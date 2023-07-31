Как бесплатно учиться в Италии

История Толибжона Олимжонова
Толибжон Олимжонов родом из Джизака. В 2017 году он поехал учиться по обмену в Туринский университет в Италии. Через год получил стипендию, покрывающую расходы на обучение и проживание. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал, как поступить в итальянский вуз и учиться бесплатно.
Толибжон Олимжонов родом из Джизака. В 2017 году он поехал учиться по обмену в Туринский университет в Италии. Через год получил стипендию, покрывающую расходы на обучение и проживание. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал, как поступить в итальянский вуз и учиться бесплатно.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
В 2015 году Толибжон Олимжонов поступил в Туринский политехнический университет в Ташкенте. На 3 курсе по программе обмена студентами Erasmus полетел в Politecnico di Torino — старейший технический университет Италии, который находится в Турине.

Через год учёбы Толибжон выиграл стипендию EDISU, которая покрывает все расходы на обучение и проживание. По завершении бакалавриата он продолжил обучение в Турине и в 2021 году получил степень магистра по направлению «Промышленный инжиниринг и менеджмент».

Толибжон возглавляет проект Uzbek Youth Association in Italy, который бесплатно консультирует абитуриентов из Узбекистана, желающих поступить в вузы Италии.
О программе обмена студентами

Мои родители всегда хотели, чтобы я учился в зарубежном вузе, знал несколько иностранных языков и имел опыт жизни в другой стране. Но после окончания школы уезжать за границу возможности не было. Поэтому в 2015 году я поступил в Туринский политехнический университет в Ташкенте на направление «Машиностроение и энергетика».
Миланский собор
В университете я зарекомендовал себя с положительной стороны, и это помогло мне трудоустроиться в деканате. На первом курсе работал ассистентом профессора в лаборатории, а со второго уже вёл занятия для первокурсников. Когда руководство вуза узнало о моей успеваемости в учёбе и активном участии в жизни университета, меня выбрали для программы обмена студентами Erasmus.
Программа Европейского союза Erasmus даёт возможность студентам приезжать на практику или обучение в университеты других стран на несколько месяцев и даже год. Для обмена принимающий и направляющий вузы подписывают соглашение. Предметы, которые студенты изучают в заграничном вузе, схожи с теми, которые им преподают в родном университете. Участнику оплачивают абсолютно всё: обучение, проживание, авиабилеты и медицинскую страховку, а во время учёбы ещё и выдают стипендию, которая покрывает расходы на питание, проезд и т. д.
В 2017 году наш университет принял участие в программе Erasmus вместе с Politecnico di Torino в Италии.

Требования к кандидатам были следующими:

  • Участвовать можно только после двух лет обучения в своём университете;
  • Уровень знания иностранного языка должен быть не ниже В2;
  • Хорошая успеваемость и отсутствие долгов по учёбе.
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По итогам конкурса на программу отобрали 10 студентов. С каждым из кандидатов провели собеседование. На интервью нас спрашивали о целях и мотивации приезда в Италию.

Я честно ответил, что программа поможет мне узнать больше об истории и культуре страны, выучить новый язык, получить практические знания и полезный опыт, которые пригодятся в будущем.

Сбор документов начался после решения приёмной комиссии о допуске к программе.
Колизей в Риме
О поступлении в итальянский вуз

В итальянских вузах есть два вида зачисления. Программы с закрытым доступом, где на одно направление могут взять только 10 студентов, используют вступительные испытания как главный критерий отбора. Чаще всего это тест на проверку знаний и интервью на уровень владения языком, которые проходят в июле-августе.
В программах открытого доступа экзамены проводятся скорее для оценки уровня подготовки. Успешно пройти конкурс может даже абитуриент с низким баллом, однако будет условие: нужно посещать дополнительные курсы. Некоторые вузы зачисляют студентов на основе документов об образовании, резюме или мотивационных и рекомендательных писем.
Зачисление начинается в феврале и длится до конца мая. Требования к поступающим могут отличаться в зависимости от специальности и типа учреждения. К примеру, для медицинских направлений нужно сдать экзамен IMAT или TOLC-F, для экономических потребуется TOLC-E, а для инженерных — TOLC-I. Точные даты приёма и список документов лучше уточнять на официальных сайтах университетов.
Пакет документов для поступления
1
Заполненное заявление на поступление
2
Копия загранпаспорта
3
Аттестат для бакалавриата/диплом для магистратуры
Документ и транскрипт оценок должны быть легализованы. Для этого нужен апостиль и перевод на итальянский в посольстве.
4
Свидетельство о юридической силе документов об образовании DDV или сертификат CIMEA
Документы признаются на территории Италии. Их можно получить в посольстве.
5
Сертификат о знании иностранного языка
Для обучения на английском нужен сертификат IELTS от 6.0 и TOEFL от 80-90, на итальянском — CILS или CELI на уровне В2.
6
Мотивационное и рекомендательное письма
Требуются для некоторых программ. В мотивационном письме лучше писать про то, что вам интересна жизнь в стране, а не только обучение. Рекомендацию лучше получить от профессора университета и работодателя.
7
Портфолио для творческих специальностей
Чтобы поступить на бакалавриат, нужно иметь в сумме 12 лет образования — в Италии это срок обучения в средней школе. Поэтому недостающий год вам нужно компенсировать либо академической справкой из вуза, либо обучением на программе Foundation в Италии. Проходить её лучше всего при вузе, в который планируете поступать.

