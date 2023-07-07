«Узбекнефтегаз» провёл переговоры с представителями французской Total Energies, сообщила пресс-служба компании.

Французская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных проектов по развитию сетей электрозаправочных станций в Узбекистане, говорится в сообщении.

В свою очередь, «Узбекнефтегаз» во главе c первым заместителем председателя правления по вопросам трансформации Бехзодом Усмановым сообщил о поэтапном переходе на «зелёную» энергию, а также о мерах по расширению электрозаправочных станций с учётом высокого рыночного спроса на электромобили.

Узбекистанская компания также заявила, что уделяет особое внимание развитию добычи на месторождениях (upstream) и запуску новых проектов глубокой переработки углеводородов на Uzbekistan GTL.

Представители Total Energies сообщили о планах открыть в Ташкенте представительство, который будет представлять свои интересы по всему региону Центральной Азии.

Total Energies — крупнейшая французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. В последние годы активно развивает использование экологически чистых видов энергии. В настоящее время компания ведёт свою деятельность более чем в 130 странах.

Компания планирует продать 1600 автозаправочных станций в европейских странах и увеличить инвестиции в электрозаправки на фоне планов ЕС прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.