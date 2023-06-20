Красота в иллюстрации — сомнительная категория. Как её оценить? Мне кажется, что каждый человек оценивает что красиво, а что нет, ориентируясь на свои личные критерии, которые формируются на базе его личных вкусов, насмотренности, интеллекта, кругозора — можно до бесконечности перечислять. Если человек в этой области мало образован (что тоже нормально, потому что, может быть, ему это и не нужно), то он может посмотреть на какую-то иллюстрацию и сказать: «Эта картинка какая-то плоская. Я тоже так могу» — и будет по-своему прав. Я же пойму, что он просто мало видел, поэтому не может оценить.



Тенденций в современной иллюстрации очень много, и нельзя сказать, что какая-то завтра перестанет быть востребованной, а какая-то, наоборот, внезапно наберёт популярность. Сколько бы их ни было — на каждую найдётся свой потребитель. Просто в каком-то случае интерес будет более массовым, в каком-то менее. Как в кино.