Благодаря программе можно подтянуть язык до нужного уровня и подготовиться к экзаменам, а главное — поступить в некоторые вузы без экзаменов. Подаваться на Foundation можно дважды: в конце июня для программ длительностью в 9 месяцев и в декабре для 6-месячных программ.

Важное условие при поступлении на магистратуру: выбранная специальность должна быть смежной с дипломом бакалавра. В последние годы некоторые университеты требуют не только диплом об окончании соответствующего курса, но и описание программы всех пройденных предметов.
Все документы подаются через сайт выбранного университета. Обрабатывают заявку долго — от одного до трёх месяцев. Далее на почту отправляют приглашение, с которым нужно идти в посольство для оформления студенческой визы. Её выдают на год. Вид на жительство можно получить уже по приезде в течение первых восьми дней.
Перечень документов для оформления визы
1
Заполненная форма
2
Копия загранпаспорта
3
Две цветные фотографии 3,5х4,5
4
Подтверждение о зачислении в университет
5
Документы об образовании и языковой сертификат
6
Медицинская страховка 
7
Выписка с банка о финансовой состоятельности
Поскольку размер стипендии и стоимость обучения студент может узнать только по прибытии, стране и вузу необходимы доказательства его платежеспособности. Университет может запросить и доход родителей. На счету должно быть не менее 7000 долларов.
8
Доказательство наличия места жительства
Организаторы программы Erasmus не помогают в поисках жилья, этим студент должен заниматься сам. Найти и снять жильё можно на сайтах Booking.com и Subito.it.
Свою визу я получил в конце августа. 22 сентября мы полетели в Турин и продолжили обучение на третьем курсе в Politecnico di Torino.
Замок Валентино в Турине
Об итальянской системе образования

Как правило, обучение в государственных вузах Италии бесплатное, однако каждый год нужно платить вступительные взносы. Их размеры варьируются от 600 до 3 тысяч евро в год. Учеба в частных университетах платная — от 6 до 20 тысяч евро в год.

Бакалавриат в Италии называется Laurea. Обучение обычно длится три года. Учебный план состоит из теоретических занятий, семинаров, лекций, а также работы над собственным научным проектом — выпускным тезисом.

Магистратура именуется как Laurea Specialistica и в большинстве случаев длится два года. Можно найти и годичные программы, ориентированные на профессиональную деятельность.
Учебный год разделён на два семестра: первый длится с октября по январь, второй — с февраля по июнь. В каждом семестре студентам ставят максимум четыре предмета. Каждый из них даёт примерно по восемь кредитов. Так, за семестр студент по всем предметам должен набрать 32 кредита, а за весь учебный год — 60. Для получения диплома бакалавра необходимо набрать 180 кредитов. Степень магистра студент получит, если наберёт не менее 120 кредитов.
Занятия обычно проводятся четыре дня в неделю. Расписание составлено так, что студенты заходят на пары в 9:00, а выходят из университета после 18:00. Одна пара в среднем длится шесть часов. Первая часть занятия посвящена теории, а другая — закреплению на практике пройденного материала. Наличие перерыва может зависеть от настроения профессора. В таком строгом режиме студенты привыкают к будущему многочасовому рабочему графику.

За один учебный год проводятся три сессии. Первый экзамен проводится в конце первого семестра по всем четырём предметам. Если студент пропустил или завалил тест, он может сдать нужный предмет во время следующей сессии. В случае если учащийся провалился снова, ему дают третий шанс исправить оценки в начале следующего учебного года. Студенты имеют право на бесплатную пересдачу до четырёх раз. На каникулы они выходят дважды в год. Рождественские начинаются 20 декабря, а летние щедро растягиваются на три месяца.
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Итальянская система образования превосходит нашу по ряду причин. Во-первых, делается уклон на самостоятельное обучение, самодисциплину и большую свободу выбора.

