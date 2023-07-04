Правительство Швейцарии, ПРООН и Министерство экономики и финансов Узбекистана начали новый проект по поддержке развития цифровой экономики и навыков в Узбекистане, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в стране.

Это партнёрство направлено на расширение экономических прав и возможностей молодёжи посредством цифровизации, отмечается в сообщении.

Проект фокусируется на трёх ключевых областях:

улучшение среды цифрового предпринимательства и навыков молодых предпринимателей;

укрепление институционального потенциала для разработки политики цифровой экономики и предпринимательства с акцентом на молодёжь;

разблокирование финансовых решений для улучшения финансовой доступности молодёжи и возможностей для развития проектов и стартапов цифрового предпринимательства.

Проект рассчитан на 13 тысяч прямых бенефициаров, включая молодых женщин и жителей сельских районов, и будет предоставлять им необходимые навыки, инструменты и поддержку для успешной работы в цифровой экономике.

Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска подчеркнула, что «расширение возможностей молодёжи Узбекистана в области цифровых навыков — это не только инвестиция в их будущее, но и катализатор инклюзивного и инновационного экономического роста, открывающий безграничные возможности в цифровую эпоху».

«Швейцария является одной из ведущих стран по развитию цифровых стартапов, — сказала заместитель главы миссии, руководитель отдела сотрудничества в посольстве Швейцарии Рахель Бош. — Цифровизация — это не только глобальный тренд, но и ключ к обеспечению вовлечения женщин в экономику. Цифровые платформы могут помочь расширить права и возможности женщин и молодёжи, особенно в сельских районах Узбекистана».



Проект будет реализован совместно с различными национальными партнёрами, включая Министерство экономики и финансов, IT-парк, Торгово-промышленную палату, Министерство цифровых технологий, Министерство занятости и сокращения бедности, Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства и других партнёров по развитию. Используя опыт и ресурсы всех заинтересованных сторон, проект направлен на создание благоприятной среды для цифрового предпринимательства и содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту в Узбекистане.



Благодаря постоянному сотрудничеству и коллективным усилиям проект призван содействовать созданию лучшего будущего для молодёжи и стимулировать позитивные изменения в стране.