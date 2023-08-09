Шликер пропускают через фильтр с магнитами, чтобы избавить от примесей железа, которое портит качество фарфора. Полученная смесь тонкой струйкой по трубам сливается в воронку. Далее её просеивают в специальном аппарате — вибрационное сито, которое очищает от кусочков камня и песка. После смесь прессуют в насосе, благодаря чему лишняя вода стекает и получается твёрдая масса. Затем её погружают в мялку, которая выкачивает весь воздух и нарезает «колбаски» нужной формы. Без этих этапов глина будет непригодной для изготовления посуды.



«Правильная смесь — это один из самых сложных и важных этапов. Если вдруг что-то пойдёт не так во время приготовления, посуда будет с дефектом. Поэтому каждая новая партия сырья тестируется, а техпроцесс немного меняется в зависимости от того, что именно приехало. Даже один и тот же песок или глина от партии к партии меняются, а влажность на складе и разная температура при транспортировке влияют на качество смеси», — говорит Равшан Самандаров, начальник производственного отдела.