Во-вторых, созданы равные финансовые условия для качественного образования. Университет учитывает уровень дохода семьи, поэтому стоимость обучения зависит от обеспеченности студентов. В результате высшее образование могут себе позволить люди разного достатка.

В-третьих, университет создаёт все необходимые условия, чтобы сделать обучение комфортным и эффективным. Во время учёбы я очень много времени проводил за чтением в библиотеке и исследованиями в современной лаборатории с новейшими технологиями.
Учитывая все эти факторы, в мае 2018 года я решил остаться и закончить бакалавриат в Турине, так как понимал, что возможностей самореализоваться здесь гораздо больше. Для перевода я связался с секретариатом ТПУТ в Италии. Меня попросили заполнить анкету об отчислении из ташкентского филиала и отправили её в Узбекистан. Весь процесс занял две недели. Дальше нужно было найти стипендию для бесплатного обучения и получить её.
Озеро Гарда между Венецией и Миланом
О стипендиях

Учиться бесплатно можно во многих вузах Италии, включая самые престижные. Студентам из 50 стран с низким уровнем дохода государство выплачивают щедрую стипендию, которая покрывает ежегодные университетские взносы, расходы на жильё и питание. Также стипендиаты пользуются многочисленными льготами: скидки на проезд в общественном транспорте, посещение достопримечательностей и даже питание в университетских столовых. Финансовую помощь в основном получают отличники или студенты из малообеспеченных семей.

Есть два показателя, которые определяют уровень семейного благосостояния: ISEE и ISPE. Первый показывает общий годовой доход членов семьи, а второй — стоимость недвижимости, которая семье принадлежит. Чтобы выиграть стипендию нужно собрать необходимые документы и вовремя подать заявку. Я подавался в августе перед началом четвёртого курса на программу EDISU.
Список документов для получения стипендии
1
Справка о составе семьи
2
Документ о размере жилплощади и владении имуществом
3
Выписка с банковских счетов всех членов семьи
4
Справка о доходе за два прошлых года
Если доход отсутствует, это нужно подтвердить справкой из службы занятости.
Есть два показателя, которые определяют уровень семейного благосостояния: ISEE и ISPE. Первый показывает общий годовой доход членов семьи, а второй — стоимость недвижимости, которая семье принадлежит. Чтобы выиграть стипендию нужно собрать необходимые документы и вовремя подать заявку. Я подавался в августе перед началом четвёртого курса на программу EDISU.
Система присуждения делится на три уровня:
Правительственная стипендия. Самая популярная стипендиальная программа, которая помогает иностранным студентам, чей семейный доход не превышает 24 тысяч евро в год. Программа не имеет ограничений по гражданству и возрасту кандидатов. Учащиеся получают годовую выплату 2500 евро с предоставлением общежития или 5000 евро без общежития с освобождением от уплаты университетских сборов и небольшое пособие на питание. Стипендия рассчитана на год, но в дальнейшем её можно продлить.

Региональная стипендия. В каждом регионе Италии есть свои некоммерческие организации, предоставляющие стипендии. Одна из самых известных — EDISU. Она поддерживает студентов, уже поступивших и обучающихся очно в вузах региона Пьемонт. Стипендия покрывает все расходы на обучение и проживание. Размер материальной помощи зависит от финансовой ситуации и академических достижений студента, но в среднем он составляет 7 тысяч евро. Другая организация ER.GО создана правительством Италии для студентов, обучающихся в школах искусства и музыки в регионе Эмилия-Романья.

Стипендия от самого университета. Практически все вузы Италии предлагают иностранным студентам различные стипендии. Вид финансовой поддержки, его стоимость и продолжительность зависят от самого университета. К примеру, Падуанский университет предлагает пять стипендиальных программ. Миланский политехнический университет распределяет 10 стипендий Platinum в размере 10 тысяч евро, 56 стипендий Gold в размере 5 тысяч евро и 70 стипендий Silver, освобождающих от взноса. Римский университет Ла Сапиенца выплачивает по 4 тысячи евро талантливым студентам, поступающим на магистратуру и имеющим диплом бакалавра, полученный за пределами Италии. С условиями получения стипендии можно ознакомиться на официальных сайтах вузов.
О стоимости обучения и размере стипендии студент узнаёт только после приезда в Италию. Списки студентов, одобренных для участия в конкурсе, появляются на сайте стипендиальной организации в сентябре-октябре — в начале учебного года.
Замок Валентино в Турине
О студенческой жизни в Италии

После переезда адаптироваться поначалу было сложно из-за культурного шока. Моего английского было недостаточно, итальянцы плохо на нём говорят. Поэтому, если вы планируете переезд в Италию, лучше заранее начать учить язык и знать его хотя бы на уровне В1. Решать разные вопросы по телефону, оформлять документы, выяснять что-то на месте — всё это невозможно без итальянского.

