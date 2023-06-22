Система образования в Малайзии исключает любые варианты коррупции. Здесь не получится ни с кем «договориться». К примеру, во время сессий экзаменационные работы принимает и проверяет надзиратель, который не заинтересован в вас и вашей успеваемости. Это делается для того, чтобы все оценки были выставлены максимально честно.



Классный руководитель, или, как его называют тьютор, не станет помогать и просить повысить вам оценку. Во время занятий, если преподаватель выйдет из аудитории, ни один студент не двинется с места, чтобы попытаться списать или подсказать. Всё, что остаётся делать, — учиться и сдавать всё самому. Если вы не будете уделять достаточно времени и внимания учёбе, то просто не сможете закончить университет.

