Узбекистана.
Создание Freshman Academy
На втором курсе, в 2019 году, я начал помогать брату готовиться к поступлению в зарубежный вуз. Ему было немного скучно одному, поэтому я взял ещё пару студентов. Учились они бесплатно. Можно сказать, что это была первая группа Freshman.

Вместе со своим другом Бекзодом Нурматовым, который тоже учился в Yale-NUS, мы созванивались с ребятами в Zoom и готовили их к экзамену SAT, вели разговорный клуб.

В какой-то момент я понял, что у абитуриентов в Узбекистане нет ресурсов для подачи документов в зарубежные вузы. Тогда практически никто не поступал, только выпускники определённых частных школ. У меня появилось видение дальнейшего развития Freshman Academy. У Бекзода были другие приоритеты, он учился на первом курсе, и через 2-3 месяца совместной работы я остался единственным координатором проекта, но преподаватели у нас, конечно, были.
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Совмещать академию с учёбой было действительно трудно, но со временем я просто привык работать с таким объёмом. Были моменты, когда опускались руки, но я понимал, что у меня нет выбора, потому что на мне лежит ответственность перед студентами и их родителями. Даже если они учились бесплатно, было полное ощущение того, что будущее этих ребят зависит от нас.

Бывало, в крайний срок подачи заявок, который приходится на декабрь-январь, мы работали по 12-14 часов в день. Однажды на Новый год я проснулся в 8 утра и работал до 11 вечера. Затем отметил праздник с семьёй, а в час ночи вновь принялся за работу над заявками.

В университете на студентов ложится огромный академический объём работы, поэтому развивать собственные проекты могут единицы. Я быстро смекнул, что хочу как можно меньше времени тратить на высокие баллы. Если бы у меня не вышло с Freshman Academy и пришлось влиться в корпоративную среду, мне нужны были бы минимальные оценки. К ним я и стремился.
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Но я не ушёл в корпоративную культуру после выпуска, потому что понимал, что тот маховик, который мы запустили, уже не остановить. Абитуриенты каждого года ждут, что им помогут и направят их.
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В 2022 году я закончил бакалавриат. Как принято в большинстве стран, я, как выпускник грантовой программы, должен три года проработать в Сингапуре. Большинство моих друзей, которые тоже учились на гранте, ушли в корпоративную среду и начали работать в крупных компаниях.
Выпускной в Yale-NUS College
Я же решил открыть свою компанию Freshman Academy. Получается, сам себе работодатель. Эти три года я просто буду работать онлайн из Сингапура, как работал всегда. Наш проект достаточно конкурентоспособен не только в СНГ, но и на международном рынке среди других компаний в области подготовки к поступлению в зарубежные вузы. В основном, мы специализируемся на поступлении в университеты Лиги плюща. Наши результаты сопоставимы с результатами глобальных конкурентов, потому что в СНГ, наверное, есть три-четыре команды, которые делают похожую работу.
Freshman Academy сегодня
Проект превратился в целое сообщество талантливой молодежи, которая учится в лучших вузах мира или сотрудничает с ними. У нас есть множество курсов для разных финансовых возможностей: подготовка к SAT по английскому языку или математике, курс по английскому языку для продвинутого уровня, подготовка к IELTS, курсы программирования, предуниверситетская программа, консультации, а также групповая и индивидуальная программы полного сопровождения при поступлении.

Предуниверситетская программа симулирует обучение в лучших университетах мира. Фактически мы взяли материалы этих вузов и структурировали их в двухмесячный курс, чтобы наши ребята были готовы к предстоящей академической нагрузке.
Программа индивидуального сопровождения — достаточно дорогой курс, потому что работаем один на один со студентами, редактируем их сочинения. Мы достаточно хорошо понимаем, как приёмная комиссия читает мотивационные письма, что они понимают из нашего культурного контекста, а что нет. Поэтому наша задача — адаптировать историю абитуриента на доступный для них язык, верно расставить акценты на том, что важно для комиссии. Очень часто написание мотивационного письма на 650 слов требует 50-60 страниц исходного текста.

