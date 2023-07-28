27 июля в суде по уголовным делам Термеза завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего хокима города Исроила Худайбердиева и 17 других человек, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Суд признал Худайбердиева виновным в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана:

пункт «а» часть 3 статьи 167 — хищение путём присвоения или растраты чужого имущества, совершённое в особо крупном размере;

часть 1, пункт «а» части 2 статьи 205 — злоупотребление властью или должностными полномочиями, в том числе с причинением особо крупного ущерба;

пункт «а» части 2 статьи 206 — превышение власти или должностных полномочий должностным лицом с причинением особо крупного ущерба;

часть 1, пункт «а» части 2 статьи 209 — должностной подлог, в том числе совершённый повторно;

пункт «а» части 3 статьи 210 — получение взятки в особо крупном размере;

пункты «а» и «б» части 2 статьи 229−4 — нарушение порядка предоставления земель, совершённое после применения административного взыскания за такое же действие, совершённое повторно и повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота;

статья 243 — легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Он приговорён к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима с лишением права занимать ответственные и материально ответственные должности в государственных организациях на 2,5 года.

Оставшиеся 17 человек осуждены по статьям 167 через 25, 167, 168, 184, 205 через 28, 205, 206, 209 через 28, 209 и 229−4 и приговорены к штрафам, исправительным работам на сроки от 1 года 9 месяцев 15 дней до 2 лет 3 месяцев, а также лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 9 лет.

Исроил Худайбердиев (1981 года рождения) был задержан в октябре 2022 года. Он занимал пост хокима Термеза с февраля 2017 года по сентябрь 2022 года. Суд начался в мае.

Сообщалось, что вместе с ним были задержаны бывший первый заместитель хокима Гайрат Эламанов, бывший заместитель хокима по строительству Шухрат Рахмонкулов, архитектор города, руководитель и проектировщик торгового комплекса «Яшил дунё», застройщик комплекса и другие.