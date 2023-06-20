Я — художник, коммерческий иллюстратор, потому что зарабатываю этим на жизнь. Временами преподаватель — не хочу, чтобы это становилось рутиной. Иногда занимаюсь анимацией. Вместе с моей подругой, аниматоркой и художницей Белой Булгаковой мы основали студию анимации Erizo
, где делаем анимационные видео в технике покадровой анимации.
С другой моей подругой, иллюстратором Ольгой Епихиной, в 2020 году мы запустили рисовальный клуб Brush Up Club
. Это онлайн-сообщество для тех, кто любит рисовать и хочет исследовать различные графические техники. Два раза в месяц мы проводим зум-сессии, иногда встречаемся в городе и рисуем вместе. Темы выбираем разные. Это может быть прицельное изучение какой-то техники, например, диатипии. Или отдельная тема для изучения — в следующем месяце займемся рисованием растений.
Комментарии