1 июля исполнился год со дня трагических событий в Каракалпакстане. Событий, которые нарушили привычный ритм жизни республики и прямо или косвенно затронули каждого её жителя. Событий, которых можно было бы избежать, если бы те, кто призваны слушать граждан и служить им, умели прислушиваться, чувствовать настроения людей, по-настоящему жить из заботами и сопереживать.
Согласно официальной статистике, в ходе волнений 1−2 июля погиб 21 человек, включая минимум 4 сотрудников правоохранительных органов. Счёт раненых шёл на сотни, среди них были тяжело раненые. Траур по погибшим ни в Узбекистане, ни в Каракалпакстане не объявлялся. Список их имён до сих пор не был опубликован. Свидетельства очевидцев позволяют полагать, что этот список может быть длиннее.
Какие-либо памятные мероприятия в эти дни в Нукусе или где-либо ещё не проводятся. О них не вспоминает ни один официальный сайт. Парламентская комиссия, несколько месяцев расследовавшая события, так и не представила свой отчёт общественности, как было обещано. О деталях и результатах расследования действий сотрудников правоохранительных органов на данный момент неизвестно.
Вопрос ответственности авторов конституционных поправок о статусе Каракалпакстана, ставших триггером волнений, а также властей республики, почти неделю до событий боявшихся выйти к людям и поговорить с ними, открыто не обсуждался, хотя за событиями последовали громкие отставки.
По прошествии года без ответа остаётся множество других вопросов. Без честного ответа на них невозможно сделать правильные выводы, дать справедливую историческую оценку событиям и двигаться дальше. Честных ответов ждут в первую очередь семьи погибших и пострадавших. Потому что жизнь, свобода, честь и достоинство каждого человека являются высшей ценностью.
«Газета.uz» обращалась в разные инстанции, чтобы узнать, почему не был опубликован список погибших. В МВД сообщили, что это личная информация, для публикации которой нужно разрешение близких. В Верховном суде сказали, что информация имеется в Генеральной прокуратуре, а там сообщили, что имена должны быть в материалах уголовного дела, которые имеются у Верховного суда. В офисе омбудсмана получить ответ не удалось. Представители парламентской комиссии сообщили, что список имеется, но решение о его публикации принимают не они.
В годовщину трагедии «Газета.uz» напоминает хронологию событий в виде списка собственных материалов за прошедший год. Мы также попросили некоторых жителей Каракалпакстана поделиться тем, каким для них был этот год.
«Страх, обида, горечь»
«Прошлый год был тяжёлым, как будто воздух вокруг был наполнен страхом, обидой, горечью», — рассказала «Газете.uz» на условиях анонимности жительница Нукуса.
«Никогда не забуду, как долго не могла уснуть и просыпалась от страха, что могут забрать. Вы представляете, что это такое — говорить шёпотом, бояться всего, ходить, оглядываясь?» — поделилась она.
«Беспомощность, отчаяние, страх, неизвестность. Просыпаться ночью от страха. Бояться за свою жизнь и жизнь своих близких. Бояться позвонить и спросить: „Как у тебя дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо“. Бояться говорить громко. Бояться посмотреть в глаза людей, которые потеряли близких. И стыд и ненависть от того, что слышишь по телевизору», — сказала женщина.
«Сейчас, впрочем, как и тогда, все понимали, что это ошибка МВД и военных, а также окружения президента. Это неумение анализировать и брать на себя ответственность», — добавила она.
«Пожалуй, самая большая обида заключается в том, что даже спустя год после трагических событий государство не признало свои ошибки, а продолжает винить в произошедшем простых людей», — сказал житель Нукуса.
«Почти год продолжалось следствие, судебный процесс над задержанными, были озвучены обвинения, но на скамье подсудимых мы видели только простых граждан, которые вышли с законным требованием против поправок в Конституцию, но не людей, которые эти поправки внесли от имени народа», — отметил он.
«Ни один каракалпакский депутат не сдал свой мандат. Ни один из них не выступил с извинениями перед своими избранниками. Не понимаю, как они могут смотреть в глаза своим родным, знакомым, своему народу. Полностью подорвано доверие власти, государству, провозглашаемым реформам и громким лозунгам. Остались только горечь и обида», — сказал мужчина.
