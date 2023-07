Знакомство с винилом. Когда я был маленьким, пластинки всё ещё были актуальным носителем. Первые соприкосновения с виниловой музыкой произошли у меня благодаря папиной коллекции. На пластинках, в основном, фирмы «Мелодия», я слушал таких исполнителей, как Пол Маккартни, группы The Beatles, Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd.



В начале 90-х в ЦУМе был целый отдел, в котором продавали практически все музыкальные «блокбастеры» того времени: от Мадонны и Майкла Джексона до Nirvana и Faith No More. Я копил карманные деньги, чтобы приобрести желанную пластинку. Покупал, по возможности, всё подряд, и таким образом постепенно приходил к пониманию, какая музыка мне нравится.



Затем «физика» трансформировалась, окончательно превратившись в «цифру», но моя любовь к аналогу не прошла.