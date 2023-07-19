Фото: Холида Мусулмон / «Газета.uz»
Цена поступления
Как абитуриенты из областей готовятся к вступительным экзаменам
На сленге абитуриентов из регионов Узбекистана слово «казарма» означает учебный центр, где молодые люди два месяца живут в спартанских условиях, интенсивно готовясь к вступительным экзаменам в вуз. Фотограф Холида Мусулмон рассказывает о жизни поступающих в одной из таких «казарм».
На сленге абитуриентов из регионов Узбекистана слово «казарма» означает учебный центр, где молодые люди два месяца живут в спартанских условиях, интенсивно готовясь к вступительным экзаменам в вуз. Фотограф Холида Мусулмон рассказывает о жизни поступающих в одной из таких «казарм».
Что такое «казармы»
«Казармами» абитуриенты из регионов Узбекистана называют своеобразные учебные центры, где поступающие в вуз на протяжении двух-трёх месяцев живут по строгому распорядку и интенсивно готовятся к вступительным экзаменам.

Явление появилось в годы президентства Ислама Каримова, когда вступительные экзамены в вузы в основном состояли из тестовых заданий, а большая часть абитуриентов готовилась к ним, выучивая верные варианты ответов. Поскольку учебных центров в регионах, особенно в кишлаках, не было, молодые люди занимались с репетиторами на дому.

Спрос на услуги побудил репетиторов в некоторых регионах пристраивать флигеля к собственным домам, чтобы абитуриенты могли в них жить и готовиться. Со временем это обрело такие масштабы, что, например, в городе Каракуль Бухарской области появилась целая «махалля абитуриентов», в которую до сих пор приезжают желающие поступить со всех регионов страны. Здесь и в других областях Узбекистана абитуриенты из нескольких десятков человек находят сдающийся в аренду большой дом и снимают его под «казарму». За крышу над головой, питание и обучение они платят от 1 миллиона сумов в месяц.

Поступающие самостоятельно организуют свой быт, занимаются садовыми работами, живут без интернета, мобильных телефонов и всего отвлекающего от подготовки к экзаменам. Они беспрестанно учатся и помогают друг другу проверкой заученной информации. За эти спартанские условия провинциальные учебные центры получили своё военное название.

Несмотря на то, что сегодня в регионах действует ряд учебных центров, а условия для поступления несколько изменились, часть абитуриентов продолжает выбирать подготовку в «казармах» на медицинское, химико-биологическое и инженерные направления.

Фотограф Холида Мусулмон рассказывает о быте одной из «казарм» Джизакской области.
Холида Мусулмон
Раннее утро. Ещё один летний день наступил в городе Галляарал Джизакской области. В глинобитных домах, разбросанных по махалле «Улица Самарканд», это утро пронизано мечтами и надеждами проживающих здесь абитуриентов.
Юноши и девушки с ближних районов Джизакской области и других регионов страны приехали на два месяца в «казарму». Это их единственный шанс поступить в университет. Вдали от близких они будут придерживаться строгого распорядка, почти круглосуточно занимаясь учёбой. Здесь они научатся самостоятельности.
Подъём
В окно одного из казарменных домов пробивается мягкий свет и нежно ласкает кожу на моём лице. В комнате со мной спят ещё 10 девушек. Утреннюю тишину нарушает едва различимый шёпот. Я просыпаюсь от прикосновений моей подруги.

«Вставай! Вставай же скорее. Я сегодня дежурная. Мне нужно всё успеть. Скоро занятия начнутся, а мне ещё уроки надо сделать», — слышу её бодрый голосок.
Вместе с моей подругой на дежурство выходят ещё пять девушек. Каждый день, согласно установленному порядку, дежурные прибираются и готовят дом к предстоящим занятиям. Чтобы всё успеть, они встают с первыми лучами солнца и отправляются бегом во двор. Звонкий смех, стук жестяных вёдер, плеск воды и шуршание метлы наполняют утренний воздух. Двор дома огромен, но терпение и трудолюбие живущих тут абитуриенток куда больше.
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У других девушек из моей комнаты, недавно сладко спавших на цветастых курпачах, — сна ни в одном глазу. В обнимку с книгами они разбегаются кто куда: забираются на подоконник, занимают лестничные ступеньки, укладываются на ковриках прямо на земле. Гул читающих голосов переплетается с утренним щебетанием птиц.

Вместе они повторяют прочитанный накануне материал и задают друг другу проверяющие вопросы. В каждом их шаге, слове, вдохе чувствуется волнение. Это тревога не столько за экзамены, сколько за собственное будущее.
Закончив с утренними делами, девушки устремляются в «класс» — самую большую комнату дома. Здесь в два ряда расставлены восемь столов, на потёртом ковре расстелены курпачи. Зелёная доска на дальней стене ждёт прихода учителя. Два распахнутых окна служат здесь источником света и свежего воздуха. Жужжит вентилятор. Ещё только семь утра, но деревянные «хонтахта» уже усыпаны цветными обложками книг, решебников и тетрадей с конспектами.
Урок
Спустя пару минут в распахнутых железных воротах появляется молодой мужчина. Девушки с улыбкой встречают репетитора. Для абитуриентов он — учитель и наставник, поскольку в своё время тоже преодолел испытания, которые ложатся на плечи всех поступающих. Теперь он наравне с другими магистрантами и преподавателями вузов передаёт свои знания и опыт следующему поколению.

