В 2023 году менеджер нефтесервисной компании Рустам Юнусов поехал учиться в малайзийский Университет Петронас. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о выборе вуза, строгом учебном расписании и национальной системе образования, бесплатном лечении и невысокой стоимости жизни.
В 2023 году менеджер нефтесервисной компании Рустам Юнусов поехал учиться в малайзийский Университет Петронас. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о выборе вуза, строгом учебном расписании и национальной системе образования, бесплатном лечении и невысокой стоимости жизни.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
В январе 2023 года менеджер нефтесервисовой компании ERIELL Рустам Юнусов поехал на магистратуру в Технический университете Петронас в Малайзии.
О причинах поступления за границу
В 2010 году я закончил Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) по направлению нефтегазового дела. После этого получил ещё два диплома в российских вузах: в 2014 году выпустился из Ухтинского государственного технического университета со специальностью по нефтегазовому делу, а в 2022 году получил степень МВА по управлению энергетическим бизнесом в РГУ нефти и газа имени Губкина.
С однокурсниками
Три диплома дали мне прочный фундамент, на котором я смог построить карьеру в сфере бурения нефтегазовых скважин. 12 лет работал и руководил проектами в нефтесервисной компании ERIELL Group на Крайнем Севере в России и Узбекистане. Но о получении образования в дальнем зарубежье прежде никогда не задумывался. Стереотипы о возрасте, семье и стабильной работе мешали поверить в осуществимость этой затеи. К тому же в моём окружении не было людей, которые учились за границей и могли стать для меня примером.
В 2022 году наступил переломный момент. Я понял, что пора повысить свою квалификацию и уровень владения английским языком, чтобы продолжить работу в компании и принимать участие в зарубежных проектах. Наиболее оптимальным вариантом было поступать на учёбу за границу. Переговорив с руководством, я взял перерыв в карьере и начал искать подходящие варианты.
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Почему Малайзия?
Вузов, которые специализируются на направлении морского бурения, в мире не так много. Один из самых известных и престижных — это Технический университет Петронас (UTP) в Малайзии. Он принадлежит одноимённой национальной нефтегазовой компании.
В учебном заведении работают профессора с многолетним опытом и дают студентам максимально практическое образование в выбранной сфере. Меня привлекло ещё то, что университет отправляет студентов на практику в такие международные компании, как Schlumberger, Halliburton, Valesto и Sapura Energy, а также приглашает рекрутеров из Shell и Exxonmobil.
Кроме качественного и доступного образования, Малайзия привлекла меня тем, что в жизнь в стране для иностранных студентов недорогая, местные жители говорят на английском языке и ведут здоровый образ жизни, поскольку живут по законам шариата. Кроме того, здесь комфортный климат и безопасно.
Малайзийские вузы открывают набор три раза в год: май-июнь, ноябрь-декабрь и февраль-март. Я подавал документы в конце октября через агентство, которое помогает абитуриентам поступать в зарубежные вузы. От меня требовалось собрать необходимый пакет документов и заплатить за услугу 150 долларов. Но заявку можно подавать и самостоятельно через сайт университета.
Пакет документов для поступления
Все документы, подаваемые в малайзийские университеты, должны быть переведены на английский и нотариально заверены.
1
Копия паспорта
2
Диплом или аттестат с транскриптом оценок
3
Сертификат о владении английским языком
Минимальный уровень для поступления — IELTS 6.5, или эквивалентный по другим системам
4
Подтверждение стипендии или справка о финансовой состоятельности
5
Рекомендательные письма
6
Мотивационное письмо
7
Портфолио с резюме
В конце декабря я получил письмо от университета с приглашением на учёбу. Студенческую визу оформлял онлайн через платформу e-visa. Через три недели на почту мне пришло уведомление о подтверждении, с которым я обратился в посольство Малайзии в Узбекистане. В течение трёх дней виза была готова. Я прилетел в Малайзию седьмого января, а через три дня приступил к учёбе в университете.
С одногруппниками
О малайзийской системе образования
Образование в Малайзии значительно дешевле, чем во многих западных и азиатских странах. Стоимость контракта в государственных университетах в два раза ниже, чем в частных образовательных учреждениях, где учёба может стоить более 25 тысяч долларов. В среднем год обучения в бакалавриате государственного вуза обойдётся в 3-8 тысяч долларов, в магистратуре — в 5-10 тысяч долларов. Цены зависят от университета и специальности.
Аудитории университета
Аудитории университета
Аудитории университета
Все малайзийские университеты можно разделить на государственные, частные и филиалы зарубежных вузов, например, австралийских, британских, ирландских и китайских.
При этом среди государственных действуют многопрофильные, исследовательские и специализированные университеты. Первые предлагают курсы в самых разных областях, в частности гуманитарных, социальных, естественных, точных и других. Вторые и третьи больше нацелены на исследовательскую деятельность и готовят студентов к академической карьере.
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Бакалавриат длится четыре года. Первый год называется Foundation Year и включает обязательную программу подготовки студентов к университету, которая помогает им адаптироваться в стране обучения, подтянуть уровень владения иностранным языком и лучше вникнуть в местную систему образования. Затем студенты выбирают и изучают обязательные профильные и дополнительные предметы.
Длительность магистратуры, как правило, составляет один-два года в зависимости от конкретного курса и предметной области. В моём университете учебная программа рассчитана на год, из которого девять месяцев студенты учатся в самом вузе, а оставшиеся три — проходят практику в местных или зарубежных компаниях. Для получения диплома студенты готовят и сдают свой исследовательский проект.