В Америке такие услуги стоят огромных денег, потому что для этого нанимаются редакторы больших газет, чуть ли не писатели. Фактически Freshman Academy конкурирует с таким уровнем написания писем. Примерно в этом заключается наша индивидуальная поддержка.
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Мы не благотворительный проект, но не можем не задумываться о социальном эффекте своей работы. Наша идея заключается в том, чтобы студенты могли получить разную помощь на этапах от подготовки до поступления и от поступления до самого обучения. Поддержку в сопроводительных программах могут получить даже те ребята, у которых нет возможности её оплачивать. Например, есть академически очень сильные студенты с недостаточными финансовыми ресурсами. Им мы предлагаем пройти наши курсы, а затем работать во Freshman Academy.
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Очень часто к нам обращаются родители, готовые «заплатить сколько угодно», только бы ребёнок учился в Гарварде. Мы обычно отказываем таким родителям, потому что нам очень важно, чтобы поступающие хорошо понимали, зачем им учиться в Лиге плюща. Если студент поступит в Гарвард, но не потянет это обучение, для нас это будет большой проблемой, ведь на его месте мог бы быть другой талантливый узбекистанец. Поэтому мы работаем со студентами, в которых уверены.
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Несмотря на большую конкуренцию на рынке подготовки к поступлению, можно сказать, что во Freshman Academy работает команда, которая лидирует в Центральной Азии как по количеству студентов, поступивших в Лигу плюща, так и по калибру нашего преподавательского состава. На всех программах у нас работают порядка 25 человек. В основном, это наши студенты, которые учатся или заканчивают учёбу в топовых вузах планеты.

Среди нас также есть старший научный сотрудник Технологического института политики и управления штата Вирджиния, доктор Люсьена Киракосян. Она преподает программу сопровождения в группе Admissions Program и помогает студентам детально разобраться в процессе поступления, в написании научных работ и мотивационного письма. Для нашей работы нам нужно нанимать людей именного такого калибра.
Успехи академии
За три года существования Freshman Academy курсы окончили примерно 1000 студентов, семь человек поступили в Лигу плюща и ещё десятки — в другие университеты мира, занимающие верхние строчки рейтингов. Подавляющее большинство учится на полном финансировании и все — с будущими крупными политиками и бизнесменами.
Наш выпускник Умид Усманов — первый студент из Узбекистана, который поступил на бакалавриат в Йельский университет из государственной школы. После него в Йель поступили Рустам Нуриев из Каракалпакстана и Мурод Абдухаликов из Джизака. Студенты из Самарканда и Казахстана поступили в Колумбийский университет, одна девушка из Вестминстерского университета поступила на магистратуру в Карельскую бизнес-школу. Наши выпускники есть в Стэнфорде, Принстонском университете, в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, в Беркли в Калифорнии.
Встреча выпускников Freshman Academy в Самарканде
Это всё достаточно серьёзные вузы, в которых Узбекистан очень долго не был представлен. Наши студенты основали первый Центральноазиатский клуб в Йельском университете — Asian Crossroads at Yale. Это студенческая организация, которая поддерживает дискуссии о Центральной Азии и стремится повысить значимость экономического, социального и политического развития в регионе. Сейчас мы планируем распространить этот опыт в другие университеты, где учатся наши студенты.

Йельский университет выделил нашим студентам 4 000 долларов на организацию Навруза. Праздник посетили студенты, профессора и администрация университета.

Гранты наших студентов доходят до 400 тысяч долларов на человека, а общая сумма финансирования, которую получили все поступившие ребята, составляет 10 млн долларов. Онлайн-формат позволяет нам работать со студентами из Южной Америки, Африки, и Юго-Восточной Азии.
Могут ли выпускники государственных школ Узбекистана поступить в Лигу плюща?
За последние два года работы Freshman мы заметили, что из обычных школ поступает немало ребят. Раньше мы думали, что это сложно или невозможно, но сейчас считаем, что выпускникам государственных школ поступить даже легче.

Во-первых, у них больше свободного времени, потому что в частных школах детей нагружают разной учебной и внеучебной активностью, всё их расписание забито. В государственной школе немного больше свободного времени для подготовки к экзаменам и внеучебной деятельности. Вы можете получать хорошие оценки на уроках и при этом заниматься своими делами, потому что конкуренция среди одноклассников не такая большая. А в частных школах за детей часто решают, что делать после уроков.
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Во-вторых, в обычной государственной школе легче быть лучшим в своём классе. В них не так много различных клубов, поэтому вы можете открывать их сами. Причём у учащихся государственных школ больше выбора, чем у детей из частных, где уже есть различные клубы и проекты. В государственной школе легче быть лидером и развиваться как лидер.
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Это то, на что Гарвард, Йельский университет и другие смотрят в первую очередь: не сравнивают разные школы, а оценивают, каким вы были в своей среде, были ли активным в своей школе. Если ответ «да», то вы уже конкурентоспособны при подаче документов.
В-третьих, у ребят из простых школ часто есть интересные и живые истории, они превозмогают определённые проблемы, которых нет у студентов частных школ. Нужно только правильно о них рассказать.

