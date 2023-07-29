В ночь на 29 июля на проспекте Бунёдкор в Ташкенте произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы, столкнулись три машины — два автомобиля Lacetti и Cobalt.

Водитель и три пассажира одного автомобиля Lacetti получили разные телесные повреждения и были госпитализированы.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД в Фергане в пятницу подверг критике состояние сферы безопасности дорожного движения.

Он сообщил, что за первое полугодие в стране зарегистрировано около 4000 ДТП, в них погибло 873 человека и более 3500 человек получили травмы.

«Причиной 48% всех аварий являются недостатки дорожной инфраструктуры», — заявил президент.