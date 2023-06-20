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Иллюстратор Юлия Дробова — о переезде из Ташкента, творчестве и работе в Берлине
Художница Юлия Дробова переехала из Ташкента в Берлин 5 лет назад. Сотрудничает с мировыми изданиями, преподаёт графику и иллюстрацию. В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» она рассказала о работе с заказчиками, нелюбви к нейросетям и объяснила, почему быть странным художником — это хорошо.
Художница Юлия Дробова переехала из Ташкента в Берлин 5 лет назад. Сотрудничает с мировыми изданиями, преподаёт графику и иллюстрацию. В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» она рассказала о работе с заказчиками, нелюбви к нейросетям и объяснила, почему быть странным художником — это хорошо.
Узбекистанцы за рубежом
В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои.
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Юлия Дробова
Художница, иллюстратор и преподаватель.
Родилась в Ташкенте, с 2018 года живёт и работает в Берлине.

Сотрудничает с мировыми изданиями Süddeutsche Zeitung (Германия), Illustoria и Orion magazine (США), SoYoung magazine (Великобритания). Рисовала для сайта Batenka.ru, «Новой газеты» (Россия).

Проводит мастер-классы для детей и взрослых, разрабатывает и ведёт онлайн-курсы в московской художественной школе «Простая школа».

В 2020 году стала финалистом конкурса иллюстраций Golden Pinwheel (Китай), в 2022 году финалистом конкурса Unpublished Picture Book Showcase (Великобритания).

С 2021 по 2023 годы трижды входила в число победителей Выставки иллюстраторов при Болонской книжной ярмарке.
Юлия Дробова
Художница, иллюстратор и преподаватель.
Родилась в Ташкенте, с 2018 года живёт и работает в Берлине.

Сотрудничает с мировыми изданиями Süddeutsche Zeitung (Германия), Illustoria и Orion magazine (США), SoYoung magazine (Великобритания). Рисовала для сайта Batenka.ru, «Новой газеты» (Россия).

Проводит мастер-классы для детей и взрослых, разрабатывает и ведёт онлайн-курсы в московской художественной школе «Простая школа».

В 2020 году стала финалистом конкурса иллюстраций Golden Pinwheel (Китай), в 2022 году финалистом конкурса Unpublished Picture Book Showcase (Великобритания).

С 2021 по 2023 годы трижды входила в число победителей Выставки иллюстраторов при Болонской книжной ярмарке.
«Нас поразило мощение улиц»
В Ташкент я стараюсь приезжать минимум раз в год. Единственное исключение было во время эпидемии ковида. Возвращаюсь с трепетом, радостью, потому что тоскую по Ташкенту. Здесь живет часть моей семьи, родственники — я приезжаю сюда домой.
Берлин. Вид из окна.
Между Ташкентом и Берлином есть сходство в том, что два эти города были разрушены: один во время войны, другой в результате землетрясения. Оба были восстановлены, причём частично по канонам социалистического строительства. Поэтому Берлин с широкими проспектами в восточной его части сильно напоминает центральные улицы Ташкента.

