1 июля исполнился год со дня трагических событий в Каракалпакстане. Событий, которые нарушили привычный ритм жизни республики и прямо или косвенно затронули каждого её жителя. Событий, которых можно было бы избежать, если бы те, кто призваны слушать граждан и служить им, умели прислушиваться, чувствовать настроения людей, по-настоящему жить из заботами и сопереживать.

Нукус сразу после событий, 3 июля 2022 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Согласно официальной статистике, в ходе волнений 1−2 июля погиб 21 человек, включая минимум 4 сотрудников правоохранительных органов. Счёт раненых шёл на сотни, среди них были тяжело раненые. Траур по погибшим ни в Узбекистане, ни в Каракалпакстане не объявлялся. Список их имён до сих пор не был опубликован. Свидетельства очевидцев позволяют полагать, что этот список может быть длиннее.

Какие-либо памятные мероприятия в эти дни в Нукусе или где-либо ещё не проводятся. О них не вспоминает ни один официальный сайт. Парламентская комиссия, несколько месяцев расследовавшая события, так и не представила свой отчёт общественности, как было обещано. О деталях и результатах расследования действий сотрудников правоохранительных органов на данный момент неизвестно.

Люди у следственного изолятора на окраине Нукуса в поисках задержанных родных, 3 июля 2022 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Вопрос ответственности авторов конституционных поправок о статусе Каракалпакстана, ставших триггером волнений, а также властей республики, почти неделю до событий боявшихся выйти к людям и поговорить с ними, открыто не обсуждался, хотя за событиями последовали громкие отставки.

По прошествии года без ответа остаётся множество других вопросов. Без честного ответа на них невозможно сделать правильные выводы, дать справедливую историческую оценку событиям и двигаться дальше. Честных ответов ждут в первую очередь семьи погибших и пострадавших. Потому что жизнь, свобода, честь и достоинство каждого человека являются высшей ценностью.

На улицах Нукуса 3 июля 2022 года можно было увидеть много спецсредств и гильз. Фото: Шухрат Латипов \ «Газета.uz».

«Газета.uz» обращалась в разные инстанции, чтобы узнать, почему не был опубликован список погибших. В МВД сообщили, что это личная информация, для публикации которой нужно разрешение близких. В Верховном суде сказали, что информация имеется в Генеральной прокуратуре, а там сообщили, что имена должны быть в материалах уголовного дела, которые имеются у Верховного суда. В офисе омбудсмана получить ответ не удалось. Представители парламентской комиссии сообщили, что список имеется, но решение о его публикации принимают не они.

В годовщину трагедии «Газета.uz» напоминает хронологию событий в виде списка собственных материалов за прошедший год. Мы также попросили некоторых жителей Каракалпакстана поделиться тем, каким для них был этот год.

«Страх, обида, горечь»

«Прошлый год был тяжёлым, как будто воздух вокруг был наполнен страхом, обидой, горечью», — рассказала «Газете.uz» на условиях анонимности жительница Нукуса.

«Никогда не забуду, как долго не могла уснуть и просыпалась от страха, что могут забрать. Вы представляете, что это такое — говорить шёпотом, бояться всего, ходить, оглядываясь?» — поделилась она.

«Беспомощность, отчаяние, страх, неизвестность. Просыпаться ночью от страха. Бояться за свою жизнь и жизнь своих близких. Бояться позвонить и спросить: „Как у тебя дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо“. Бояться говорить громко. Бояться посмотреть в глаза людей, которые потеряли близких. И стыд и ненависть от того, что слышишь по телевизору», — сказала женщина.

«Сейчас, впрочем, как и тогда, все понимали, что это ошибка МВД и военных, а также окружения президента. Это неумение анализировать и брать на себя ответственность», — добавила она.

Улица перед рынком в Нукусе, где год назад собрались люди, 1 июля 2023 года. Фото: «Газета.uz».

«Пожалуй, самая большая обида заключается в том, что даже спустя год после трагических событий государство не признало свои ошибки, а продолжает винить в произошедшем простых людей», — сказал житель Нукуса.

«Почти год продолжалось следствие, судебный процесс над задержанными, были озвучены обвинения, но на скамье подсудимых мы видели только простых граждан, которые вышли с законным требованием против поправок в Конституцию, но не людей, которые эти поправки внесли от имени народа», — отметил он.

«Ни один каракалпакский депутат не сдал свой мандат. Ни один из них не выступил с извинениями перед своими избранниками. Не понимаю, как они могут смотреть в глаза своим родным, знакомым, своему народу. Полностью подорвано доверие власти, государству, провозглашаемым реформам и громким лозунгам. Остались только горечь и обида», — сказал мужчина.

«И ещё показательно проявилась позиция почти всех СМИ, словно набравших воды в рот, когда нам, жителям Каракалпакстана, слова правды были нужнее всего», — добавил он.

Нукус 1 июля 2023 года. Фото: «Газета.uz».

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