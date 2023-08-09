Вначале Ташкентский ФЗ повторял популярные формы и модели, выпущенные старшими товарищами — опытными заводами. Профессиональные художники и наккаши (мастера, специализирующиеся на цветочных витиеватых узорах), следуя традиции «ученик-наставник», передавали свои навыки местным ремесленникам. Им удалось быстро найти талантливые кадры, которые дополнили привезённые технологии местным колоритом. Со временем на Ташкентском ФЗ сформировалась своя команда узбекских мастеров, среди которых — Якуб Карабаев, Холик Хайдаров. В производство вышли совершенно новые дизайны.
«Ташкентский ФЗ выпускал стандартные пиалы, касы, ляганы, круглые чайники. Но роспись на посуде формировалась по-особенному, — рассказывает Турсунали Кузиев. — За всё время существования завода сколько импровизаций, стилизаций, модернизаций прошёл знакомый, родной для всех узбекистанцев, известный всему миру бренд "Пахтагуль". В одном сервизе соседа я насчитал одиннадцать вариаций пиалушек с этим рисунком! Вроде посуда одна, а хлопок везде разный».
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