Роднит города и мультикультурность. Рядом со станцией метро «Котбуссер Тор» есть оживлённый пятачок, который иногда напоминает мне задворки Госпитального базара. Только вместо самсы, шашлыка продаётся донар кебаб. Там можно увидеть очень пёструю, яркую толпу людей из разных стран на фоне модернистской архитектуры.
Заметила, что в этом году в Ташкенте культурная жизнь оживилась. Видела много гуляющих людей. Стало больше островков ухоженных тротуаров, по которым приятно пройтись. Появились новые места притяжения народа: кафе, галереи. Происходят разные события, в частности, ярмарки. Одновременно меня пугает ситуация с трафиком, огромным количеством машин, которые заполонили уже не только дороги, но и междомовые территории. Часто просто не чувствуешь себя в безопасности.
Озеро Шлахтензее.
Берлин весьма комфортный город для жизни. Там ощущаешь себя очень свободно, расслаблено.
Город демократичный: он ничего не требует, не осуждает. Сама среда располагает к тому, чтобы наслаждаться простыми удовольствиями, которые есть в жизни.
Мне нравится, что летом можно, не заплатив ни копейки, здорово отдохнуть. Вокруг Берлина много озер. Есть с оборудованным пляжем или дикие места, куда люди приезжают со своим матрасом, бутылкой компота и парой бутербродов, купаются в чистой воде, потом садятся на очень удобный общественный транспорт и уезжают.
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Многие мои друзья живут в Германии. Помню, что когда мы с мужем впервые посетили одного из них, живущего в небольшом городе Бохум, нас поразило, как сделано мощение улицы. Мы ходили и разглядывали, как сделаны бордюры, скругления на мостовой. Тогда и решили, что нам эта страна нравится качеством жизни ,и по приезде в Ташкент начали учить немецкий. К 2018 году у нас уже был достаточный уровень, чтобы получить необходимые документы и переехать в Германию.
«Мне просто понравилось слово дизайн»
К окончанию школы у меня не было понимания, кем хочу быть. Помню, обсуждали подростковой компанией, кто куда поступает, и знакомая девочка сказала, что учится на дизайне. С высоты прожитого опыта понимаю, что тогда мне просто понравилось это слово. Я пришла домой и сказала маме, что хочу поступать на дизайн. Так я попала на подготовительные курсы к Марине Бородиной в архитектурно-строительный институт.
Ташкентский архитектурно-строительный институт, 1-й курс.
Встреча с Мариной Ростиславовной — одна из самых больших удач в моей жизни. Она замечательный скульптор и художница, настоящая подвижница своего дела, которая много времени и сил уделяла развитию студентов. У нас не было унылых постановок с набившими оскомину задачами. Мы не застревали в одной изобразительной технике. Марина Ростиславовна познакомила нас с пастелью, гуашью, акварелью, цветными карандашами и другими графическими техниками; мы учились плести гобелены, расписывали витражи, даже делали сграффито (техника выполнения монументальной настенной живописи, при которой рисунок создается прорезанием слоев цветной штукатурки — ред.). Как преподаватель, она всегда ставила перед нами новые задачи, которые нужно было нестандартно решить.
Творческий подход к тому, что мы изображали, сыграл большую роль в моём становлении как художника-графика. А вот такие дисциплины, как архитектурное проектирование, начертательная геометрия меня не сильно интересовали, хотя и по ним старалась хорошо учиться. Видимо, я просто хотела заниматься графикой. Так оно и получилось.
Одна из портретных сессий.
После переезда в Германию поступать в вуз я не стала. Занимаюсь самообразованием. Если есть средства, то стараюсь покупать онлайн-курсы. Очень люблю то, что делает «Простая школа» (художественная школа для взрослых и детей в Москве — ред.). У них есть студия для очных занятий и большой спектр онлайн-курсов. Сотрудничаю с проектом около двух лет. Начинала с того, что сама прошла несколько курсов. Сейчас у меня там есть собственные курсы по коллажу, графическим техникам и иллюстрированию текстов.

Иногда преподаю в Берлине. Как-то по приглашению библиотеки Totschka проводила мастер-класс для детей. Мы создавали зины — малотиражные издания, сделанные своими руками.
В Берлине происходит много интересного для художников. Город предлагает большой выбор того, чем можно заняться, куда сходить, где купить художественные материалы или найти единомышленников. Там всё очень оживленно. Например, есть люди, которые собираются по воскресеньям в кафе и рисуют портреты друг друга. Мне нравится, что это абсолютно принимающее сообщество. Никого не интересует, какой у тебя уровень рисования. Все сидят и наслаждаются процессом. Это самое важное в творчестве.
Также в городе есть несколько мест, куда можно прийти и порисовать, предварительно записавшись. Это Sunday Sketching Berlin — рисование в интересных местах Берлина по воскресеньям, Sketcherei — рисование бурлеск-перформансов и многие другие. Все эти форматы очень полезны, и я надеюсь, что в Ташкенте мы тоже когда-нибудь их увидим.
«Попасть в это число — большая удача»
Я трижды входила в число победителей Выставки иллюстраторов, которая ежегодно проводится на Болонской ярмарке детской литературы (Италия). Это очень важное событие в мире детской книги и иллюстрации. В Болонью съезжаются издательства со всего мира. Их продукция занимает несколько выставочных холлов.
Выставка иллюстраторов после завершения Болонской книжной ярмарки в течение двух лет экспонируется в разных странах мира. На фото - Сеул, Южная Корея.
Выставке иллюстраторов отводится большая часть ярмарки. Участников для неё отбирает международное жюри, которое состоит из пяти профессионалов книжной индустрии. Обычно это известные художники-иллюстраторы и представители издательств. В этом году они отсмотрели больше четырёх тысяч заявок от иллюстраторов из 91 страны. Каждый отправляет серию из пяти работ. Я подала коллажную серию, которая рассказывает о беге времени.
Для выставки жюри отобрало всего 79 победителей. Попасть в это число — большая удача и радость. Иллюстраторы, которых я знаю, каждый год стараются участвовать в выставке, потому что это очень престижно, повышает узнаваемость и цену на рынке как профессионала.
«Рисование — сложный и недооценённый труд»
Я — художник, коммерческий иллюстратор, потому что зарабатываю этим на жизнь. Временами преподаватель — не хочу, чтобы это становилось рутиной. Иногда занимаюсь анимацией. Вместе с моей подругой, аниматоркой и художницей Белой Булгаковой мы основали студию анимации Erizo, где делаем анимационные видео в технике покадровой анимации.