«И ещё показательно проявилась позиция почти всех СМИ, словно набравших воды в рот, когда нам, жителям Каракалпакстана, слова правды были нужнее всего», — добавил он.
Хронология событий
- 25 июня в интернете был официально опубликован проект поправок в Конституцию Узбекистана, где предлагалось изменить статус Каракалпакстана.
- Жители Каракалпакстана, для которых поправки стали неожиданностью, начали записывать индивидуальные и коллективные видеообращения с несогласием с поправками. Они массово звонили в колл-центр конституционной комиссии, чтобы заявить своё несогласие (статистика о количестве таких звонков не раскрывалась). В республике росла напряжённость. Наблюдались проблемы с доступом в интернет. Госорганы происходящее не комментировали. СМИ, включая «Газету.uz», об этом не писали.
- 1 июля появилось видео, на котором журналист Даулетмурат Тажимуратов говорит, что обратился в Жокаргы Кенес (парламент республики) с просьбой провести 5 июля «мирный, организованный» митинг за «свободу Каракалпакстана». Вскоре он был задержан. В центре Нукуса начали собираться люди. В город также потянулись жители регионов.
- Ближе к вечеру на встречу с демонстрантами пришёл председатель Жокаргы Кенеса Мурат Камалов. Он выступил рядом с Даулетмуратом Тажимуратовым, который был освобождён. МВД Узбекистана сделало первое заявление: демонстрация была названа незаконной, а её причиной было указано «неправильное толкование конституционных реформ».
- Увидев освобождённого Тажимуратова, люди начали расходиться. Тажимуратов сел в машину Камалова. Она поехала к зданию Жокаргы Кенеса. Часть людей тоже пошла к зданию и осталась там. Тажимуратов добрался домой, где тоже собрались люди. Он просил их разойтись, но некоторые остались.
- Около полуночи у Жокаргы Кенеса послышались звуки, похожие на взрывы. Это были шумовые гранаты и шашки со слезоточивым газом. Люди начали разбегаться. Слышались выстрелы. Начались задержания. Появились видео с тяжело ранеными людьми. «Газета.uz» пересказывала рассказы очевидцев в своём репортаже из Нукуса.
- Около 2:30 2 июля выстрелы и взрывы гранат послышались у дома Тажимуратова. Находившиеся на улице были задержаны. Тажимуратов позже в суде расскажет, что он бежал через соседние дворы и несколько дней прятался у знакомых, пытаясь связаться с руководством республики. Ранним утром 4 июля его задержали. После задержания его и других пытали. Затем его на вертолёте доставили в соседнюю Хорезмскую область, где, по словам Тажимуратова, к нему относились хорошо.
- Утром 2 июля совместное заявление опубликовали Жокаргы Кенес, Совет министров и Министерство внутренних дел Каракалпакстана. В нём говорилось, что «преступная группа лиц» пыталась захватить органы государственного управления республики, «прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан», чтобы «внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».
- С вечера 1 июля в Нукус из других регионов перебрасывались военные, сотрудники МВД и Нацгвардии. С утра 2 июля в городе было много вооружённых людей, улицы у парламента были перекрыты. Около полудня в центре, а потом и в других районах Нукуса снова начали слышаться взрывы световых и шумовых гранат и выстрелы. Продолжалось это весь день. Вечером в Нукус прибыл президент Шавкат Мирзиёев.
- «Вы же сами одобрили [поправки]. Почему мне не позвонили?» — таким был упрёк президента Шавката Мирзиёева в адрес депутатов Каракалпакстана. Выступая перед ними, он объявил, что статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции, поправки в которые вызвали недовольство каракалпакстанцев, меняться не будут.
- Указом президента Узбекистана от 2 июля на территории Каракалпакстана было введено чрезвычайное положение на период с 3 июля по 1 августа. С 21:00 до 7:00 был введён комендантский час. Въезд и выезд из Каракалпакстана был ограничен, массовые мероприятия запрещены. Интернет был полностью отключён. Это сказалось на работе банкоматов, магазинов, компаний и организаций.
- 3 июля Нукус посетил корреспондент «Газеты.uz». В городе было спокойно. Он был свидетелем большого числа раненых в больницах. Говорил с людьми, которые ездили по городу и искали родных среди погибших и задержанных. На улицах были видны следы крови, лежали горевшие покрышки, остатки спецсредств для разгона демонстраций, гильзы.