Выезд на морскую нефтяную платформу
Учебный год в малайзийских вузах состоит из двух семестров: с января по май и с июня по ноябрь. Студентам во время учёбы приходится крайне сложно из-за большого объёма информации и плотного расписания. Мои занятия начинаются в 9 утра и заканчиваются в 5 вечера. На обед даётся лишь час.
Четыре дня в неделю мы слушаем лекции, а в пятницу сдаём экзамен. После занятий студенты обычно изучают темы уроков, читают дополнительную литературу и готовятся к тестам, на которые необходимо дать чётко сформулированные письменные ответы. Это делается для того, чтобы проверить, насколько студенты хорошо усвоили пройденный материал. В конце каждого семестра проводятся финальные экзамены. В случае провала студента могут отчислить.
Окрестности университета
Окрестности университета
Окрестности университета
Окрестности университета
Система образования в Малайзии исключает любые варианты коррупции. Здесь не получится ни с кем «договориться». К примеру, во время сессий экзаменационные работы принимает и проверяет надзиратель, который не заинтересован в вас и вашей успеваемости. Это делается для того, чтобы все оценки были выставлены максимально честно.
Классный руководитель, или, как его называют тьютор, не станет помогать и просить повысить вам оценку. Во время занятий, если преподаватель выйдет из аудитории, ни один студент не двинется с места, чтобы попытаться списать или подсказать. Всё, что остаётся делать, — учиться и сдавать всё самому. Если вы не будете уделять достаточно времени и внимания учёбе, то просто не сможете закончить университет.
С одногруппниками
О студенческой жизни
Мой университет расположен в пригороде в джунглях, но недалеко от города Ипох. Это позволяет сосредоточиться на учёбе, а в свободное время отдыхать как на свежем воздухе, так и в городе. В основном учащиеся выезжают в город на выходных на студенческих автобусах. В будние дни всё необходимое для жизни можно найти на территории студенческого городка. Здесь есть магазины, кафе, спортзалы, библиотека и даже парк.
Парк рядом с университетом
Парк рядом с университетом
Парк рядом с университетом
Парк рядом с университетом
Университет предлагает своим студентам широкий спектр досуговых занятий — от таэквондо до курсов по рисованию. На его территории есть футбольный стадион, баскетбольная площадка, бадминтонный зал, теннисный корт, бассейн и другие спортивные секции. В особенности студенты отдают предпочтение боевым искусствам.
В свободное время учащиеся активно посещают языковые курсы, музыкальные, танцевальные, литературно-художественные кружки. Инициативные студенты организуют клубы дебатов для всех желающих. Даже если вы прежде не занимались ничем из этого, то в университете у вас есть отличный шанс попробовать себя в чём-то новом.
Библиотека — самое оживлённое место в университете. После окончания занятий все студенты бегут туда, чтобы успеть занять мест. Здесь они делают домашнее задание или отдыхают от уроков.
Библиотека университета
Студенты в Малайзии живут в университетских общежитиях. Кампусы разделены на мужские и женские и строго охраняются. Комнаты рассчитаны на двух человек, есть общая кухня и ванная. На всей территории работает безлимитный интернет. Я живу со студентом из Пакистана. За месяц проживания плачу около 100 долларов. Можно найти варианты и подешевле, за 50 долларов.
На кухне я готовлю редко из-за недостатка времени и техники. Вкусно и недорого кормят в университетской столовой. Полноценный обед обойдётся в 2-3 доллара. Также можно посетить студенческие кафешки, которые находятся рядом с общежитиями. Ежедневные расходы в среднем составляют 10 долларов, а в месяц — 200 долларов.
В здании университета есть специальная клиника, где круглосуточно дежурит врач. Записаться на осмотр студент может онлайн с помощью ID-карты. Лечение для студентов бесплатное даже в муниципальных больницах.
Университетские общежития
Спортивные площадки
Студенческая столовая
Студенческая жизнь в Малайзии дала возможность подтянуть английский язык и повысить квалификацию по моей основной специальности, а также получить востребованные знания по направлению морского бурения. Также я освоил аналитику данных и язык программирования Python.
Но где бы я ни был, я всегда понимаю, что нет места лучше родного и солнечного Узбекистана. Сейчас я веду переговоры по трудоустройству в нефтегазовых корпорациях. В будущем у меня есть большое желание вернуться обратно на Родину и продолжить работу в ERIELL Group.
Технический Университет Петронас
Всем желающим учиться за рубежом, исходя из личного опыта, я бы посоветовал углублённо изучать английский язык, поскольку в университете вы столкнётесь с научной терминологией, сложными грамматическими конструкциями и разными акцентами у преподавателей.
Я бы порекомендовал начать готовиться к поступлению за год или даже два. И самое главное — учиться, пока есть время и возможность. Не тратьте студенческие годы на развлечения, работу и посторонние занятия. Побольше читайте и саморазвивайтесь. Есть такое понятие: чем беднее человек в студенческие годы, тем богаче он будет, когда закончит учёбу, то есть все ваши усилия окупятся в разы. Помните, что пробовать себя и учиться никогда не поздно, вне зависимости от возраста.
Текст подготовила Фарзона Хамидова. Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz». Фотографии из личного архива Рустама Юнусова. Все права на графические материалы авторства «Газеты.uz», а также на текст принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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