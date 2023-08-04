Узбекистан и Республика Корея могут наладить производство военной оптики, сообщила пресс-служба южнокорейского министерства национальной обороны.

1 августа в Ташкенте министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Суп подписали меморандум о создании и сотрудничестве предприятий по производству оптической продукции военного назначения между корейскими оборонными компаниями и Агентством оборонной промышленности Узбекистана.

Ли Чжон Суп и Баходир Курбанов договорились о повышении уровня оборонно-промышленного сотрудничества между двумя странами на основе «особого партнёрства» и историко-культурных связей.

Министр национальной обороны Республики Корея пригласил своего коллегу на Сеульский диалог по вопросам безопасности и Сеульскую международную аэрокосмическую и оборонную выставку, которые запланированы на октябрь.

Korea Herald пишет, что несмотря на двусторонние переговоры об экспорте отечественного оружия между двумя странами, эти переговоры не привели к каким-либо ощутимым результатам. В свете этой ситуации поездка Ли Чжон Супа направлена на то, чтобы «заложить основу для потенциальных продаж оружия в Узбекистане и послужить катализатором для выхода на новый рынок», отмечает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Южная Корея стремится экспортировать лёгкие боевые самолёты FA-50 производства южнокорейской аэрокосмической и оборонной компанией Korea Aerospace Industries, а также изучает возможности экспорта другого отечественного оружия, включая самоходную гаубицу K9.

Korea Herald со ссылкой на Стокгольмский институт исследований проблем мира сообщает, что в 2020 и 2021 годах Россия была эксклюзивным поставщиком оружия в Узбекистан.

Министр национальной обороны Южной Кореи также провёл переговоры c секретарём Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений в области безопасности, национальной обороны и оборонной промышленности.

Это был первый визит в Узбекистан министра национальной обороны Южной Кореи. В последний раз министры обороны двух страны встречались в апреле 2015 года, когда тогдашний министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев (в 2008—2017 годах) посетил Сеул и лично испытал тренажёр самолёта FA-50.