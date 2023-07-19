Что такое «казармы»

«Казармами» абитуриенты из регионов Узбекистана называют своеобразные учебные центры, где поступающие в вуз на протяжении двух-трёх месяцев живут по строгому распорядку и интенсивно готовятся к вступительным экзаменам.



Явление появилось в годы президентства Ислама Каримова, когда вступительные экзамены в вузы в основном состояли из тестовых заданий, а большая часть абитуриентов готовилась к ним, выучивая верные варианты ответов. Поскольку учебных центров в регионах, особенно в кишлаках, не было, молодые люди занимались с репетиторами на дому.



Спрос на услуги побудил репетиторов в некоторых регионах пристраивать флигеля к собственным домам, чтобы абитуриенты могли в них жить и готовиться. Со временем это обрело такие масштабы, что, например, в городе Каракуль Бухарской области появилась целая «махалля абитуриентов», в которую до сих пор приезжают желающие поступить со всех регионов страны. Здесь и в других областях Узбекистана абитуриенты из нескольких десятков человек находят сдающийся в аренду большой дом и снимают его под «казарму». За крышу над головой, питание и обучение они платят от 1 миллиона сумов в месяц.



Поступающие самостоятельно организуют свой быт, занимаются садовыми работами, живут без интернета, мобильных телефонов и всего отвлекающего от подготовки к экзаменам. Они беспрестанно учатся и помогают друг другу проверкой заученной информации. За эти спартанские условия провинциальные учебные центры получили своё военное название.



Несмотря на то, что сегодня в регионах действует ряд учебных центров, а условия для поступления несколько изменились, часть абитуриентов продолжает выбирать подготовку в «казармах» на медицинское, химико-биологическое и инженерные направления.



Фотограф Холида Мусулмон рассказывает о быте одной из «казарм» Джизакской области.