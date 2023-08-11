В ходе ночного рейда в Чиланзарском районе Ташкента 10 августа сотрудники управления охраны общественного порядка ГУВД Ташкента остановили автомобиль Isuzu, в котором обнаружили 1111 кг непригодного к употреблению мяса. Об этом сообщила пресс-служба управления.

За рулём находился 28-летний Кодиржон Х., который ехал из Самарканда в Ташкент. Мясо неизвестного животного было обнаружено в разделённом и замороженном виде без первичных ветеринарных документов.





Всего за 10 дней сотрудники группы обеспечения карантинных мероприятий ГУВД Ташкента совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы не допустили ввоз в столицу 1497 кг некачественной мясной продукции.