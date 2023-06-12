Житель Яккабагского района Кашкадарьинской области приговорён к 6 годам лишения свободы по обвинениям в распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, финансировании терроризма и посягательствах на конституционный строй Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

В сообщении говорится, что мужчина в 2019—2022 годах, будучи трудовым мигрантом в России, через интернет попал под влияние идей террористических организаций и религиозно-экстремистских течений.

Открыв профиль в Instagram, он начал распространять материалы, содержащие идеи фундаментализма. Он также установил связь с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир» и занимался распространением её материалов. Кроме того, он отправлял деньги на финансирование деятельности этой организации. В сентябре 2022 года он вернулся в Узбекистан и продолжил эту деятельность, отмечается в сообщении.

Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Суд Яккабагского района по уголовным делам признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 155−3, 159 и 244−1 Уголовного кодекса.