С другой моей подругой, иллюстратором Ольгой Епихиной, в 2020 году мы запустили рисовальный клуб Brush Up Club. Это онлайн-сообщество для тех, кто любит рисовать и хочет исследовать различные графические техники. Два раза в месяц мы проводим зум-сессии, иногда встречаемся в городе и рисуем вместе. Темы выбираем разные. Это может быть прицельное изучение какой-то техники, например, диатипии. Или отдельная тема для изучения — в следующем месяце займемся рисованием растений.
Свободный художник — многоликий и многорукий. Помимо творческой деятельности, он ещё сам себе юрист, секретарь, менеджер, психолог в одном лице. Сидеть и отрешённо рисовать, как это принято представлять, получается нечасто, да и правды в такой картинке мало. Помимо творческой стороны процесса, которая в моём случае занимает довольно много времени, есть другая — с постоянным поиском работы, общением с заказчиками, которое не всегда бывает приятным и удачным.
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Для художника-иллюстратора очень важно иметь портфолио с работами. Основное портфолио у меня есть на персональном сайте, также я очень люблю платформу Behance, где у меня тоже есть портфолио. Там интересно следить за другими иллюстраторами, иногда находят заказчики и ещё очень удобный функционал: легко разместить целый проект, отредактировать и красиво подать.

Стараюсь часто обновлять свой инстаграм-аккаунт. Если на сайте и на Behance показываю, в основном, коммерческие проекты, то тут я делюсь набросками, персональными проектами, какими-то случайными или экспериментальными штуками.
Часто складывается так, что мне пишут с запросами о сотрудничестве. Все мои удачные коллаборации складывались именно так — я получаю предложения через Инстаграм или свой сайт. Несколько раз было так, что я куда-то писала, не получала положительного ответа, а через несколько лет это же издательство возвращалось с новым запросом. Так что, писать и заявлять о себе полезно, даже если вы не получили положительного ответа сразу.
Многим кажется, что художник порхает, веселится, идеи сыпятся отовсюду. Однако рисование — это сложный и часто недооценённый труд в том плане, что люди не совсем понимают не только ценность конечного продукта, но и то, что за ним стоит.
Процесс создания иллюстрации назвать конвейером не могу. Это каждый раз новая логическая задача, когда нужно найти или изобрести новый графический язык для того, чтобы рассказать историю.

Иллюстрация на заказ всегда сопровождается волнением, потому что за ней — новые отношения с текстом, собой, заказчиком, с которым предстоит найти точки соприкосновения. Часто это бывает достаточно болезненно. Есть страх, что работу, которая тебе нравится, могут не принять. Бывают правки разного характера, что не всегда приятно. В последнее время, к счастью, у меня все меньше таких заказов.
Хорошие отношения с заказчиком — это когда он понимает ценность твоей работы. Мне нравится, когда арт-директор отбирает иллюстраторов по их портфолио и понимает, что ожидать от каждого. Такие заказчики просто ставят задачу. Часто в таких случаях правки минимальны и носят технический характер на стадии эскизов, например, по желаемой цветовой гамме, расположению иллюстраций на развороте, референсов из моего же портфолио. Если начинаются разговоры вроде «нам нравится это, сделайте так же», то от таких предложений сразу отказываюсь.
Иллюстратору необходимо знать всё об авторских правах и быть начеку, потому что людям часто кажется: если они за картинку заплатили, то могут делать с ней что угодно. Условия пользования прописываются в контракте, который подписывается перед началом работы. Например, вышла книжка с моими иллюстрациями определённым тиражом. Заказчик его распродаёт и хочет допечатать ещё. Значит, за перевыпуск книги и повторное использование моих иллюстраций он должен заплатить мне процент, размер которого указан в договоре.