Например, наш выпускник Мурод Абдухоликов из посёлка Бахмал в Джизакской области до 2018 года не имел постоянного доступа в интернет. Три года назад у него появился постоянный доступ, и он смог наверстать упущенное, поднялся до очень серьёзного академического уровня.
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Он будет изучать искусственный интеллект и философию в Йельском университете. Получил полное финансирование и 3 500 долларов в семестр на личные расходы. Он улетел в Штаты в августе.
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Всем абитуриентам нужен хороший английский язык и понимание зарубежной системы образования. Этого, как правило, нет в государственных школах, но это то, что можно компенсировать ресурсами нашего проекта или интернет-ресурсами.
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Для приёмной комиссии очень важны внеучебные достижения. Наши студенты пользуются Linkedin и напрямую пишут письма в министерства и агентства Узбекистана, различным компаниям с просьбой участвовать в каком-нибудь проекте в качестве волонтёров. Они отмечают, что у них хороший английский, и, как правило, получают положительные ответы.

В мире немного стран, где старшеклассник может напрямую написать письмо в государственные учреждения и попросить там какую-то волонтёрскую позицию. У нас достаточно случаев, когда ребята были ассистентами чуть ли не сенаторов. Такая солидарность и отзывчивость людей, которые хотят, чтобы в стране было больше подготовленных кадров, чтобы у студентов были все ресурсы для учёбы, поступления и получения грантов.
С одним из лидеров IBRAT Language Camp Сирожиддином Олимовым
Например, есть программы, которые оплачивают обучение студентов, поступающих в лучшие вузы. Проект IBRAT Language Camp Агентства по делам молодёжи — часть этой большой политики. Мы помогали проекту сформировать систему отбора студентов и разработать программу уроков. 35 наших студентов проводили занятия в лагере и делились своим опытом. Поэтому мы ощущаем, что наш проект движется внутри большой государственной стратегии развития образования.
Планы Freshman Academy и его студентов
Многие говорят, что Freshman Academy — образовательный центр, но мы считаем себя сообществом, которое содействует сотрудничеству между госорганами и студентами. Наша миссия заключается в том, чтобы наши выпускники продвигали интересы Узбекистана и представляли нашу страну на самом высоком уровне в различных сферах.

Есть идея в будущем создать бизнес-акселератор на основе Freshman Academy, чтобы постоянно поддерживать бизнес-проекты своих студентов и других ребят знаниями и опытом.
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Некоторые ребята хотят учиться за границей, потому что хотят «переехать в Америку». Таким мы обычно отказываем, потому что не в наших интересах производить таланты, которые уже есть в Америке и которые не вернутся домой.
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Конечно, мы не можем быть уверены в том, что наши выпускники всё-таки не иммигрируют. Но лет через 10, думаю, мы сможем увидеть какую-то статистику. При этом есть ребята, которые уже возвращаются домой, проходят здесь стажировку.

Например, Умид Усманов стажируется в Фонде прямых инвестиций и делится опытом обучения в Йельском университете. Рустам Нуриев из Каракалпакстана работает с Международным фондом спасения Арала. Мой младший брат исследует историю Узбекистана, Центральной Азии и постсоветского пространства в Американском университете в Вашингтоне и Yale-NUS.
Конечно, я не знаю, где ребята осядут, но каждый из них в той или иной степени связан с Узбекистаном и представляет его на международной арене.

Когда мы работаем над кандидатурой студента, мы всегда задаём вопрос: «Какие проблемы Узбекистана они смогут решить со знаниями, которые получат в вузах, куда подают заявки?». Зачастую ответ, который мы прописываем в заявке, используется как план их дальнейшего развития.
Совет молодым людям
Не бойтесь менять планы. Конечно, стоит снова и снова пробовать достичь свою цель, но всегда нужен запасной план. Если бы я не поступил со второго раза, я бы выбрал учёбу в Вестминстерском университете в Ташкенте, а в дальнейшем получил бы степень магистра за границей. Не нужно путать цели с методом. Не страшно, если один метод не сработал. Не стыдно менять курс и быть гибким.
«
Многие думают, что поступить в Гарвард — это и есть цель. На самом деле, это просто инструмент, который поможет достичь чего-то большего. Америка ради Америки или Европа ради Европы — очень плохой план образования.
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Даже государственные вузы Узбекистана — хороший вариант для бакалавриата. Потом можно получить финансирование на магистратуру за рубежом.

Чтобы понять, что есть цель, нужно рефлексировать. Знать, когда вы пытаетесь себя где-то обмануть и приободрить, стараться понять, когда метод больше не работает.
Freshman Academy
Текст подготовила Сабина Даулетмурадова.
Фотографии из личного архива Валерия Аракеляна.
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