- 3 июля президент Узбекистана во второй раз прилетел в Нукус. Он выступил с обращением, в котором сказал, что «отдельные силы под предлогом несогласия с конституционной реформой в своих корыстных целях пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, избрав путь агрессии и насилия». Он также сказал: «Основной целью [деструктивных сил] является раскол в обществе, снижение доверия к проводимой созидательной политике государства, нанесение ущерба территориальной целостности Узбекистана».
- 4 июля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно приняли решение исключить из проекта поправок в Конституцию статьи 70, 71, 72, 74 и 75, касающиеся суверенного статуса Каракалпакстана.
- 4 июля Генпрокуратура сообщила, что во время волнений в Нукусе погибло 18 человек. При этом утверждалось, что 13 из них были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 243 человека получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 человек получили первую помощь и были отпущены домой. В больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые. 1−2 июля на месте демонстраций были задержаны 516 человек.
- В этот же день стало известно, что 2 июля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) и по другим статьям. Представитель ведомства сообщил о случаях нападения на блокпосты с завладением оружием, а также на аэропорт и здание ОВД Нукуса («горотдел»).
- 5 июля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к «оперативному, независимому и прозрачному расследованию» гибели людей в Каракалпакстане. Она также призвала отменить ограничение интернета, отметив, что «эта мера имеет неизбирательный характер и широко влияет на базовые права на свободу выражения и доступ к информации, помимо прочих прав».
- 6 июля президент на совещании заявил, что действиям всех участников событий в Нукусе должна быть дана справедливая правовая оценка. В том числе должны быть глубоко проанализированы действия силовых структур. «Если ими была неправильно применена сила, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал он. Глава государства также сказал: «Безусловно, эти события не были организованы за день или за десять дней. К этим действиям внешние враждебные силы готовились годами. Их истинная цель — нарушить территориальную целостность Узбекистана и вызвать межнациональный конфликт».
- 7 июля МВД Узбекистана опубликовало видеоролик с подробным описанием спецсредств, которые использовались для разгона людей в Нукусе. Среди них гранаты с раздражающим кожу, глаза и дыхательные пути газом, шумовым эффектом, с несмываемой цветной краской «для идентификации лидеров и участников», оглушающие шумовые гранаты, гранаты с белым дымом, с резиновыми шариками. «Эти гранаты произведены согласно стандартам, привезены из-за рубежа, проверены. Они не приводят к смерти, а используются во время массовых беспорядков для успокоения, разгона людей», — сообщило МВД. Позже, в ноябре, организация Human Rights Watch призвала Узбекистан срочно пересмотреть порядок применения светошумовых и дымовых гранат для контроля скоплений людей и исключить их из оснащения сотрудников ОВД, чтобы не допускать смертей и тяжёлых травм, таких как во время событий в Каракалпакстане.
- 8 июля была объявлена отставка руководителя Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддина Низомиддинова — «в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья». Связано ли это было с событиями в Нукусе, официально не сообщалось. Он стал первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана.
- С 14 июля режим чрезвычайного положения был смягчён: время действия комендантского часа в республике было установлено с 23 до 5 часов (вместо
21:00—7:00).
- 16 июля в Нукус прибыла парламентская комиссия по проведению независимого расследования фактов и событий начала июля в Каракалпакстане. Комиссию из 14 человек возглавила омбудсман. На комиссию были возложены задачи детально изучить факты нарушения прав, свобод и законных интересов человека и представить отчёт палатам Олий Мажлиса, а затем обнародовать его общественности. Отчёт до настоящего времени не был опубликован.
- 18 июля Генпрокуратура сообщила, что число погибших в результате волнений в Нукусе выросло на 3 человека, в больницах остаётся 16 человек.
- 20 июля Жокаргы Кенес Каракалпакстана обратился к президенту с просьбой отменить действие чрезвычайного положения. В этот же день президент подписал указ о прекращении действия ЧП с 21 июля. Указ утвердила Законодательная палата Олий Мажлиса.
- 26 августа президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус. В выступлении в Жокаргы Кенесе он обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем народа, назвав некоторых из них «несправедливыми, бесчестными». «В корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения отдельных социально-экономических проблем», — заявил он.