Также должно обговариваться, как заказчик будет использовать мои иллюстрации: единожды опубликует в журнале или напечатает на майках, открытках. Это влияет на конечную стоимость работы и должно быть учтено.
«Мне всегда интересно что-то перекрутить»
Не люблю деление на взрослую и детскую иллюстрацию. Считаю, что подходы к её созданию не отличаются. В работе мне интереснее всего создавать новые, оригинальные образы, чтобы было интересно в процессе и не стыдно за то, что наворотила.
Нравится, когда можно остроумно выйти из сложившейся ситуации и интересно решить задачу. Не важно, идёт ли речь об иллюстрации для детской книги или статьи в газету или журнал.

Я считаю, что иллюстратору можно найти что-то интересное для иллюстрирования в любом тексте, начиная от пословицы до статьи в журнал. Художнику достаточно дать лид, в котором излагается суть. Это даже полезнее, на мой взгляд, так как есть самое важное, и художник уже может зацепиться за эти несколько строчек, конструируя из этого картинку с помощью своего воображения. В итоге, когда возникает симбиоз картинки и текста, зритель сам достраивает связи, которые ему необходимы.

Когда в картинке буквально разжевано то, что есть в статье, это никакого интереса не представляет. Конечно, если речь не идет о специфической иллюстрации, где важна детализация, натуралистичность.
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Мне всегда интересно что-то перекрутить. Взять какой-нибудь новый материал, другой цвет бумаги.
Очень часто от смены техники зависит результат, потому что каждая техника ставит новые задачи, имеет разную силу сопротивления материала, и ты с этим всё время борешься до победы.
Чувствую себя иногда ретроградом-консерватором, но совершенно не использую в работе нейросети. Я понимаю, что, как явление, они заслуживают внимания, но мне почему-то даже неприятно смотреть на вылизанные картинки. Исключение — художница Sasha Sagan. Она классная рисовальщица и часто использует в работе нейросети. Метод мне кажется интересным: Саша создаёт запрос, приложение выдаёт определённый эстетический образ, который она переделывает, то есть использует как референс. Возможно, я тоже когда-нибудь попробую так сделать, но сейчас чаще всего изображения, сгенерированные нейросетями, пролистываю.
«Странность — это всегда интересно»
Красота в иллюстрации — сомнительная категория. Как её оценить? Мне кажется, что каждый человек оценивает что красиво, а что нет, ориентируясь на свои личные критерии, которые формируются на базе его личных вкусов, насмотренности, интеллекта, кругозора — можно до бесконечности перечислять. Если человек в этой области мало образован (что тоже нормально, потому что, может быть, ему это и не нужно), то он может посмотреть на какую-то иллюстрацию и сказать: «Эта картинка какая-то плоская. Я тоже так могу» — и будет по-своему прав. Я же пойму, что он просто мало видел, поэтому не может оценить.

Тенденций в современной иллюстрации очень много, и нельзя сказать, что какая-то завтра перестанет быть востребованной, а какая-то, наоборот, внезапно наберёт популярность. Сколько бы их ни было — на каждую найдётся свой потребитель. Просто в каком-то случае интерес будет более массовым, в каком-то менее. Как в кино.

Не вижу ничего ужасного в том, что современные персонажи мультфильмов, детских книг выглядят иначе, чем мы привыкли. Мне кажется, что ребёнку нужно разнообразие: от советской анимации и народных сказок до Хагги-Вагги и «Южного парка». Таким образом у него формируется собственный вкус. В странностях нет ничего плохого. Они всегда появляются. Например, когда я училась в школе, у нас были киндер-сюрпризы с маленькими игрушками внутри, и моим родителям они казались глупыми и ненужными. Стала ли я от этого хуже? Нет.
Автопортрет.
Странность или сбой в иллюстрации — это всегда интересно. Рекомендую начинающим иллюстраторам этого не бояться, больше смотреть и делать. Мне кажется, что художник работает не на количество, а на качество. В процессе накапливается база, формируется личный уникальный образ за счёт своего жизненного опыта, который трансформируется в работы. У того, кто пробует, обязательно появятся зрители, которые будут следить за творчеством. Следом пойдут коммерческие заказы. Главное — делать.
Текст подготовила Виктория Абдурахимова.
Фотографии и иллюстрации из личного архива Юлии Дробовой.

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