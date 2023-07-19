Материал подготовлен в партнёрстве с фотоагентством PressPhoto.Uz
Текст и фотографии подготовила Холида Мусулмон.
Перевод с узбекского языка Фарзоны Хамидовой.
Все права на публикацию текста и графических материалов принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии