Инфляционные ожидания населения Узбекистана снижаются шестой месяц подряд после рекордного роста в январе, сообщил Центральный банк. По итогам июля ценовые ожидания населения в среднем составили 13% (-0,3% к июню), а у предпринимателей они выросли до 13,5% (+0,3%).





Ташкент остаётся самым пессимистичным регионом касательно инфляционных ожиданий. Респонденты из столицы ожидают инфляцию на уровне 15,2 (-1,6%) к июню). Высокие темпы роста цен также ожидаются в Хорезмской области — 14,5% (+1,3%), Самаркандской- 14,4% (+1,2%) и Ферганской — 14% (+1%) Самые оптимистичные ожидания в Каракалпакстане, но они выше, чем в июне — 11,1% (+0,2%).





В июльских опросах ещё больше усилился фактор изменения курса валюты в опасениях бизнеса — на 5 п. п., до 60%. Валютные колебания также являются главным опасением у населения — их отметили 59% респондентов (+9,9 п. п.). Отметим, что с начала июля официальный курс доллара к суму обновляет исторические максимумы.

Население ожидает, что на рост цен в следующие 12 месяцев в основном повлияет подорожание топлива и энергии — 36% (в июне — 33%), искусственное повышение цен — 32% (34%). Фактор повышения зарплат продолжает снижаться — 32% (40%).

Бизнес также считает, что на инфляцию повлияет подорожание топлива и энергии — 37% (32%) и повышение зарплат — 33% (39%).

Около 27% респондентов ожидают инфляцию в пределах официально прогнозируемого уровня к концу года (9−12%), их доля по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменилась. При этом продолжается резкий рост доли респондентов (15%), прогнозирующих инфляцию в пределах 5%.





Справка: Инфляционные ожидания — предположения населения относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике ЦБ: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.