Вместе с репетитором в класс заходят девять юношей — они тоже готовятся к поступлению, но живут в доме по соседству. Репетиторы не могут проводить уроки мальчикам и девочкам отдельно, ведь их ждут другие группы поступающих. Абитуриенты занимают свои места, учитель выводит на доске тему, наступает время учёбы.
Молодые люди этой «казармы» готовятся к поступлению на химико-биологический и медицинский факультеты. Поэтому свои основные предметы — химию и биологию — они проходят утром, а учителей второстепенных дисциплин — математика, родной язык и литература, история Узбекистана — ждут после обеда.

В комнате тишина и беспорядок. Шорох сорока карандашей по бумаге перебивает дыхание абитуриентов. Они решают тесты и почти теряются в стопках книг, в корзинах с учебными материалами, в исписанных и раскиданных по полу бумагах. Иногда занятия проходят за бурными обсуждениями, на других ребята отгоняют сон.
Урок длится три-четыре часа. За это время учащиеся должны усвоить новый материал, решить тесты и проверить работы друг друга. На их лицах читаются разные эмоции: одни сильно расстроены ошибками и неверными ответами, другие светятся, радуясь своим результатам.

За разбором ошибок чувствуется сплочённость сидящих. Абитуриент, ответивший правильно, выходит к доске и объясняет тему остальным. В глазах его товарищей читается восхищение — дружба оказалась гораздо сильнее зависти и конкуренции.
Время близится к обеду. Глинобитные стены дышат прохладой, но воздух в комнате нагревается. Изредка гуляет ветерок. Девушки обмахиваются тетрадками, юноши передают друг другу стаканы с водой.
Обед
Абитуриенты выходят на перерыв. Парни идут к себе и готовятся к следующему уроку. За чтением книги они разламывают лепёшку, пьют айран с райхоном и угощают друг друга гостинцами, которые прислали им родители. Они впервые оказались так далеко от дома и семьи. Слишком юные, чтобы вступить во взрослую жизнь, они находят поддержку в лице товарищей. Ведь трудности преодолимы, если у человека есть человек.
В женском доме кипит работа. Девушки вытирают пыль, моют посуду и накрывают на стол. Ум, утомлённый шестичасовым интеллектуальным трудом, отдыхает, отвлекаясь на домашние дела. Добрая и заботливая, словно родная мама, хозяйка дома готовит абитуриентам обед и нарекает съесть все до последней крошки.

«Голодное брюхо к учению глухо», — приговаривает пожилая женщина.
Обед накрывает хонтахту. Компанию девушкам составляют юноши. За едой они обсуждают свои планы и мечты на ближайшее будущее, рассказывают истории о знакомых, которым повезло учиться в столице, и делятся воспоминаниями о родном кишлаке. Хозяйка дома с улыбкой наблюдает за абитуриентами и молится, чтобы каждый из них поступил.
В женской комнате время будто остановилось. Девушка с родинкой на щеке дремлет с книжкой в руке, темный силуэт её подруги расчесывает длинные волосы. Другие девушки окружили плотным кольцом стол в центре комнаты. На нем стоит пиала с тёмно-зелёной жижей усьмы. Девушки макают в жидкость ватную палочку и проводят ей по бровям своих подруг. Их простые движения полны согревающей сердце заботы. Ритуал им напоминает тепло далёкого дома, любовь матери, которая укладывается спать с молитвой о том, чтобы её девочка получила образование.
За пиалушкой чая и душевными разговорами время пролетает незаметно. Девушки вновь берут в руки книги и отправляются в класс. В маленькой душной комнате собрались 42 абитуриента с большими планами и надеждами на будущее. Мне остаётся лишь догадываться, что чувствует каждый из них. Времени остаётся совсем немного. Уже через пару недель они нависнут над тестами с ручками в руках.
Борьба за будущее
Поздний вечер. Солнце спряталось за горизонт, рассыпав по небу звёзды. Из класса доносятся голоса абитуриенток. При свете маленькой лампы они закрепляют пройденный материал, выполняют домашнее задание. Во дворе их приятельницы моют посуду, параллельно заглядывая в книги. Чтобы не заснуть, они читают вслух.

«Давайте! Осталось совсем чуть-чуть. Не время сдаваться. Мы должно учиться, учиться, учиться. Только бы набрать 189 баллов», — произносит моя подруга.

Наблюдая за ней, я замечаю, как абитуриентки стали одной большой семьёй.
Под крышей «казармы» каждый день засыпают и просыпаются 33 девушки. 33 души, которые росли, зная, какое будущее им уготовано, если они не будут учиться. Жизнь на поле с мотыгой и косой в руках — этот сценарий они видели не раз. В сумках они носят не книги, а неисполнившиеся мечты своих сестёр, которых родители отправили в «институт благородных девиц», а затем выдали замуж. Несмотря на все пролитые слёзы и пережитую боль, глаза абитуриенток по-прежнему излучают надежду. Надежду на счастливую жизнь.
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Что ждёт этих девушек? Как сложится их судьба? Днём они всё время проводят за учёбой, не выпускают из рук книг, бесчисленное количество раз повторяют прочитанное, лишают себя сна и отдыха.

По вечерам они ждут своей очереди у домашнего телефона, чтобы рассказать родным, как прошёл их день. Одни успокаивают близких и представляют, каким будет их студенчество, другие плачут, потому что провалили пробные тесты и волнуются перед экзаменом, третьи шёпотом просят выслать денег на обучение.

Со стороны кажется, будто всё это не стоит стольких слёз и переживаний. Но для этих девушек на кону стоит их будущее. И эта борьба — последняя возможность его изменить. Такова цена поступления.

Материал подготовлен в партнёрстве с фотоагентством PressPhoto.Uz

Текст и фотографии подготовила Холида Мусулмон.

Перевод с узбекского языка Фарзоны Хамидовой.

Все права на публикацию текста и графических материалов принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


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