Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов 18 июня встретился с министром дорожного хозяйства и градостроительства Ирана Мехрдодом Базрпошем, сообщила пресс-служба Минтранса.

Стороны достигли договорённости о развитии и использовании транспортного мультимодального коридора «Узбекистан — Туркменистан — Иран». Они также договорились согласовать в ближайшее время документ о снижении на паритетной основе сборов, взимаемых Ираном с узбекских национальных перевозчиков за перевозку грузов автомобильным транспортом, а также уравнивании налоговых сборов на топливо с налогами других стран.

Кроме того, стороны пришли к соглашению о создании ирано-узбекского логистического центра, а также строительстве терминалов и складов с участием узбекских предпринимателей на территории портов Чабахар и Бендар-Аббас в Иране.