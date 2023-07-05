Практика учёта школьных оценок абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения отложена. Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 3 июля.

Начиная с 2022/2023 учебного года в аттестат (приложение к диплому) выпускников школ планировалось включать средние показатели оценок за последние шесть лет обязательного 11-летнего образования. Средний арифметический показатель этих оценок хотели добавить к баллу, набранному абитуриентом на вступительных экзаменах в вуз.

Представитель Министерства образования, науки и инноваций в июне отмечал, что на сегодняшний день сформирована база оценок за последние шесть лет, однако для абитуриента, окончившего школу 15 лет назад, таких данных нет.

Указом президента срок внедрения этой практики отсрочен на два года — до 2024/2025 учебного года.

Оценки планировалось рассчитывать через электронные платформы и отправлять в программу Государственного центра тестирования Abitur.

Колумнист «Газеты.uz», эксперт в сфере образования Комил Джалилов объяснял, почему внедрение этой практики может, не повысив качество образования в школах, привести к ещё большему числу купленных отметок.