В первую неделю вас ждёт много беготни с документами. По прибытии нужно получить ИНН, вид на жительство и показатель дохода семьи для расчёта стипендии и скидки на обучение. Со всем этим мне помогали студенты-волонтёры из моего вуза. Они встретили нас в аэропорту, разместили, показали город и всё объяснили. Поэтому не стесняйтесь спрашивать и просить помощь, если возникнут трудности.

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Некоторые университеты в Италии предоставляют студентам общежитие. Чаще всего это комната на 2-4 человек в современном кампусе с общей кухней, душевыми и туалетами на этажах. Проживание в университетском общежитии обойдется от 100 до 400 евро в месяц. Но сильно рассчитывать на общежитие не стоит, потому что конкурс очень большой и в первую очередь жильём обеспечивают одарённых студентов-стипендиатов.

Большинство студентов снимают жильё в частных общежитиях или совместно арендуют квартиру. В них более комфортные условия, чем в университете, а стоимость не намного выше, в среднем — от 250 до 500 евро в месяц. На севере Италии жильё обычно дороже, чем в южных регионах.

В первый год обучения мы с другом по неопытности снимали квартиру за 1000 евро в месяц, но уже на четвёртом курсе нашли вариант в три раза дешевле — 350 евро в месяц.
Студентам в Италии разрешается работать 20 часов в неделю. В крупных городах найти подходящую работу несложно, особенно если обратиться в специальный отдел по трудоустройству студентов, который работает при каждом вузе. На последних курсах учащиеся проходят обязательную оплачиваемую практику или стажировку.

Еще до окончания магистратуры, в марте 2021 года, я начал работать инженером по качеству в компании Westport Fuel Systems.
В феврале 2021 года мы с группой студентов из ТПУТ запустили проект Uzbek Youth Association in Italy (UYAI). Сперва как волонтёры помогали нашим соотечественникам в Италии. Потом начали консультировать абитуриентов, находящихся в Узбекистане. Зная сколько денег, требуют агентства по образованию за рубежом, мы решили оказывать информационную поддержку абсолютно бесплатно. С нашей помощью уже более 500 узбекистанцев смогли стать студентами итальянских вузов.

Ежемесячно мы проводим культурные мероприятия в разных городах, где учатся и работают члены нашего комьюнити. В настоящее время я руковожу этой ассоциацией.
Учёба за границей дала мне возможность открыть для себя новый мир. В первую очередь я получил бесплатное образование и международный диплом, благодаря которому смог найти хорошую работу. Также обзавёлся друзьями и знакомыми, которые расширили мой кругозор и поменяли взгляд на жизнь, к примеру, я пристрастился к чтению.

За время студенчества я побывал почти во всех городах Италии, поскольку для местных путешествия — это образ жизни. Студенты могут покупать ваучеры за 100 евро и посещать до пяти городов. Ночевать лучше в хостелах, один номер обойдётся в 10 евро. Моими самыми любимыми точками на карте стали родной Турин, исторический финансовый центр Флоренция и современный промышленный центр Милан. На четвёртом курсе мы с друзьями отправились в тур по Европе: Швейцария, Германия, Испания, Франция. На каникулах с группой студентов съездили в Венгрию, Австрию, Бельгию, Нидерланды.

Также я попробовал вкусную и разнообразную кухню. В каждом городе Италии есть своё фирменное блюдо. В Турине местные жители очень гордятся лазаньей с белым вином. В других уголках Италии вы можете попробовать до 30 разновидностей пасты, пиццы и блюд с морепродуктами. Здесь люди предпочитают готовить дома, нежели есть в заведениях.
Дворцовый комплекс Палаццо Мадама в Турине.
Всем желающим учиться в Италии советую «перенять» образ жизни местных. Прежде всего научиться быть такими же добрыми, открытыми и общительными. Отбросить страхи и стереотипы, открыть сознание всему новому, видеть возможности и перспективы вокруг себя и всегда стараться мыслить позитивно. Помимо учёбы и работы, изучать культуру и историю страны, ходить в театры и музеи, уделять больше времени искусству, архитектуре, музыке, еде, традициям. И просто наслаждаться жизнью в этой солнечной стране!
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Толибжона Олимжонова.
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