- В этом же выступлении президент сообщил, что председатель Жокаргы Кенеса Мурат Камалов обратился с заявлением о приостановлении его полномочий и освобождении от занимаемой должности в связи с болезнью. На его место была предложена кандидатура бывшего главы МВД и первого заместителя председателя Совета министров Каракалпакстана Аманбая Орынбаева. Депутаты избрали его главой Жокаргы Кенеса единогласно.
- 30 августа стало известно, что Генпрокуратура приняла решение отпустить 24 задержанных в ходе событий 1−2 июля под поручительство общественности. Решение было принято по предложению парламентской комиссии по расследованию событий и по просьбе Жокаргы Кенеса. 31 августа было сообщено об освобождении ещё 10 человек, в октябре — 38 человек, 1 ноября — 35 задержанных.
- 28 ноября в Бухаре начался открытый судебный процесс по уголовному делу о событиях в Нукусе. Обвиняемыми были 22 человека, включая Даулетмурата Тажимуратова, журналистку Лолагул Каллыханову, спортсмена Азамата Турданова и начальника отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана Полата Шамшетова. Полный список предъявленных обвинений доступен здесь и здесь.
- 14 декабря Генпрокуратура в ответ на призыв раскрыть данные об обвиняемых по нукусским событиям сообщила, что их общее число составляет 171. Помимо 22 человек, по которым шёл суд, в отдельное производство выделено другое дело в отношении 39 человек. Ведомство также сообщило, что применение силы и спецсредств в Нукусе выделено в отдельное дело. Детали и статус следствия на данный момент неизвестны.
- 31 января 2023 года суд огласил приговор в отношении 22 обвиняемых. Даулетмурат Тажимуратов был приговорён к 16 годам тюрьмы. Лолагул Каллыханова получила 8 лет лишения свободы условно. Азамат Нуратдинов, Ахмет Сметуллаев, Азамат Турданов и Бердах Генжебаев — по 5 лет ограничения свободы, Саламат Калиллаев — 3 года лишения свободы условно. Остальные приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 8,5 лет.
- 4 февраля в заключении скончался Полат Шамшетов, которого суд приговорил к 6 годам лишения свободы. В суде он сообщал, что в день волнений выходил посмотреть, что происходит на улице. «Цель была просто увидеть своими глазами», — говорил он. Ему было 45 лет.
- 6 февраля в Бухаре начался второй судебный процесс по делу о нукусских событиях. 39 подсудимым предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, распространении сепаратистских идей, нападение на правоохранителей, поджоге автошин и перекрытии дорог. Часть подсудимых была названа помощниками Даулетмурата Тажимуратова.
- 9 февраля Генпрокуратура сообщила, что в рамках расследования уголовных дел о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов в ходе событий в Каракалпакстане обвинение было предъявлено 3 лицам.
- 27 марта суд огласил приговоры 39 подсудимым по второму процессу. 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 осуждены к 5 годам ограничения свободы.
- 30 марта стало известно, что 16 из 22 осуждённых по первому процессу подали апелляционные жалобы. Жалоба была подана в том числе защитой Полата Шамшетова, скончавшегося в заключении.
- 10 мая суд заочно осудил по делу о событиях в Нукусе Аманбая Сагидуллаева (лидер «Алга Каракалпакстан», живёт в Норвегии) и Ниетбая Уразбаева (представитель каракалпакской диаспоры в Казахстане). Они получили 18 и 12 лет лишения свободы соответственно. Страницы и каналы Сагидуллаева в интернете были заблокированы.
- 5 июня суд апелляционной инстанции вынес решение о замене заключения 8 фигурантам уголовного дела о событиях в Каракалпакстане на ограничение свободы, 6 подсудимым срок был сокращён, срок Даулетмурата Тажимуратова оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек, приговорённых условно или к ограничению свободы (включая Лолагул Каллыханову), суд отклонил. В отношении Полата Шамшетова суд отменил часть приговора, касающуюся назначения наказания, и снял арест с его недвижимого имущества (обвинение по части 3 статьи 244 УК оставлено — организация и активное участие в массовых беспорядках).
- 12 июня суд огласил определение по апелляционным жалобам 28 из 39 осуждённых по второму процессу. Наказание 5 подсудимым было изменено с лишения свободы на ограничение свободы, 16 подсудимым сроки были сокращены, приговор 7 подсудимым был оставлен без изменений.