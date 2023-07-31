Правительственная стипендия. Самая популярная стипендиальная программа, которая помогает иностранным студентам, чей семейный доход не превышает 24 тысяч евро в год. Программа не имеет ограничений по гражданству и возрасту кандидатов. Учащиеся получают годовую выплату 2500 евро с предоставлением общежития или 5000 евро без общежития с освобождением от уплаты университетских сборов и небольшое пособие на питание. Стипендия рассчитана на год, но в дальнейшем её можно продлить.



Региональная стипендия. В каждом регионе Италии есть свои некоммерческие организации, предоставляющие стипендии. Одна из самых известных — EDISU. Она поддерживает студентов, уже поступивших и обучающихся очно в вузах региона Пьемонт. Стипендия покрывает все расходы на обучение и проживание. Размер материальной помощи зависит от финансовой ситуации и академических достижений студента, но в среднем он составляет 7 тысяч евро. Другая организация ER.GО создана правительством Италии для студентов, обучающихся в школах искусства и музыки в регионе Эмилия-Романья.



Стипендия от самого университета. Практически все вузы Италии предлагают иностранным студентам различные стипендии. Вид финансовой поддержки, его стоимость и продолжительность зависят от самого университета. К примеру, Падуанский университет предлагает пять стипендиальных программ. Миланский политехнический университет распределяет 10 стипендий Platinum в размере 10 тысяч евро, 56 стипендий Gold в размере 5 тысяч евро и 70 стипендий Silver, освобождающих от взноса. Римский университет Ла Сапиенца выплачивает по 4 тысячи евро талантливым студентам, поступающим на магистратуру и имеющим диплом бакалавра, полученный за пределами Италии. С условиями получения стипендии можно ознакомиться на официальных сайтах вузов.