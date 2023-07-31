В феврале 2021 года мы с группой студентов из ТПУТ запустили проект Uzbek Youth Association in Italy
(UYAI). Сперва как волонтёры помогали нашим соотечественникам в Италии. Потом начали консультировать абитуриентов, находящихся в Узбекистане. Зная сколько денег, требуют агентства по образованию за рубежом, мы решили оказывать информационную поддержку абсолютно бесплатно. С нашей помощью уже более 500 узбекистанцев смогли стать студентами итальянских вузов.
Ежемесячно мы проводим культурные мероприятия в разных городах, где учатся и работают члены нашего комьюнити. В настоящее время я руковожу этой ассоциацией.
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